Hoi allemaal, Zoals jullie misschien al wisten liep ik al erg lang met klachten aan mijn achillespees. Dit belemmerde mij de laatste tijd teveel in trainingen en wedstrijden. De enige mogelijkheid om weer het maximale uit mijn trainingen en wedstrijden te halen was om me te laten opereren. Dit heb ik dan nu ook gedaan. Hierdoor mis ik het begin van 2021 en zal dus niet deelnemen in Australië. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk sterker en fitter terug te komen💪 Some of you might know that I already had an Achilles injury for some time. The only possibility for me to play without pain again and get the maximum out of trainings and matches was to get a surgery. So that’s what I did now! I will miss the start of 2021, so unfortunately I won’t be competing in Australia. I will try my best to come back stronger as fast as I can 💪 can’t wait to see you guys on tour soon again!