MATCH POINTS

La cabeza de serie número 1, Elina Svitolina y Maria Sakkari, se han enfrentado dos veces, con ambos encuentros con un mes de diferencia en 2019 y comenzando con dinámicas notablemente similares, pero con resultados diferentes. En la tercera ronda de Wimbledon, Svitolina mantuvo dos pelotas de partido en 6-3, 6-5, pero se vio obligada a tomar la ruta escénica hacia una victoria por 6-3, 6-7 (1), 6-2. Cuatro semanas después, en los cuartos de final de San José, la ucraniana lideró 6-1, 5-3 y nuevamente mantuvo tres puntos de partido para una victoria en dos sets, pero esta vez, Sakkari logró completar la remontada, finalmente triunfando 1-6, 7-6 (3), 6-3. Hoy, la griega competirá por la cuarta victoria entre los 5 mejores de su carrera y la segunda de la temporada, tras su derrota de Belinda Bencic en los cuartos de final de San Petersburgo en febrero.

La cabeza de serie número 5, Petra Martic, ha ganado sus dos encuentros anteriores con la wildcard Jelena Ostapenko, aunque los dos partidos fueron muy diferentes. En la tercera ronda de Indian Wells 2018, la croata logró una victoria por 6-3, 6-3 en dos sets, ero en los cuartos de final de Birmingham de 2019 necesitaba remontar un déficit de un set y 0-4, salvando cuatro puntos de partido a lo largo el camino, antes de sacar una victoria 6-7 (4), 7-5, 6-1.

label.headToHead.title Lo sentimos, no hemos podido encontrar jugadoras que igualan tu búsqueda 2 Partidos jugados 2 0 label.moreHeadToHead Lo sentimos, no hemos podido encontrar jugadoras que igualan tu búsqueda

No.7 seed Elise Mertens leads her head-to-head against Amanda Anisimova 1-0, having defeated the American 6-4, 6-2 in the second round of Indian Wells last year.

No.8 seed Anett Kontaveit is yet to lose to qualifier Sara Sorribes Tormo in three meetings, all on the Grand Slam stage. In 2019, the Estonian dispatched Sorribes Tormo in the first rounds of both the Australian and US Opens, dropping just seven games across both matches - but in the second round of this year's Australian Open was taken to a decider before triumphing 6-2, 4-6, 6-1.

No.4 seed Victoria Azarenka will bid to reach her fourth quarterfinal in her past five tournaments today against qualifier Barbora Krejcikova, who is seeking her maiden Top 20 victory.

ORDER OF PLAY

CENTRE COURT (starts 12 noon)

Amanda ANISIMOVA (USA) vs [7] Elise MERTENS (BEL)

[4] Victoria AZARENKA (BLR) vs [Q] Barbora KREJCIKOVA (CZE)

[WC] Jelena OSTAPENKO (LAT) vs [5] Petra MARTIC (CRO)

Not before 6pm

[1] Elina SVITOLINA (UKR) vs Maria SAKKARI (GRE)

[8] Anett KONTAVEIT (EST) vs [Q] Sara SORRIBES TORMO (ESP)

COURT 1 (starts 2pm)

Gabriela DABROWSKI (CAN) / Luisa STEFANI (BRA) vs [3] Bethanie MATTEK-SANDS (USA) / Barbora STRYCOVA (CZE)

Cornelia LISTER (SWE) / Renata VORACOVA (CZE) vs [2] Barbora KREJCIKOVA (CZE) / Katerina SINIAKOVA (CZE)