PISTA CENTRAL incio a las 12:00

Primer ronda - [Q] O. Dodin (FRA) vs [7] J. Teichmann (SUI)



No antes de las 2:30 pm

Primera ronda - [6] N. Podoroska (ARG) vs I. Begu (ROU)



No antes de las 4:00 pm

Primera ronda - [5] V. Kudermetova (RUS) vs [WC] B. Haas (AUT)

Primera ronda - [Q] A. Kalinina (UKR) vs [2] E. Mertens (BEL)

Segunda ronda - V. Gracheva (RUS) vs [4] E. Alexandrova (RUS)

MATCHCOURT 1 inicio a las 12:00

[Q] J. Fett (CRO) vs A. Sasnovich (BLR)

G. Minnen (BEL) vs B. Krejcikova (CZE)

U. Eikeri (NOR) / Y. Sizikova (RUS) vs [4] A. Rus (NED) / T. Zidansek (SLO)

Después de un descanso apropiado - G. Minnen (BEL) / R. Van Der Hoek (NED) or R. Jani (HUN) / E. Webley-Smith (GBR) vs [2] G. Dabrowski (CAN) / V. Zvonareva (RUS)