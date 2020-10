ORDEN DE JUEGO

PISTA CENTRAL -- Inicio a las 12:00 del mediodía

[8] Anett KONTAVEIT (EST) vs. Ekaterina ALEXANDROVA (RUS)

Jelena OSTAPENKO (LAT) / Vera ZVONAREVA (RUS) vs. Victoria AZARENKA (BLR) / Karolina MUCHOVA (CZE)

No antes de las 2:30 pm

[Q] Sara SORRIBES TORMO (ESP) vs. Magda LINETTE (POL)

No antes de las 6:00 pm

[WC] Kristyna PLISKOVA (CZE) vs. Maria SAKKARI (GRE)

[Q] Barbora KREJCIKOVA (CZE) vs. [Q] Tereza MARTINCOVA (CZE)

PISTA 1 -- 2:00 pm inicio

Gabriela DABROWSKI (CAN) / Luisa STEFANI (BRA) vs. Elena RYBAKINA (KAZ) / Dayana YASTREMSKA (UKR)

Lyudmyla KICHENOK (UKR) / ZHANG Shuai (CHN) vs. [3] Bethanie MATTEK-SANDS (USA) / Barbora STRYCOVA (CZE)



MATCH POINTS

La edición inaugural del J&T Banka Ostrava Open hace su debut en el calendario de la WTA con un sorteo con dos jugadoras Top 10, incluidas las favoritas locales Karolina Pliskova y Elina Svitolina. Las campeonas de Grand Slam, Victoria Azarenka, y la wildcard Jelena Ostapenko también encabezan el día.

La cabeza de serie número 8, Anett Kontaveit, es la cabeza de serie más alta en acción el día 1 y comienza su campaña en Ostrava contra Ekaterina Alexandrova. Kontaveit está jugando su tercer evento en pista dura desde el reinicio de la temporada, habiendo registrado una carrera de cuartos de final en el Western & Southern Open en Nueva York y un final en octavos de final en el US Open, cayendo ante Naomi Osaka en ambos torneos.

La comodín Kristyna Pliskova está buscando unirse a su hermana Karolina en la segunda ronda cuando se enfrente a Maria Sakkari, y la ganadora se enfrentará a la cabeza de serie Elina Svitolina. Pliskova salió victoriosa en el choque más reciente de la pareja en el Palermo Ladies Open, ganando 6-4, 6-4, pero este será su primer encuentro en pista dura.

Incluidas las hermanas Pliskova, el cuadro principal cuenta con cinco jugadoras de la nación anfitriona de la República Checa, junto con Karolina Muchova, Katerina Siniakova y Barbora Strycova.

Dos clasificatorias checas, Barbora Krejcikova y Tereza Martincova, también avanzaron al cuadro principal, y se enfrentarán por la oportunidad de jugar contra la cabeza de serie número 4, Azarenka.

La finalista del US Open, Azarenka, estará en acción el lunes en dobles junto a su compañera Muchova mientras se enfrentan a Ostapenko y Vera Zvonareva en la primera ronda.