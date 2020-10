Julia Goerges no escamtió en esfuerzos y no dejó nada en vano en sus 15 años de carrera en el WTA Tour. La alemana de 31 años anunció su retiro la semana pasada, cerrando el libro en una carrera resistente que la vio alcanzar el ranking más alto de su carrera de número 9, ganar siete títulos de la WTA y unirse al exclusivo club de semifinalistas de Wimbledon en 2018.

"Para ser honesta, cada jugadora estaría celoso de su carrera", dijo Maria Sakkari. "Ella ganó uno de los torneos más bonitos de la gira en Stuttgart, ha tenido algunos Grand Slams increíbles. La forma en que fue su carrera fue, como dije, muchas jugadoras estarían celosas de ella. Top 10, ganó torneos, siendo una persona muy agradable. Es lo más importante para mí.

"Tener esa reputación de ser un buen ser humano es lo más importante que puede llevarse con ella ahora que se retira".

Goerges se unió al WTA Insider Podcast para explicar su decisión de dejar sus raquetas, cómo se sentía al ser parte de la "Generación Dorada" de talentos de Alemania y cómo dejó una impresión duradera con su legado en el vestuario.

Lee la Parte I de la entrevista a continuación. La Parte II se publicará el viernes.

WTA Insider: En primer lugar, qué te ha llevado a la decisión.

Goerges: Bueno, no fue como algo que vino de la noche a la mañana. Ya lo estuve pensando un poco durante algunos meses. Originalmente, siempre dije que dejaría de hacerlo alrededor de los 30 años, lo cual ya ha terminado un poco, así que creo que ya he hecho algunos años más. Pero, en general, también he conocido la vida además del tenis. Obviamente más ahora debido a las circunstancias que estamos atravesando en este momento. Entonces eso también me obligó un poco a ver que la vida también tiene otros lados además del tenis.

Quiero decir, he estado en la gira durante 15 años y he renunciado a muchas cosas que me hubiera encantado hacer. Así que creo que también es hora de pasar más tiempo con la familia, los amigos y alejarse un poco del circo del tenis. No significa que esté completamente fuera de sí, sino que ya no compito. Estoy entrenando y haciendo mucho fitness, pero solo que ya no compito, lo cual fue estresante, viajar y todo eso. Así que todo llegó al punto en el que dije: OK, cuelgo las raquetas de manera profesional.

WTA Insider: ¿En qué momento comenzó a establecerse la mortalidad de su carrera?

Goerges: Lo que pasa es que debes mejorar siempre y siempre debes estar dispuesta a ir a la cancha, trabajar duro, todos los días, día tras día. Llegué a esa parte en la que lo disfruté durante, digamos, tres o cuatro días seguidos, pero luego también dije, oye, también disfruto solo haciendo la parte de fitness ahora durante tres, cuatro días, y sin jugar. Lo cual estuvo bien para algunas partes de la competición porque también golpeo la pelota más limpiamente cuando juego menos a veces porque también restablece un poco tu mente y simplemente la recarga. Pero no pude hacer eso todo el año, siempre jugando tres o cuatro días y luego tres, cuatro días solo fitness, lo que me mantiene en cierto nivel, pero no en el nivel en el que quería competir.

Todo el mundo se está desarrollando, el nivel del tenis subió mucho más que hace cinco o siete años. Solo para jugar y competir y ser Top 100, lo cual es genial, no hay duda de eso, pero si hago algo, lo hago al 100 o al 110 por cien. Todavía podría estar jugando dobles con éxito, estoy segura, pero eso no es nada para mí porque creo que lo que he hecho lo he hecho profesionalmente, con un 100 por cien de esfuerzo, con un equipo profesional. Eso es lo que me importaba.

Creo que no soy capaz de hacerlo sin un 100 por cien de concentración. Me hubiera encantado hacerlo, pero también veo el otro lado de la vida, lo que me hace sentir un poco, ah no, yo también quiero ver la otra parte.

Y todavía quiero hacer algo para que el cerebro se mantenga activo, porque ves pelotas de tenis 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo gira en torno a ese trabajo, lo cual está bien. Tienes que comprometerte con ello. Pero también es hora de hacer algo más, de ser un poco creativo, creo.

