¿Cómo sigue la temporada de gran avance en la logró una de las carreras más dominantes hacia un título de Slam en la historia del tenis? Esa es la pregunta para el fenómeno adolescente de Polonia y actual campeona de Roland Garros, Iga Swiatek. La joven de 19 años está programada para comenzar su temporada 2021 en uno de los eventos de Melbourne WTA 500 de la próxima semana, ya sea el Gippsland Trophy o el Yarra Valley Classic, que será su primer evento desde que ganó en París el otoño pasado.

WTA Insider se encontró con Swiatek en medio de su preparación de pretemporada en diciembre, donde estaba entrenando en Tenerife, España.

WTA Insider: ¿Cómo ha sido tu vida después de Roland Garros? ¿Sientes que tuviste suficiente tiempo para descomprimir y procesar todo?

Swiatek: Necesitaba mucho tiempo porque mi vida cambió y tenía muchas más obligaciones que antes por parte de los negocios y los medios. Han pasado dos meses desde el Abierto de Francia y pensé que estaría resuelto con todo en dos meses, pero sigue siendo diferente.

Cuando llegué aquí fue mucho más fácil para mí concentrarme solo en entrenar porque tengo una mentalidad diferente en otros lugares además de mi ciudad natal. Parece que soy mucho más eficiente cuando estoy fuera de Varsovia, así que decidimos venir a España.

Es genial. Estamos entrenando muy duro. Todo esta yendo bien. Me siento muy bien en la cancha.

También estamos trabajando con Daria [Abramowicz] en el aspecto mental porque sé que la próxima temporada será más difícil para mí debido a las expectativas y todo eso. Estamos muy ocupados, pero es agradable estar en un lugar así cuando en Polonia hace como 3 grados

WTA Insider: ¿Parece que estar de vuelta en la cancha te ayudó a encontrar más estabilidad?

Swiatek: Las dos semanas fueron una locura después del Abierto de Francia. Pero luego, cuando empezamos a concentrarnos en el entreno, pensé que sería difícil para mí porque estaba cansada. Pero en realidad, cuando estaba en la cancha fue como volver a lo básico y volver a lo que sé y lo que he estado haciendo durante tanto tiempo.

Fue grandioso. Pude ver que era mi lugar y me sentí segura allí, bien y confiada.

WTA Insider: Tuviste una gran actuación en los premios WTA de fin de año 2020. Los medios de comunicación te votaron como la jugadora más mejorada, sus colegas votaron a tu entrenador como el entrenador del año y los fans te votaron como favorita de los fans. Sabiendo lo unido que es su equipo, debe haber significado mucho para Piotr ganar ese reconocimiento.

Swiatek: Siempre dije que el tenis no es un deporte individual y hay tanta gente trabajando tan duro detrás de mí. Mi entrenador, ha estado conmigo durante cuatro años. Me conoce muy bien. Desde que era niña, solo tengo 19 años, así que todavía soy solo una niña, ha visto cómo cambié durante estos cuatro años y él está creciendo conmigo, lo cual es genial. Soy una adolescente y hay muchos cambios en mi vida y él se está poniendo al día con eso.

Tenemos una buena relación no solo en la cancha, sino que también nos divertimos afuera. Él se lo merece. Es genial.

"He can say that his player won a Grand Slam, but actually, when we were talking about our goals for next season, he said he'll be satisfied when I win a few of them."

WTA Insider: ¿Qué tiene Piotr que encaja bien contigo y saca el mejor tenis de ti?

Swiatek: Esa es una pregunta difícil. Simplemente tenemos una buena conexión fuera de la cancha. Eso es muy importante para mí porque me siento cómoda cuando viajo. Antes, cuando mi equipo era más pequeño, solo entrenaba con él, así que él era la única persona que me apoyaba. Él estaba conmigo sin importar qué. Yo diría que esta es la razón principal.

Además, es realmente de mente abierta. Está aprendiendo conmigo. Puede decir que su jugadora ganó un Grand Slam, pero en realidad, cuando hablábamos de nuestros objetivos para la próxima temporada, dijo que estaría satisfecho cuando yo gane algunos de ellos. No va a ser el único y vamos a demostrar que puedo ser consistente y ser una jugadora madura. Sé que es ambicioso y quiere aprender más.

"I feel like everybody is treating me differently but inside it's the same."

WTA Insider: What has it been like to sit down and make goals for 2021 now that you're a Slam champion?

Swiatek: It's kind of the same. It's great because the process didn't change and I have to do everything the same as usual, which is great because I feel safe in that sphere.

I have in the back in my mind that I will have bigger sponsors and bigger obligations, so that will be new. But I was going to school normally - I didn't do online classes - and I had a lot of responsibilities there and right now I don't have that. So I know that I can perform good even though my off-court life is really busy.

WTA Insider: ¿Cómo ha sido sentarse y marcar metas para 2021 ahora que eres campeona de Slam?

