ORDEN DE JUEGO

PISTA CENTRAL- 10:00 a.m. inicio

[4] Aryna SABALENKA (BLR) vs. [15] Ons JABEUR (TUN)

Daria KASATKINA (RUS) vs. [6] Elena RYBAKINA (KAZ)

[9] Maria SAKKARI (GRE) vs. [5] Garbiñe MUGURUZA (ESP)

[1] Sofia KENIN (USA) vs. [13] Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

[17] Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) vs. [2] Elina SVITOLINA (UKR)

PISTA 1 -- 10:00 a.m. inicio

Marta KOSTYUK (UKR) vs. Tamara ZIDANSEK (SLO)

Sara SORRIBES TORMO (ESP) vs. [Q] Anastasia GASANOVA (RUS)

Paula BADOSA (ESP) vs. Veronika KUDERMETOVA (RUS)

Después de un descanso adecuado

[8] Hayley CARTER (USA) / Luisa STEFANI (BRA) vs. Veronika KUDERMETOVA (RUS) / Anastasia POTAPOVA (RUS)

MATCH POINTS

La cabeza de serie número 1, Sofia Kenin, se enfrentará a la cabeza de serie número 13, Yulia Putintseva, por primera vez en el Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open el domingo. Kenin está compitiendo como cabeza de serie número 1 por segunda vez en su carrera, y ganó el título en la única otra ocasión en la que fue cabeza de serie: en Lyon 2020, donde derrotó a Anna-Lena Friedsam en la final.

La cabeza de serie número 2, Elina Svitolina, se enfrentará a la cabeza de serie número 17 Ekaterina Alexandrova por segunda vez. Su primer encuentro llegó en la tercera ronda de Roland Garros el año pasado, donde Svitolina se impuso por 6-4, 7-5.

Svitolina, quien ha exhibido éxitos anteriores en el Medio Oriente al ganar el título de Dubai en 2017 y 2018, lo ha hecho bien esta semana en la región hasta ahora, perdiendo no más de cuatro juegos en cada uno de sus cuatro sets jugados. La número 5 del mundo necesitó solo 68 minutos para eliminara la ex No.2 del mundo Vera Zvonareva el sábado.

La cabeza de serie número 4, Aryna Sabalenka, y la cabeza de serie número 15, Ons Jabeur, se enfrentarán por segunda vez. Su encuentro anterior también tuvo lugar en la tercera ronda de Roland Garros la temporada pasada, donde Jabeur logró una victoria 7-6 (7), 2-6, 6-3.

Sabalenka lleva una racha ganadora de 11 partidos, y su última victoria llega sobre Ajla Tomljanovic el viernes. Dicho esto, la victoria de Jabeur sobre la bielorrusa en Roland Garros 2020 es la última vez que Sabalenka ha perdido un partido. Jabeur logrará su quinta victoria en el Top 10 de su carrera si puede repetir la hazaña el domingo.

La cabeza de serie número 5 Garbiñe Muguruza se enfrentará a la cabeza de serie número 9 Maria Sakkari por primera vez el domingo. Muguruza, quien registró un récord de victorias y derrotas de 11-2 en enero de 2020, también muestra una forma similar este enero. La ex número uno del mundo no ha perdido más de cuatro juegos por set en sus primeros dos partidos, incluida su victoria sobre Aliaksandra Sasnovich el sábado.

Sakkari tiene un registro de 16-33 contra rivales del Top 20 en su carrera, mientras busca otra victoria Top 20 sobre Muguruza, No. 15 del mundo. Sakkari, No.22 del ranking, derrotó a dos adolescentes para llegar a los octavos de final esta semana: Anastasia Potapova, de 19 años, en la primera ronda y la de 16 años Coco Gauff en la segunda ronda.

La cabeza de serie número 6 Elena Rybakina y Daria Kasatkina se enfrentarán por segunda vez. Kasatkina ganó su encuentro anterior en tres sets, que se produjo en pista dura cubierta en Ostrava al final de la temporada pasada. Rybakina, que llegó a cinco finales individuales de la WTA el año pasado, fue la líder de aces de 2020, con 193.