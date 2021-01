ORDEN DE JUEGO

PISTA CENTRAL -- 10:00 a.m. inicio

[Q] Kateryna BONDARENKO (UKR) vs. [15] Ons JABEUR (TUN)

[1] Sofia KENIN (USA) vs. Kirsten FLIPKENS (BEL)

[4] Aryna SABALENKA (BLR) vs. Ajla TOMLJANOVIC (AUS)

Bernarda PERA (USA) vs. Sara SORRIBES TORMO (ESP)

Alizé CORNET (FRA) vs. Paula BADOSA (ESP)



PISTA 1 -- 10:00 a.m. inicio

[Q] Bianca TURATI (ITA) vs. Veronika KUDERMETOVA (RUS)

No antes de las 11:00 AM

Leylah FERNANDEZ (CAN) vs. Tamara ZIDANSEK (SLO)

Barbora KREJCIKOVA (CZE) vs. [13] Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

Después de un descanso adecuado

Karolina MUCHOVA (CZE) / Marketa VONDROUSOVA (CZE) vs. Kateryna BONDARENKO (UKR) / Nadiia KICHENOK (UKR)

Después de un descanso adecuado

Maria SAKKARI (GRE) / Donna VEKIC (CRO) vs. Sofia KENIN (USA) / Ajla TOMLJANOVIC (AUS)

PISTA 2 -- 10:00 a.m. incio

[8] Hayley CARTER (USA) / Luisa STEFANI (BRA) vs. Elena RYBAKINA (KAZ) / Yaroslava SHVEDOVA (KAZ)

No antes de las 11:00 AM

Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) / Yana SIZIKOVA (RUS) vs. Jennifer BRADY (USA) / Garbiñe MUGURUZA (ESP)

No antes de la 1:00 PM

Laura SIEGEMUND (GER) / Vera ZVONAREVA (RUS) vs. Darija JURAK (CRO) / Makoto NINOMIYA (JPN)

Después de un descanso adecuado

Lucie HRADECKA (CZE) / Renata VORACOVA (CZE) vs. Veronika KUDERMETOVA (RUS) / Anastasia POTAPOVA (RUS)

Después de un descanso adecuado

Oksana KALASHNIKOVA (GEO) / Sabrina SANTAMARIA (USA) vs. Arantxa RUS (NED) / Tamara ZIDANSEK (SLO)

First win of 2021 👊🏽 excited to be here #AbuDhabiWTA



Primera victoria de 2021 👊🏽 emocionada de estar aquí #AbuDhabiWTA



Première victoire de 2021 👊🏽 excité d'être ici #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/DhlBVjkE2c — leylahfernandez (@leylahfernandez) January 7, 2021

MATCH POINTS

La cabeza de serie número 1, Sofia Kenin, lleva un récord de 2-0 frente a frente en su encuentro de segunda ronda con Kirsten Flipkens en el Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open. Kenin ha ganado sus dos partidos anteriores en dos sets: en pista dura en Hobart 2019 y en hierba en Mallorca 2019.

Kenin fue nombrada Jugadora del Año de la WTA en 2020, una temporada en la que ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia, siguió con un segundo título del año en Lyon, alcanzó una segunda final de Grand Slam en Roland Garros y logró su actual puesto más alto de su carrera en el No. 4 del mundo el año pasado.

La victoria de la máxima favorita Kenis sobre Yang Zhaoxuan en la primera ronda del jueves la coloca 9-0 en sus últimos nueve partidos contra jugadoras de la previa.

La cabeza de serie número 4, Aryna Sabalenka, ha triunfado en dos de sus tres encuentros anteriores con Ajla Tomljanovic, y se enfrentarán de nuevo el viernes en Abu Dhabi. Sabalenka ganó sus dos primeros encuentros en dos sets, pero Tomljanovic ganó su último choque en dos sets, en el Miami Open de 2019.

Después de terminar la temporada 2020 al ganar títulos consecutivos en Ostrava y Linz, Sabalenka obtuvo su décima victoria consecutiva cuando logró derrotar a Polona Hercog en su primera ronda de 2021 el jueves en Abu Dhabi.

El cabeza de serie número 15 Ons Jabeur y la clasificadora Kateryna Bondarenko se enfrentarán por primera vez. Jabeur se convirtió en la primera mujer árabe en llegar a cuartos de final de individuales de Grand Slam en el Abierto de Australia del año pasado, y Bondarenko también tiene en su haber un cuartos de final de Grand Slam: la ucraniana alcanzó los cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos de 2009.

Alizé Cornet se medirá a Paula Badosa por segunda vez en sus carrera. En su único encuentro previo en el Mutua Madrid Open 2016, Cornet recibió la victoria, debido a la retirada de Badosa en 2-2 en el set decisivo.

Veronika Kudermetova se enfrentará a la clasificadora Bianca Turati en la segunda ronda. Kudermetova logró dar la primera sorpresa de una jugadora cabeza de serie en el evento de esta semana cuando derrotó a la cabeza de serie número 10 Anett Kontaveit en la primera ronda. Kudermetova se mantiene invicta contra Kontaveit, y su victoria del miércoles fue su tercera victoria sobre la estonia en tres intentos.