The Tuesday after Thanksgiving in the United States has become a global generosity movement called Giving Tuesday, a day to celebrate giving back, volunteering and acts of kindness.

Here’s what your favorite WTA players are up to as they work to impact their communities, give back to the underprivileged and spread some kindness on Giving Tuesday.

Lee más: WTA Charities y Lilly Pulitzer saludan al 'Héore de la comunidad'

La Fundación Kindness Wins de Madison Keys se basa en actos de bondad, junto a sus compañeros `campeones de bondad´ Mikaela Shiffrin y Oksana Masters.

At Kindness Wins, we LOVE #GivingTuesday - where everyone has something to give & every act of generosity counts. If someone has been kind to you. return the favor, consider donating at https://t.co/gz7f9DL9aW in their honor. @OksanaMasters @Madison_Keys @MikaelaShiffrin pic.twitter.com/zx6Q50r2ui — Kindness Wins (@KindnessWinsFnd) December 1, 2020

La fundación epónima de Elina Svitolina trabaja para crear oportunidades para los niños de todo el mundo a través del deporte del tenis. A través del tenis aprenden los valores del trabajo duro, la autodisciplina y "la importancia de dar el 100 por cien todos los días de la vida".

“Kindness is giving hope to those who think they are all alone in this world”⁣

⁣

“Доброта дает надежду тем, кто думает, что они одни в этом мире”⁣

⁣#givingtuesday #ElinaSvitolinaFoundation #WTA4Love @wta pic.twitter.com/oq0EijWouG — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) December 1, 2020

Serving Up Hope es la organización sin ánimo de lucro de Vania King, fundada en 2019. En el Giving Tuesday, King recordó el trabajo de la organización ayudando a poblaciones desfavorecidas para desarrollar valiosas habilidades sociales y físicas a través del tenis. También empoderan comunidades para proporcionar y mantener programas de tenis.

Nombrado en honor de la fallecidad No,1 británica, la Elena Baltacha Foundation rinde homenaje a su legado ayudando a hacer el tenis más accesible para niños de ambientes diferentes con apoyo de coaching y rendimiento.

Continuing our appreciation of the ⁦@WTA⁩ and our close relationship with Ann and her amazing colleagues. They have been a constant support, allowing Elena’s legacy to live on through up and coming players like Justice, Natasha and Yasmina from the foundation 🙏🏼 pic.twitter.com/vDgW94oHrb — Elena B Foundation (@ElenaFoundation) December 1, 2020

Judy Murray, ex capitana de la Fed Cup de Gran Bretaña, celebró el tercer año de su fundación dando un saludo a sus seguidores y patrocinadores. La Fundación lleva el tenis a las zonas rurales y desfavorecidas de Escocia.

Looking back at a 3rd year of @JudyMurrayFdn in our Advent Calendar...... #tennisforeveryone https://t.co/jWzhhFKLsp — judy murray (@JudyMurray) December 1, 2020

Una filántropa dedicada y defensora de la igualdad, la leyenda de la WTA, Billie Jean King, agradeció a la heroína de la salud y ex defensora de USWNT Rachel Buehler Giving el martes.

Former #USWNT defender and fellow ⁦@weareangelcity⁩ co-owner Rachel Buehler now works as a doctor battling #COVID__19.



Thank you for your bravery, service, and sacrifice, Rachel.#HealthcareHeroes https://t.co/rm7ZiZXwEF — Billie Jean King (@BillieJeanKing) December 1, 2020

No te olvides que también puedes ayudar WTA Charities on Amazon Smile, donde un porcentaje de sus compras se dona a organizaciones benéficas. Todas las donaciones van directamente a WTA Charities mientras continuamos apoyando a nuestras comunidades globales y generando un impacto en todo el mundo.