Swiatek: Es lo mismo. Es genial porque el proceso no cambió y tengo que hacer todo igual que de costumbre, lo cual es genial porque me siento segura en ese ámbito.

Tengo en la parte de atrás en mi mente que tendré patrocinadores más grandes y obligaciones más grandes, así que eso será nuevo. Pero iba a la escuela normalmente, no hice clases en línea, y tenía muchas responsabilidades allí y ahora mismo no las tengo. Entonces sé que puedo desempeñarme bien a pesar de que mi vida fuera de la cancha es realmente ajetreada.

De hecho, creo que es genial haber aprendido eso cuando iba a la escuela porque ahora mismo son obligaciones diferentes pero lleva mucho tiempo. Aparte de eso, es más o menos lo mismo y eso me gusta. Siento que todos me tratan de manera diferente, pero por dentro es lo mismo.

Es un tipo diferente de presión, pero pude manejar la escuela y el tenis al mismo tiempo para poder manejar cualquier cosa (risas). No fue tan fácil.

WTA Insider: ¿Cuál fue tu reacción al ganar Fan Favorite? Con Agnieszka Radwanska ganando el premio durante seis años consecutivos (2011-2016), ¿cómo se siente traer este premio de regreso a Polonia?

Swiatek: Mirando los muchos años que Agnieszka ganó esto tantas veces, me pregunto si son los fans polacos los que están votando (risas).

Es genial. Realmente puedo sentir el apoyo y que la gente tiene vibraciones positivas hacia mí. Incluso si no los conozco, puedo ver que están realmente felices por mí y realmente lo aprecio porque muchos de ellos tienen sus propios problemas y la pandemia está aquí y no es fácil todo el tiempo, pero es bueno que yo pueda tener un impacto positivo en la sociedad.

2020 Fan Favorite Winner: Iga Swiatek

WTA Insider: ¿Te sientes lista para manejar ese lado de las cosas, en términos de ser un modelo a seguir, dar ejemplo y tener un impacto en todo el mundo?

Swiatek: Estuve pensando en esto en los últimos meses porque había algunas cosas políticas en Polonia de las que todos hablaban y no hice ningún comentario al respecto. Estaba pensando si este es el momento para hacer una declaración o no. Pero todo es todavía nuevo para mí. Tengo una opinión pero es privada.

Sé que cuando esté lista haré un comunicado y seré parte de esa vida, como lo hizo Naomi (Osaka) en el Western & Southern Open. Realmente respeto eso y espero poder hacer eso en el futuro, pero ahora mismo no me siento lista porque solo tengo 19 años y tengo que aprender y ver cómo se desarrolla.

En este momento, creo que sería la persona adecuada para ser una modelo a seguir en términos de jugar al tenis, pero cuando pienso en tener un mayor impacto en la política y la sociedad, creo que todavía necesito más tiempo.

WTA Insider: En Roland Garros dijiste que el objetivo ahora es la consistencia. ¿Cómo son esas discusiones con tu equipo en términos de lo que le exigirá jugar este tipo de tenis semana tras semana?

Swiatek: Sigo pensando que no voy a lograr eso este año y todavía voy a necesitar algo de tiempo, pero estamos comenzando desde lo básico. Estaba hablando con Daria, que podría ser más consistente un día tras otro, o un entreno tras otro. Hablar de torneos y ser constante durante todo el año es el panorama más amplio, pero estamos comenzando desde lo básico.

En este momento estoy tratando de ser más consistente durante esta pretemporada y luego voy a pensar en el rendimiento porque todavía me faltan algunas cosas en lo básico.

WTA Insider: Desde París, ¿cuáles han sido los aspectos más destacados para ti? ¿Cuáles son las cosas divertidas o geniales que has podido hacer desde que te convertiste en campeona de Slam?

Swiatek: Gané algo de experiencia en el aspecto empresarial de la vida. Es genial porque sé que este es el conocimiento que puedo utilizar cuando termine mi carrera en el tenis. Así que fue muy importante para mí conseguirlo.

Y también aprecio mucho haber podido volver a la normalidad y simplemente entrenar porque fue tan loco después del Abierto de Francia que me pregunté si alguna vez podré descansar de nuevo.

Pero luego llegó la pretemporada y pude concentrarme en mí y en mi tenis nuevamente. Fuimos a un pequeño pueblo de Polonia en las afueras de Varsovia y creo que fueron los siete días de entreno más difíciles que hice. Fue genial volver al trabajo.

Realmente lo aprecio. Sé que no está bien y no es una respuesta divertida, pero es verdad.

WTA Insider: ¿Qué esperas mientras miras hacia el inicio de la temporada?

Swiatek: Estoy deseando estar en Melbourne fuera de la burbuja. Estaremos en cuarentena y luego podremos salir y es genial. Estoy deseando que llegue porque cuando estuve aquí en Tenerife, me di cuenta de que era la primera vez desde el comienzo de la pandemia cuando estaba en el extranjero y podía hacer turismo. No me di cuenta en Nueva York o Roma, por ejemplo.