MATCH POINTS

Un intrigante choque de primera ronda enfrenta a la cabeza de serie No. 6 Elena Rybakina contra la clasificatoria y ex No. 10 del mundo Daria Kasatkina por primera vez. Rybakina ha alcanzado las cinco finales líderes del Tour en 2020, incluida su primera en el nivel Premier en pista cubierta en San Petersburgo, mientras que Kasatkina está compitiendo por su primera victoria en el Top 20 desde que derrotó a Aryna Sabalenka en la segunda ronda de Beijing el año pasado.

En dos encuentros más por primera vez, la semifinalista del US Open, Jennifer Brady, se enfrentará a la subcampeona de Adelaide, Dayana Yastremska, y a la clasificadora de 16 años, Coco Gauff, enfrentándose a la wildcard y ex número uno del mundo de dobles Katerina Siniakova. Tanto Yastremska como Brady buscarán recuperarse de las salidas de primera ronda en Roland Garros y redescubrir su forma anterior de 2020 en pista dura. Mientras tanto, Gauff tuvo sus mejores resultados del año al alcanzar la cuarta ronda del Abierto de Australia y las semifinales de Lexington, pero desde el último torneo ha ganado solo dos de los seis partidos principales. Por el contrario, Siniakova perdió nueve de sus primeros 11 partidos del cuadro principal de 2020, pero en las últimas semanas se ha recuperado para llegar a los cuartos de final de Estrasburgo y a la tercera ronda de Roland Garros.

Hoy es la tercera vez en tantos encuentros que Donna Vekic y la jugadora de la previa Veronika Kudermetova se enfrentan en indoor. Sus encuentros anteriores fueron en San Petersburgo y los ganó Vekic: en 2017, la croata luchó en la primera ronda del evento ITF $ 100K 7-6 (5), 6-7 (4), 6-4 y en 2019 tomó su choque de segunda ronda en el evento WTA Premier 6-4, 6-3.

Una batalla de habilidades manuales y un tiro poco común encuentra a la favorita en casa Barbora Strycova enfrentándose a la cuartofinalista del Abierto de Australia Ons Jabeur por segunda vez. Strycova ganó 6-1, 6-3 en su único encuentro anterior, en la primera ronda de Wuhan 2017.

ORDEN DE JUEGO ( todas las pista empiezan a las 12

PISTA CENTRAL

[Q] Veronika KUDERMETOVA (RUS) vs Donna VEKIC (CRO)

No antes de la 1.30pm

[6] Elena RYBAKINA (KAZ) vs [Q] Daria KASATKINA (RUS)

ZHANG Shuai (CHN) vs Karolina MUCHOVA (CZE)

No antes de las 6pm

[WC] Katerina SINIAKOVA (CZE) vs [Q] Coco GAUFF (USA)

Barbora STRYCOVA (CZE) vs Ons JABEUR (TUN)

PISTA 1

[1] Elise MERTENS (BEL) / Aryna SABALENKA (BLR) vs [WC] Jesika MALECKOVA (CZE) / Chantal SKAMLOVA (SVK)

[4] Kirsten FLIPKENS (BEL) / Demi SCHUURS (NED) vs Lucie HRADECKA (CZE) / Andreja KLEPAC (SLO)

No antes de las 2.30pm

Dayana YASTREMSKA (UKR) vs Jennifer BRADY (USA)

Anna BLINKOVA (RUS) / Veronika KUDERMETOVA (RUS) vs Magda LINETTE (POL) / Jil TEICHMANN (SUI)

Nadiia KICHENOK (UKR) / Monica NICULESCU (ROU) vs Anna-Lena FRIEDSAM (GER) / Raluca OLARU (ROU)