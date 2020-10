En la Parte II de la entrevista de WTA Insider con la recién retirada Julia Goerges, la alemana mira hacia adelante a su vida después del tenis y reflexiona sobre su legado en el vestuario, en el que se hizo amiga y mentora de algunas de las estrellas jóvenes más brillantes del deporte..

Lee la Primera Parte de esa entrevista aquí.

La jugadora de 31 años anunció que se retiraba del deporte la semana pasada,poniendo fin 15 años de carrera que la vieron llegar al Top 10 de la WTA, llegar a la semifinal de Wimbledon 2018 y representar al tenis alemán con orgullo con sus actuaciones memorables en casa.

Escucha la entrevista completa con Goerges en el podcast de WTA Insider a continuación:

WTA Insider: Reflexionando sobre los últimos cuatro años de tu carrera, es fácil pasar por alto el éxito que tuvo. Durante las temporadas 2017 y 2018, fuiste la tercera jugadora con más victorias en la gira. Desde que la WTA comenzó a mantener estadísticas oficiales de los partidos en 2008, solo Serena Williams y Karolina Pliskova han logrado más aces que tú. ¿Qué es lo más importante que sacaste de tu "segunda carrera", como la llamas?

Goerges: Bueno, creo que para ver de dónde vengo, pero siempre estuve feliz de cambiar, de tomar riesgos también en mi carrera al cambiar de equipo. Siempre me he apegado a mi equipo durante mucho tiempo, porque siempre pensé, está bien, esto es un proceso, es un viaje, no llega en dos meses. Así que no me gustaba cambiar las cosas todo el tiempo porque realmente confiaba en el proceso. Creo que eso también me convirtió en la jugadora que era al final de mi carrera, que también valoraba a todos y cada uno de los de mi equipo, lo cual siempre fue importante para mí para darles un buen valor y buenas sensaciones y ser respetuosos con los demás.

Entonces, cuando miro hacia atrás, creo que cada año de esos cuatro años, he desarrollado algo en mi juego, que fue importante y que me llevó a un nivel diferente en términos de ganar torneos nuevamente, llegar lejos en un Grand Slam, lo cual fue un sueño, irrumpir en el Top 10. Siempre había cosas por venir cada año.

"Even though sometimes I had some setbacks, it never really distracted me from moving forward and trying to develop."

Así que creo que no especificaría ningún momento especial del que esté más orgullosa. Pero creo que el desarrollo fue importante para mí para ver que siempre he ido en la dirección correcta. Aunque a veces tuve algunos contratiempos, nunca me distrajo de seguir adelante y tratar de desarrollarme.

Eso es algo que también intenté hacer en mi vida privada porque quiero mejorar en las cosas. Esta vida tenística, en esos términos de desarrollo, me ayudó mucho para mi vida privada y para ser la persona que soy ahora.

Julia Goerges stretches with trainer Scott Byrnes during the 2019 pre-season. Foto por Jimmie48

WTA Insider: Tu dijieste que si no fueras un jugador de tenis sería una contabale. Amas tus números. ¿Cuáles son tus planes intermedios para tu carrera post-tenis?

Goerges: Bueno, creo que siempre con cada puerta que se cierra, se abre otra, así que veremos a dónde me lleva al final. Pero me gustan mucho los aspectos del fitness y el yoga.

Y también, por supuesto, todavía números. Quiero decir, si hago mis propios impuestos ahora, ya no estoy tan ocupado porque ya no estoy viajando. No tengo tantas cosas. Es simple (risas). Ya no hay mucha gente o tengo que pasar algunas horas cuando regreso de un evento.

Así que creo que será algo en términos de fitness, yoga y otros proyectos. No estoy fuera del mundo del tenis. Creo que habrá algunas cosas o exhibiocnes o lo que sea al final.

"I'm not out of the tennis world. I think there will be some stuff to come up or exhibitions or whatever it will be at the end of the day."

Pero disfruto mucho del aspecto físico. Acabo de trabajar en la aplicación Recast para proporcionar realmente buenos programas de acondicionamiento físico en los que la gente realmente obtenga algo de ella y un buen beneficio, donde sepa que hay personas observándolo sin hacer los ejercicios incorrectos, preparándose y cuidando su cuerpo. Creo que esta cosa del cuerpo en la que realmente sientes tu cuerpo y haces algo por tu bienestar también mejorando y mejorando, si algunas personas quieren mejorar en su lado del tenis o simplemente en el aspecto físico. Creo que eso es algo grandioso y creo que deberíamos hacer eso más en el mundo también, para realmente dárselo a las personas que tal vez aún no se sientan tan cómodas con los deportes, el yoga o su bienestar. Creo que es una buena oportunidad para comenzar y realmente entrar en ese ritmo y comenzar a ver, está bien, tengo un mejor sentimiento por mi cuerpo. Empiezo mejor el día con solo sudar por la mañana o simplemente una sesión ligera y empezar a ser más profesional en este aspecto.

Entonces hay muchas oportunidades. Quiero decir, no ha pasado ni una semana desde que lo anuncié y este año ha sido bastante loco, como todos sabemos. Así que veamos adónde nos llevará el Año Nuevo, pero creo que en ese tipo de direcciones, irá.

