ORDEN DE JUEGO

PATRICE DOMINGUEZ -- 10:00 a.m. inicio

Jelena OSTAPENKO (LAT) vs. Nao HIBINO (JPN)

[Q] ZHANG Shuai (CHN) vs. [5] Elena RYBAKINA (KAZ)

Jil TEICHMANN (SUI) vs. [2] Elina SVITOLINA (UKR)

No antes de las 4:30 p.m.

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs. [4] Aryna SABALENKA (BLR)

PISTA 1 -- No antes de la 1:00 pm, después de un descanso adecuado

[4] Hayley CARTER (USA) / Luisa STEFANI (BRA) vs. [2] Gabriela DABROWSKI (CAN) / Jelena OSTAPENKO (LAT)



MATCH POINTS

Elina Svitolina y Jil Teichmann se enfrentarán por primera vez en los cuartos de final del Internationaux de Strasbourg el jueves. La No. 5 del mundo, Svitolina, jugó su primer evento después de la pausa la semana pasada en Roma, donde alcanzó los cuartos de final como bicampeona (2017-2018).

El año pasado, Teichmann levantó los dos primeros títulos de su carrera, ambos en tierra, en Praga y Palermo. A pesar de la pausa de la gira, la suiza de 23 años ha continuado aprovechando este impulso en 2020, con un segundo puesto en Lexington que la ayudó a alcanzar el puesto más alto de su carrera como No. 52 del mundo (actualmente en el No. 54 del mundo).

Aryna Sabalenka y Katerina Siniakova también disputarán su primer encuentro el jueves. Sabalenka está a una victoria de alcanzar su segunda semifinal consecutiva en Estrasburgo en sus dos apariciones en el evento. El año pasado, llegó a los cuartos de final en su su debut en el torneo antes de caer ante la eventual campeona Dayana Yastremska.

Sur le Court Central @K_Siniakova décroche la victoire 6-2, 6-4 après un deuxième set très serré face à #EkaterinaAlexandrova et s’offre ainsi une place en quart de finale des #IS20 #WTA



📸 Michel Grasso / C’est qui Maurice ? pic.twitter.com/BHVvP7UVQS — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 23, 2020

Siniakova está en su primer cuartos de final de individuales WTA de la temporada esta semana. La ex No. 1 del mundo de dobles de la WTA tiene un registro de 13-34 en su carrera contra rivales del Top 20 en individuales, y apunta a su primera victoria Top 20 de la temporada contra la No. 12 del mundo Sabalenka.

Elena Rybakina y Zhang Shuai se han enfrentado una vez antes, y fue por un trofeo. Rybakina logró una victoria en sets seguidos sobre Zhang en la final de Hobart a principios de esta temporada para capturar su primer título de individuales de la WTA de 2020 y su segundo título de individuales de la WTA en general.

Las dos victorias de Rybakina esta semana la colocan al mismo nivel que Elise Mertens con la mayor cantidad de victorias en la WTA en lo que va de 2020, con 26. Junto a su carrera en Hobart, la No. 18 del mundo ha alcanzado tres finales adicionales esta temporada.

Jelena Ostapenko toma una ventaja de 2-0 en su partido contra Nao Hibino. Su encuentro más reciente se produjo en Seúl en 2017, donde Ostapenko derrotó a Hibino 6-2, 6-2 en los octavos de final, camino al segundo de los tres títulos individuales de la WTA de la letona.

Ostapenko ha conseguido un par de victorias esta semana en su debut en el torneo de Estrasburgo. La campeona de Roland Garros 2017 entró en las ocho últimas después de que la número 8 del mundo, Kiki Bertens, se retirara durante su partido de segunda ronda el miércoles. A pesar del retiro, ese partido todavía cuenta como la 12ª victoria entre los 10 mejores en la carrera de Ostapenko.