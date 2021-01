ORDEN DE JUEGO

PISTA CENTRAL -- 10:00 a.m. inicio

WANG Xiyu (CHN) vs. [6] Elena RYBAKINA (KAZ)

[Q] Anastasia GASANOVA (RUS) vs. [3] Karolina PLISKOVA (CZE)

Vera ZVONAREVA (RUS) vs. [2] Elina SVITOLINA (UKR)

Aliaksandra SASNOVICH (BLR) vs. [5] Garbiñe MUGURUZA (ESP)

[9] Maria SAKKARI (GRE) vs. Coco GAUFF (USA)

PISTA 1 -- 10:00 a.m. inicio

HSIEH Su-wei (TPE) vs. Marta KOSTYUK (UKR)

[12] Karolina MUCHOVA (CZE) vs. Daria KASATKINA (RUS)

[17] Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) vs. Heather WATSON (GBR)

Después de un descanso adecuado

[1] HSIEH Su-wei (TPE) / Barbora KREJCIKOVA (CZE) vs. Sharon FICHMAN (CAN) / Giuliana OLMOS (MEX)

Después de un descanso adecuado

Laura SIEGEMUND (GER) / Vera ZVONAREVA (RUS) vs. Sara SORRIBES TORMO (ESP) / Nadia PODOROSKA (ARG)



PISTA 2 -- 10:00 a.m. inicio

Veronika KUDERMETOVA (RUS) / Anastasia POTAPOVA (RUS) vs. [3] Nicole MELICHAR (USA) / Demi SCHUURS (NED)

No antes de la 11:00 AM

Alternates TBD vs. Arantxa RUS (NED) / Tamara ZIDANSEK (SLO)

Sofia KENIN (USA) / Ajla TOMLJANOVIC (AUS) vs. [7] XU Yifan (CHN) / YANG Zhaoxuan (CHN)

Despuñes de un descanso adecuado

Karolina MUCHOVA (CZE) / Marketa VONDROUSOVA (CZE) vs. [5] Shuko AOYAMA (JPN) / Ena SHIBAHARA (JPN)

Después de un descanso adecuado

[8] Hayley CARTER (USA) / Luisa STEFANI (BRA) vs. Daria KASATKINA (RUS) / Anett KONTAVEIT (EST)

MATCH POINTS

La cabeza de serie número 2, Elina Svitolina, se enfrentará a Vera Zvonareva por primera vez el sábado en el Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open. Svitolina tiene como objetivo extender su exitosa historia en eventos en el Medio Oriente: la No. 5 del mundo ganó títulos consecutivos en Dubai en 2017 y 2018, y también llegó a las semifinales de Doha en 2019.

Actualmente clasificada como No. 164 del mundo, Zvonareva es una ex No. 2 del mundo que logró alcanzar la final de las Finales de la WTA en 2008, así como en finales consecutivas de Grand Slam en Wimbledon y el US Open en 2010.

La cabeza de serie número 3, Karolina Pliskova, se enfrentará por primera vez a la clasificadora número 292 del ranking Anastasia Gasanova. La número 6 del mundo, Pliskova, no ha perdido ante una jugadora clasificada fuera del Top 50 en más de un año. Su última derrota ante una jugadora clasificada fuera del Top 50 fue cuando cayó ante la entonces número 73 del mundo, Jelena Ostapenko, en Beijing 2019.

Gasanova, de 21 años, hizo su debut en el cuadro principal de la WTA esta semana y obtuvo su primera victoria a nivel del Tour sobre la ex jugadora Top 25 Mona Barthel en dos sets.

La cabeza de serie No. 5 Garbine Muguruza también se enfrentará a Aliaksandra Sasnovich por primera vez el sábado. Muguruza abrió la temporada pasada con un récord de 11-2 en enero, que incluyó una carrera a su cuarta final de individuales de Grand Slam en el Abierto de Australia.

Sasnovich, que ocupa el puesto 90 en el ranking y ocupa el puesto más alto de su carrera en el número 30 del mundo, está compitiendo por su 15 ° victoria en el Top 20 hoy sobre la número 15 del mundo Muguruza.

La cabeza de serie número 9 Maria Sakkari se enfrenta a Coco Gauff en su encuentro de segunda ronda

En su único encuentro previo, Sakkari derrotó a Gauff 6-1, 6-3, en la primera ronda del Western & Southern Open del año pasado, que tuvo lugar en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Nueva York.

La cabeza de serie número 17 Ekaterina Alexandrova y Heather Watson han dividido sus dos encuentros anteriores, pero este será su primer choque en el cuadro principal de la WTA. Alexandrova fue una de las cuatro jugadoras que ganaron por primera vez un título WTA la temporada pasada, triunfando en Shenzhen. Las otras jugadoras que ganaron por primera vez títulos de individuales el año pasado fueron Iga Swiatek (Roland Garros), Jennifer Brady (Lexington) y Patricia Maria Tig (Estanbul).