ORDEN DE JUEGO

PISTA CENTRAL -- 10:00 a.m. inicio

[Q] Lucrezia STEFANINI (ITA) vs. [6] Elena RYBAKINA (KAZ)

[4] Aryna SABALENKA (BLR) vs. Polona HERCOG (SLO)

[1] Sofia KENIN (USA) vs. [Q] YANG Zhaoxuan (CHN)

Kristina MLADENOVIC (FRA) vs. [5] Garbiñe MUGURUZA (ESP)

Sorana CIRSTEA (ROU) vs. [3] Karolina PLISKOVA (CZE)

Jessica PEGULA (USA) vs. [2] Elina SVITOLINA (UKR)

PISTA 1 -- 10:00 a.m. inicio

Sara SORRIBES TORMO (ESP) vs. Nadia PODOROSKA (ARG)

[8] Marketa VONDROUSOVA (CZE) vs. HSIEH Su-Wei (TPE)

[7] Elise MERTENS (BEL) vs. Alizé CORNET (FRA)

Tamara ZIDANSEK (SLO) vs. [11] Jennifer BRADY (USA)

Heather WATSON (GBR) vs. [LL] Jodie BURRAGE (GBR)

Vera ZVONAREVA (RUS) vs. [Q] Amandine HESSE (FRA)

PISTA 2 -- 10:00 a.m. inicio

Arantxa RUS (NED) vs. WANG Xiyu (CHN)

Marta KOSTYUK (UKR) vs. [Q] Lucie HRADECKA (CZE)

[12] Karolina MUCHOVA (CZE) vs. Danka KOVINIC (MNE)

Coco GAUFF (USA) vs. Ulrikke EIKERI (NOR)

Después de un descanso adecuado

Anett KONTAVEIT (EST) / Daria KASATKINA (RUS) vs. Aliaksandra SASNOVICH (BLR) / Lidziya MAROZAVA (BLR)

Mona BARTHEL (GER) vs. [Q] Anastasia GASANOVA (RUS)



PISTA 3 -- 10:00 a.m. inicio

[Q] Kateryna BONDARENKO (UKR) vs. WANG Yafan (CHN)

Aliaksandra SASNOVICH (BLR) vs. [Q] Anna BONDAR (HUN)

[Q] Bianca TURATI (ITA) vs. Yaroslava SHVEDOVA (KAZ)



PISTA 4 -- 12:00 p.m. inicio

[6] Desirae KRAWCZYK (USA) / Alexa GUARACHI (CHI) vs. Yana SIZIKOVA (RUS) / Ekaterina ALEXANDROVA (RUS)

Después de un descanso adecuado

ZHU Lin (CHN) / WANG Yafan (CHN) vs. [7] YANG Zhaoxuan (CHN) / XU Yifan (CHN)

Después de un descanso adecuado

Marta KOSTYUK (UKR) / Andreja KLEPAC (SLO) vs. [5] Ena SHIBAHARA (JPN) / Shuko AOYAMA (JPN)



MATCH POINTS

La cabeza de serie número 1, Sofia Kenin, comenzará su temporada 2021 el jueves en el Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open, cuando se enfrente a la clasificadora Yang Zhaoxuan de China. La Jugadora del Año 2020 de la WTA Kenin ganó dos títulos individuales de la WTA la temporada pasada, incluido su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia, y actualmente ocupa el puesto más alto de su carrera en el puesto número 4 del mundo.

Yang, una ex jugadora de dobles Top 20 actualmente clasificada la No. 55 del mundo en el Ranking de dobles de la WTA, está disputando su primer evento de individuales desde una derrota en la primera ronda ante Samantha Stosur en Tianjin 2019, hace 15 meses. Kenin y Yang se han enfrentado una vez antes en individuales, donde Kenin obtuvo una victoria por 6-1, 6-2 en la primera ronda de la fase previa del Abierto de Wuhan 2018.

La cabeza de serie número 2, Elina Svitolina, se enfrentará a Jessica Pegula en su primer partido de individuales de la temporada el jueves, que será su primer encuentro. La número 5 del mundo, Svitolina, consiguió el decimoquinto título de individuales de la WTA el año pasado, cuando capturó la corona en los Internationaux de Strasbourg en septiembre. Pegula tiene en su haber un título de individuales, el Citi Open 2019 en Washington, D.C.

La cabeza de serie número 3, Karolina Pliskova, también llega a la pista central el jueves cuando se enfrenta a la ex jugadora Top 25 Sorana Cirstea en su encuentro de primera ronda. La pareja ha dividido sus dos encuentros anteriores: Pliskova venció a Cirstea en Pattaya en 2014, pero Cirstea logró una victoria entre las 5 mejores en su revancha en Beijing en 2017, cuando Pliskova ocupó el puesto número 4 del mundo.

Actualmente clasificada como la número 6 del mundo, Pliskova busca ganar un título de individuales de la WTA en la primera semana de la temporada por cuarta vez en cinco años. Pliskova se llevó a casa el título de Brisbane en la primera semana de cada una de las temporadas 2017, 2019 y 2020.

La cabeza de serie número 4, Aryna Sabalenka, se enfrentará a Polona Hercog y el dúo ha dividido sus enfrentamientos anteriores. Ambos llegaron a tierra batida durante abril de 2018: Sabalenka venció a Hercog en sets seguidos en Lugano, pero Hercog se vengó con una victoria en dos sets solo dos semanas después en Estambul.

La número 10 del mundo, Sabalenka, terminó 2020 en gran forma, ganando sus últimos nueve partidos del año para capturar títulos consecutivos en Ostrava y Linz. La racha de fin de temporada de Sabalenka le aseguró un lugar en el Top 10 de fin de año del Ranking de Individuales WTA por primera vez en su carrera.

La ex número 1 del mundo Garbiñe Muguruza se enfrenta a una apertura intrigante primera prueba cuando se enfrenta a la ex jugadora de individuales Top 10 Kristina Mladenovic el jueves en Abu Dhabi. Mladenovic ha derrotado a Muguruza en dos de sus tres encuentros, aunque las dos victorias de Mladenovic han llegado en tierra batida, y Muguruza ha ganado su encuentro más reciente, en las pistas duras de Monterrey en 2019.

El jueves también comenzará su temporada la estadounidense Coco Gauff, de 16 años, que se enfrentará a Ulrikke Eikeri de Noruega en su primer encuentro. Gauff, la jugadora más joven en el cuadro, es una de los cinco adolescentes que forma parte del cuadro de individuales esta semana.