"I think I've proven a lot of things, like coming back from a lot of rough years and then really prove myself to be able to become a Grand Slam semifinalist to get into the Top 10."

WTA Insider: Pareces muy en paz con la decisión. A veces hay tensión cuando una jugadora se retira porque tal vez su cuerpo no le deja jugar y siente que todavía hay cosas que quiere hacer. Especialmente con lo que hiciste durante los últimos tres años, debe ayudar pensar que lo dejaste todo en la cancha.

Goerges: Sí, definitivamente. Creo que he probado muchas cosas, como volver de muchos años difíciles y luego demostrar que soy capaz de convertirme en semifinalista de Grand Slam para entrar en el Top 10.

Creo que la gente, sé que todavía piensa que podría haber logrado más, especialmente en Grand Slams. Estoy feliz con lo que he logrado porque muchas derrotas difíciles también me hicieron la persona que soy ahora. Entonces, si tienes todas las cosas simplemente viniendo fácilmente a ti, realmente no te madura en algunas situaciones.

Así que creo que para mí personalmente está bien cerrar ese capítulo porque siempre he dicho que mientras lo disfrute, lo sigo haciendo. Pero tan pronto como esto se detenga, me detendré también. Escuché esa señal y para mí está bien. Salí de la cancha con una gran sonrisa y dije: OK, este capítulo ha terminado.

Todavía amo el tenis. Es un gran deporte. Es una pasión Pero tampoco está hecho para todos y, dado que has tenido que renunciar a muchas cosas, creo que también es en algún momento el momento de decir, bueno, ahora realmente sucede de una manera diferente.

WTA Insider: Quince años es mucho tiempo para jugar tenis profesional. Regresemos a los días anteriores cuando eras niña, levantando una raqueta de tenis y practicando un deporte que te llevaría por todo el mundo. ¿Alguna vez pensaste que esto es a lo que conduciría?

Goerges: No realmente, si soy honesta. Quiero decir, cuando comencé, todavía hacía otras actividades, como nadar e incluso bailar. Así que tuve que decidir si quería convertirme en tenista profesional o no. Pero mis padres siempre me dieron la oportunidad de pagar para eso, por lo que estoy muy agradecida. Sin ellos, no podría haberlo hecho.

Pero nunca hubiera pensado que llegaría tan lejos. Creo que siempre fue un sueño. Creo que la primera barrera a romper es el Top 100, donde dices, vaya, esto es algo que quieres hacer, y luego obtienes otro objetivo y otro objetivo y otro objetivo.

Pero nunca lo hubiera pensado cuando jugaba en esa pequeña ciudad de donde soy y luego en el club para venir realmente a las canchas más grandes del mundo y jugar frente a miles de personas que disfrutaron de tu juego o de verte jugar. Creo que es genial y también me hace sentir orgullosa de lo que he logrado. No me arrepiento de nada.

Julia Goerges earned her first win over a World No.1 by defeating Caroline Wozniacki in the 2011 Porsche Tennis Grand Prix final. Foto por Getty Images

WTA Insider: Hablemos del Porsche Tennis Grand Prix 2011 en Stuttgart. Venciste a la número 1 Caroline Wozniacki en la final, tu padre estaba llorando, te convertiste en la primera mujer alemana en ganar Stuttgart desde Anke Huber. ¿Cuáles son los recuerdos que destacan para tí?

Goerges: Bueno, en primer lugar, obtuve un wildcard porque no logré entrar en el corte loco que siempre ha tenido Stuttgart. No estaba tan baja, estaba en el puesto 36 o algo así. No es suficiente para Stuttgart (risas).

Tuvimos la Fed Cup la semana anterior, creo que contra Estados Unidos. Jugué con Andrea [Petkovic]. En primer lugar, fue un fin de semana loco de Fed Cup. Siempre es agotador, especialmente cuando juegas en casa y luego vas al torneo más importante de Alemania.

Al comienzo de la semana, recuerdo que mi mamá siempre venía con su mejor amiga y le decía, mira este hermoso coche, tal vez lo conduzca el domingo. Y ella es como 'Ja, Ja'. Típica mamá alemana (risas). Ah, sí, veamos.

Luego, al final, lo hice y ella me miró y dijo: ¿Qué hiciste? Dije, sí, te lo dije, lo conduciría (risas). Así que en realidad fue una historia divertida con mi mamá, pero nunca hubiera pensado en ganar el torneo en serio. En ese momento hice una broma, porque parecía muy lejano.

