La época más maravillosa del año ha llegado nuevamente para Marie Bouzkova, quien ya ha visto luces navideñas adornando las palmeras alrededor de su base de operaciones en Norteamérica en Florida.

BBouzkova se basó en una gran temporada 2019, con una primera final de la WTA, donde empujó a Elina Svitolina a tres duros sets en el Abierto GNP Seguros.

GALERÍA: Luz del norte- La aventura de Bouzkova en Alaska

Aunque pronto siguió una pandemia global, la perennemente positiva joven de 22 años aprovechó al máximo una temporada extraña, logrando dos victorias más en el Top 20 sobre Johanna Konta, a quien también venció en Monterrey, y su compatriota Petra Kvitova, terminando la temporada muy cerca de la clasificación más alta de su carrera, el número 46. Su enfoque bondadoso de un primer año completo desafiante en la gira ganó a sus compañeras jugadoras de la WTA, que votaron para darle a Bouzkova el Premio Karen Krantzcke a la Deportividad.

Bouzkova continuó manteniendo las cosas interesantes fuera de temporada, haciendo un viaje a través de la nevada Alaska y adquiriendo un nuevo pasatiempo en la pista de baile. Habló con wtatennis.com el lunes sobre todo eso, además de cómo recuerda un 2020 inolvidable, la importancia de los sabáticos en las redes sociales y sus tradiciones navideñas favoritas a medida que se acerca la víspera de Navidad.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

Acerca de ganar el premio Karen Krantzcke a la deportividad ...

Mi agente me llamó el día antes de que se anunciara y me preguntó si había revisado mi correo electrónico. Le dije que no, porque acababa de llegar a la pista para entrenar y me dijo que tenía buenas noticias para mí y que era mejor que me sentara. No tenía idea de lo que podría ser y, sinceramente, me sorprendió bastante ganar este premio. Cuando lo piensas, realmente fue mi primer año completo en la gira WTA, por lo que no hubiera esperado ganar un premio tan importante y prestigioso. Es un gran honor que las otras jugadoras me vean como una persona respetuosa que promueve el espíritu deportivo dentro y fuera de la pista.

Sobre hacer un viaje a Alaska durante el periodo de descanso...

Siempre quise visitar Alaska porque amo la naturaleza. Nunca fui lo suficientemente valiente como para siquiera pensar en hacer el viaje. Tal vez porque este año fue tan extraño, después de mi último torneo, decidí hacer algo que normalmente haría. Incluso fui sola, así que mis padres necesitaron un minuto para procesar que estaba haciendo este gran viaje por mi cuenta. Ellos me apoyaron y realmente me lo pasé muy bien. Fue relajante, pero todos los días hice al menos dos actividades. Durante el primer día, caminé unas ocho millas y al día siguiente hicimos otras tres millas a lo largo de un glaciar. Visitamos el museo del hielo e hicimos algunas visitas turísticas en un barco. Estaba ocupada, pero de una manera diferente.

Pasé cuatro días completos caminando y explorando, y el quinto día tomamos un viaje en tren de 12 horas desde Fairbanks a Anchorage. Nos llevó a través del Parque Nacional Denali y el monte McKinley, o mejor dicho, Denali. Todos los días estaba en tours con diferentes personas, lo cual fue agradable porque tuve la oportunidad de estar rodeada de gente fuera del tenis. Compartíamos una camioneta, y cuando nos presentábamos, yo decía que jugaba tenis. Me preguntaban si jugaba profesionalmente, sobre mi clasificación, y dos de ellos me conocían por ver tenis y me dijeron que me habían visto jugar en la televisión.

Foto por Marie Bouzkova

Estoy bastante acostumbrada a organizar todo yo misma. Cuando era más pequeña, viajaba mucho con mi papá, que no hablaba mucho inglés, por lo que me dejaba muchas cosas a mí. Planifiqué el viaje durante unos tres meses antes de irme, pero en un lugar como ese, hay tantas cosas que hacer, y con COVID-19, no estaba segura de cómo las actividades se verían afectadas por las restricciones y los protocolos de salud. Aproximadamente diez días antes de irme, llamé a Travel Alaska, la oficina de turismo de Alaska, y me recomendaron varias visitas guiadas según lo que quería ver. Terminé teniendo una agenda bastante ocupada durante los seis días que estuve allí. Vi tanta naturaleza.

Compré una cámara profesional para el viaje y tomé alrededor de 1500 fotos, pero terminé sin publicar nada al respecto en las redes sociales, ¡tal vez por mi salud mental! Estaba tan feliz de haber hecho el viaje por mi cuenta, y me sentí como un logro personal, incluso sin ningún comentario de las redes sociales.

Foto por Marie Bouzkova

Sobre cómo pasó el confinamiento de COVID-19...

Cuando pienso en dónde estábamos todos en marzo y abril, me conmovió tanto la idea de que no habría torneos. Ahora se siente muy normal, y estamos felices de que algo haya sucedido. Durante ese tiempo, seguí entrenando duro, jugando algunos torneos de Clasificación Universal de Tenis (UTR) en Florida; de hecho, volví a jugar uno el fin de semana pasado. Esos me han ayudado a adaptarme a esta nueva realidad. El objetivo entonces, y ahora, ha sido simplemente estar preparado para lo que suceda.

Sobre pasatiempos de cuarentena...

En las últimas seis semanas, adquirí un nuevo pasatiempo para mí y comencé a aprender bailes de salón. Estoy haciendo un poco de todo: swing, vals, rumba y tango. Incluso estoy haciendo algo de foxtrot y jive. Fue una especie de idea espontánea que tuve una vez que regresé de Alaska. ¡Siempre me ha gustado la música y los musicales, como Mamma Mia! o Dirty Dancing. Simplemente lo disfruto, me apasiona, por lo que ha sido divertido hacerlo en mi tiempo libre.

Foto por Jimmie48/WTA

Sobre la evaluación de la temporada 2020 ...

Obviamente ha sido un año muy difícil y trágico. Creo, y no solo hablo por mí, sino quizás también por otras jugadoras, que fue una experiencia muy reveladora. Creo que descubrí cosas sobre mí que tal vez no me hubiera dado cuenta si no fuera por esta pandemia de COVID. He tratado de encontrar el bien incluso a través del mal, así que incluso después de todo lo que ha sucedido, solo tomo los aspectos positivos. Pude entrenar más y más duro de lo que espero tener tiempo en el futuro, y encontré formas de jugar torneos y tener éxito a pesar de las limitadas oportunidades.

Sobre la realización de mejoras en el entreno...

Quería mejorar mi nivel general en comparación con donde estaba antes, trabajar en esas pequeñas cosas como el servicio, para poder tener más armas en las que apoyarme en los partidos. Siento que hice eso y espero poder mantener ese nivel en los torneos el próximo año.

Sobre la familia en Florida y los planes de vacaciones...

Definitivamente es un gran sensación poder pasar la Navidad con mi hermano pequeño. Todavía no tiene seis años, y esa es una edad muy divertida y me encanta poder verlo crecer. Definitivamente estoy deseando hornear algunas de nuestras galletas tradicionales checas. Justo hoy, prometimos construirle una casa de pan de jengibre, ¡así que probablemente lo haremos hoy! También colocaremos nuestro árbol de Navidad hoy, por lo que ha sido emocionante pasar este tiempo juntos.