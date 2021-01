ORDEN DE JUEGO

CENTRE COURT -- 10:00 a.m. inicio

Daria KASATKINA (RUS) vs. WANG Qiang (CHN)

Veronika KUDERMETOVA (RUS) vs. [10] Anett KONTAVEIT (EST)

[9] Maria SAKKARI (GRE) vs. Anastasia POTAPOVA (RUS)

Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) vs. [15] Ons JABEUR (TUN)

[16] Donna VEKIC (CRO) vs. Bernarda PERA (USA)

[17] Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) vs. Zarina DIYAS (KAZ)

PISTA 1 -- 10:00 a.m. inicio

Última ronda de la Fase Previa -- [7] Despina PAPAMICHAIL (GRE) vs. YANG Zhaoxuan (CHN)

Última ronda de la Fase Previa -- Lucrezia STEFANINI (ITA) vs. [15] Irina FETECAU (ROU)

Martina TREVISAN (ITA) vs. [13] Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

Ajla TOMLJANOVIC (AUS) vs. ZHU Lin (CHN)

Anastasija SEVASTOVA (LAT) vs. Paula BADOSA (ESP)

Leylah FERNANDEZ (CAN) vs. Jasmine PAOLINI (ITA)

PISTA 2 -- 10:00 a.m. inicio

Última ronda de la fase previa -- [6] Anna BONDAR (HUN) vs. [13] Jessica PIERI (ITA)

Ültima ronda de la fase previa -- [3] Jodie BURRAGE (GBR) vs. [11] Amandine HESSE (FRA)

Laura SIEGEMUND (GER) vs. Kirsten FLIPKENS (BEL)

Garbiñe MUGURUZA (ESP) / Jennifer BRADY (USA) vs. Jessica PEGULA (USA) / Coco GAUFF (USA)

Barbora KREJCIKOVA (CZE) vs. Jamie LOEB (USA)

PISTA 3 -- 10:00 a.m. inicio

Última ronda de la Fase Previa -- Lucie HRADECKA (CZE) vs. Carol ZHAO (CAN)

Última roda de la Fase Previa -- [4] Valentini GRAMMATIKOPOULOU (GRE) vs. [10] Kateryna BONDARENKO (UKR)

Giuliana OLMOS (MEX) / Sharon FICHMAN (CAN) vs. Lyudmyla KICHENOK (UKR) / Kaitlyn CHRISTIAN (USA)



PISTA 4 -- 10:00 a.m. inicio

Última ronda de la Fase Previa -- Ena SHIBAHARA (JPN) vs. [12] Anastasia GASANOVA (RUS)

No antes de las 1:30 AM

Última ronda de la Fase Previa -- [14] Martina CAREGARO (ITA) vs. Bianca TURATI (ITA)

MATCH POINTS

El primer cuadro principal de la WTA de la temporada 2021 comienza el miércoles con acción de primera ronda en la primera edición del Abierto de Tenis Femenino WTA de Abu Dhabi. El torneo de inicio de esta temporada se celebrará en el Centro Internacional de Tenis de Zayed Sports City, anteriormente sede del evento de exhibición del Campeonato Mundial de Tenis Mubadala.

El partido inaugural en la pista central enfrenta a la rusa Daria Kasatkina contra la china Wang Qiang, en una batalla de ex jugadoras del Top 12. La pareja se ha enfrentado en cinco ocasiones anteriormente, y la ex número 10 del mundo Kasatkina salió victoriosa en cuatro de esos encuentros. Sin embargo, este será su primer encuentro desde que el ruso logró una victoria por 6-1, 2-6, 7-5 en Zhuhai a fines de 2018.

La cabeza de serie número 10, Anett Kontaveit de Estonia, se medirá a Veronika Kudermetova en el segundo partido del día en la pista principal. La número 46 del mundo, Kudermetova, ha vencido a Kontaveit en dos sets en sus dos encuentros anteriores, pero este será su primer choque desde que la rusa se impusiera en las pista de hierba de 's-Hertogenbosch en 2018.

La cabeza de serie número 9 Maria Sakkari intentará vengar su derrota ante la adolescente rusa Anastasia Potapova en su único encuentro anterior. Potapova sorprendió a Sakkari a través de un tiebreak en el último set durante la aparición de la rusa en la fase previa de la WTA en el Miami Open 2017.

Potapova, de 19 años, es una de las cinco adolescentes que han recibido aceptación directa en el cuadro principal de esta semana, junto con Coco Gauff (16 años), Leylah Fernandez (18 años), Marta Kostyuk (18 años) y Wang. Xiyu (19 años).

La cabeza de serie número 15, Ons Jabeur de Túnez, toma una ventaja de 1-0 en su partido contra Anastasia Pavlyuchenkova, cuando venció a la rusa en Dubai en 2017. Jabeur se convirtió en la primera mujer árabe en alcanzar los cuartos de final de individuales de Grand Slam en Abierto de Australia del año pasado. Pavlyuchenkova también ha tenido éxito en ese Slam, llegando a los cuartos de final del Abierto de Australia en tres de las últimas cuatro temporadas.

La cabeza de serie número 17, Ekaterina Alexandrova, de Rusia, se enfrentará a la kazaja Zarina Diyas por la noche en la pista central, que será el primer encuentro entre las dos. Alexandrova fue una de las cuatro primeras campeonas de individuales de la WTA la temporada pasada, triunfando en Shenzhen. Las otras jugadoras que ganaron títulos por primera vez fueron Iga Swiatek (Roland Garros), Jennifer Brady (Lexington) y Patricia Maria Tig (Estanbul).