Pero también tuve un poco de suerte porque Vika Azarenka, se retiró en la segunda ronda y luego luché en algunos partidos realmente difíciles. Creo que contra Sammy (Stosur) en la semifinal estaba 0-30 o 0-40 abajo en 5-5 en el tercero. Así que hubo algunos momentos cruciales y creo que también te hace seguir un poco en el torneo.

Luego, contra Caroline, creo que hice un buen trabajo en términos de táctica contra ella y mi juego siempre se adaptó muy bien contra ella. Creo que a ella nunca le gustó y siempre tuvimos grandes batallas. Pero en general, fue un gran torneo. Y también el Madrid, que vino después.

Pero también me hizo retroceder un poco. Las expectativas vienen porque ahora estás en el Top 20 y han sucedido cosas. Pero también me atrapó un poco porque diría que no había tantos a mi alrededor que pudieran haberme dicho que hiciera las cosas de manera diferente o cómo poner las cosas en perspectiva.

Si eres joven en la gira y muy fresca, a veces dejas que las cosas de los medios te afecten, lo que creo que hice mucho mejor tan pronto como tuve mi especie de "segunda carrera" porque aprendí de los errores que había cometido antes. y aprendí cómo no dejar que los medios te afecten en términos de tus actuaciones. Simplemente acepté las cosas tal como están, sin leerlo realmente, y trate de tomarlo lo más profesional que pueda.

Ese fue un factor importante, creo, que también me atrapó en esos tres, cuatro años en los que no me desempeñé como quería.

WTA Insider: Alemania tiene una gran historia de tenis, casi en detrimento de esta Generación Dorada del tenis alemán, contigo, Angelique Kerber, Andrea Petkovic y Sabine Lisicki. Los estándares y expectativas son muy altos debido a lo que logró Stefanie Graf. ¿Qué te habrías aconsejado y qué hiciste diferente para manejar mejor a los medios en la segunda fase de tu carrera?

Goerges: En primer lugar, los primeros años no fue muy divertido ir a conferencias de prensa porque siempre nos decían, sí, ¿cuándo íbamos a tener éxito? ¿Cuándo ganareis un Grand Slam? Y luego, incluso después de que Angie ganó todos los Grand Slams, eso todavía no fue lo suficientemente bueno.

Creo que ahora sienten un poco más lo buena que ha sido esta generación para el tenis alemán, aunque no es el mismo éxito que ha tenido en términos de lo que hizo Steffi. Pero esto es una locura. Esta es una leyenda. No volverá a suceder.

Creo que todos y cada una de nosotras ha hecho un papel importante y ha tenido un papel importante en esta generación dorada, todas por sí mismas. Creo que es bueno que todos hayamos jugado bien, siempre en diferentes momentos de los años porque siempre ayudó a otras a ver, está bien, yo también puedo hacer eso. Luego todo subió, subió, subió y todas mejoraron.

En general, creo que para el tenis alemán ahora, todas tenemos 31, 32 años. Así que no quedarán muchos años para las otras, Angie, Andrea, Sabine. Me parece interesante ver cómo vendrán la jóvenes por nosotras, porque creo que hay que darles tiempo y también ver que esto fue muy especial pero esto no es normal, lo que sale cada 10-15 años en el tenis. En cualquier país. Porque siempre ha habido buenas jugadoras, puede que haya momentos en los que el tenis no haya estado tan presente en la televisión, pero siempre puede cambiar.

Nunca pon mucha presión sobre una sola persona porque teníamos cuatro personas donde la presión era, digamos, el 25 por ciento para cada una de nosotras y era una sensación más agradable. Aún así, a veces nos sentimos molestas al recibir esas preguntas, pero si solo queda una jugadora cuando todos nos hayamos ido, es difícil para ese jugadora desarrollarse realmente y sentir que, está bien, puedo hacer lo que amo hacer y yo ' Trabajaré duro en el camino hacia arriba, pero eso no significa que esté teniendo éxito o algo así.

Así que quita un poco el estrés y dales tiempo para desarrollarse y ver cuál será el resultado. Pero sé que hay grandes expectativas, como en todas partes.