Julia Goerges and Kiki Bertens embrace at the net after the 2018 Wimbledon quarterfinal. Foto por Getty Images

WTA Insider: Dos momentos más tarde en tu carrera se destacan para mí, que recuerdo como imágenes en la red. Uno fue el hermoso momento entre tu y Ashleigh Barty el año pasado en la final de Birmingham, cuando Ash ganó y se convirtió en la número uno del mundo. El otro llegó en Wimbledon en 2018, cuando jugaste contra tu buena amiga Kiki Bertens por un lugar en las semifinales. Las dos fuisteis tan amables después.

Goerges: Esas dos fotos que acabas de mencionar, creo que en esos partidos, creo que todos estaban sintiendo al otro que perdió porque el otro estaba feliz de que sucediera contra la persona del otro lado.

Así que siempre fue una línea muy fina porque todo el tiempo cuando uno ganaba contra la otra, era como, OK, lamento haberte ganado. Oh, no, está bien. Te deseo buena suerte. Mucha suerte en todo. Así que siempre fue de ida y vuelta porque entendíamos al final del día, es solo un juego y una tiene que ganar, una tiene que perder. Ni siquiera habrá un todo o algo así. Así que fue algo en lo que siempre encontramos una manera de apreciar realmente poder competir entre nosotroa con el respeto que nos tenemos.

Y también hubo un buen momento con Dasha Kasatkina en Moscú. También fue como algo en lo que hemos recorrido un largo camino juntas, a pesar de que ella todavía es muy joven. Pero creo que siempre fue genial, primero que nada, jugar contra ella, pero también pasar tiempo con ella y su hermano y también con su madre. Hubo muchos buenos momentos. Cuando juegas tanto tiempo, siempre hay cosas por las que probablemente estás más agradecida y fuera de la pista la mayor parte del tiempo.

.@ashbar96 is the #NatureValleyClassic champion and will be crowned World No.1! 🏆



Defeats Julia Gorges 6-3, 7-5! pic.twitter.com/hUel3jBl5D — wta (@WTA) June 23, 2019

WTA Insider: Algunas jugadoras han mencionado que tu fuiste una de las primeros jugadoras que se acercó y las trató bien al principio de sus carreras. Maria Sakkari, Daria Kasastkina y Ashleigh Barty lo mencionaron.

Goerges: Soy bastante directa (risas). Si me gusta alguien, me gusta esa persona. Y si no me gusta alguien, puede suceder que no hable con esa persona porque no estoy perdiendo el tiempo.

No puedes agradar a todos y no puedes querer a todos. Entonces, si alguien me gusta, realmente me gusta de corazón. Y si no digo, está bien, entonces no necesito sonreírle a alguien o hablar durante 20 minutos porque eso sería falso para mí.

Así que simplemente lo defiendo y digo, OK, esta soy yo, así es como es. O te gusto o no te gusto.

WTA Insider: Hay dos temas que surgen cuando otras jugadoras hablan de ti. Una es que a cualquier jugadora le encantaría tener la carrera que tienes, ese sentido de respeto en el vestuario que otras jugadoras valoran lo que hiciste en tu carrera. En segundo lugar, hubo una sensación de profesionalismo y equidad sobre ti, en la forma en que trataste a tu carrera y a tus competidoras. ¿Qué importancia tenía para ti tener este tipo de respeto en el vestuario?

Goerges: Creo que fue muy importante. Bueno, primero que nada, estaba realmente conmovida y abrumado por todos los mensajes que recibí. Y también cuando vi lo que la gente realmente piensa de mí y también el tipo de sentimiento que les transmití, porque siempre defiendo el respeto. Creo que es muy importante porque trato de tratar a todos con respeto, porque a mí también me encantaría que me trataran con respeto. Y creo que esa es, en primer lugar, la cuestión. Si espera algo de la gente, debería poder hacer lo mismo al revés.

Julia Goerges won five WTA doubles titles in her career and reached the final of the 2016 BNP Paribas Open with frequent partner Karolina Pliskova. Foto por Jimmie48

Sé que este trabajo es realmente difícil. Hay muchas emociones en ello. A veces no puedes controlarlo. Creo que está en la naturaleza de todos de alguna manera si las emociones se están inventando y hay muchos problemas, lo entiendo. Pero al final del día, siempre fue importante para mí cuando voy a la red y veo a mi oponente, o la felicito o también esperaba que me dijera al menos bien hecho, porque creo que eso es algo que está bajo tu control y eso es algo de lo que puedo encargarme. El resto a veces no puedes ocuparte y está fuera de tu control, pero las cosas sobre las que tienes el control, creo que siempre deben ser con respeto.

Fue bueno para mí ver que esto realmente llegó al vestuario y también a mis oponentes y a todas las demás jugadoras, amigas en el circuito, porque eso es lo que defiendo y siempre intenté tener, aunque a veces las emociones se agrandan en cualquier partido. Pero al final del día, todo se reduce a esto. Eso fue muy importante para mí y me alegro de haberlo logrado. Eso es algo que probablemente me hizo más feliz.