La ex número 1 del mundo y dos veces campeona de Grand Slam, Simona Halep, hizo su debut en el Top 10 de la WTA hace siete años y no ha mirado atrás desde entonces.

Esta semana marca la 346a semana consecutiva en la que Halep se ubica dentro del Top 10, una marca que se ubica como la octava mejor racha en la historia de la WTA, solo superada por Martina Navratilova, Chris Evert, Stefanie Graf, Gabriela Sabatini, Pam Shriver, Arantxa Sánchez -Vicario y Hana Mandlikova.

Entre lasTop 10 actuales, la siguiente racha más cercana por semanas consecutivas en el Top 10 pertenece a Karolina Pliskova (209, desde la semana del 12 de septiembre de 2016) y Elina Svitolina (173, desde la semana del 22 de mayo de 2017).

"Esta noticia es enorme, es un honor", dijo Halep a WTA Insider esta semana desde Adelaide, Australia, donde la joven de 29 años se está preparando para el inicio de su temporada 2021. "Esto me hará sonreír todo el día de hoy, tal vez toda la semana".

Tras una gran temporada de 2013 en la que la joven de 21 años ganó su primer título de la WTA y terminó la temporada con seis títulos, solo superada por la asombrosa cantidad de 11 títulos de Serena Williams, la rumana hizo su debut en el Top 10 el 27 de enero de 2014, luego de su primera carrera a cuartos de final de Slam en el Abierto de Australia. En cada una de sus últimas 7 temporadas, Halep ha alcanzado el ranking No.1 o No.2 y ha logrado un Top 5. Su racha de 7 resultados entre las 5 primeras es la más larga desde Stefanie Graf 11 temporadas consecutivas desde 1986-1996.

Desde que hizo su debut en el Top 10, Halep ha ganado 16 títulos, empatados con Petra Kvitova por la mayor cantidad de victorias durante ese tramo, incluidos 2 Slams (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019). También ha ganado 8 WTA 1000, incluidos Doha, Dubai, Indian Wells, Madrid, Roma y Montreal.

"La consistencia se vuelve diferente de una jugadora a otra", dijo Halep. "Nunca se conoce la mentalidad de la jugadora.

"Mi objetivo no era solo ganar un torneo o un Slam. Por supuesto, todos los jugadores en la cima quieren ganar un Grand Slam. Yo lo deseaba mucho. Quería ser la número uno desesperadamente. Pero vino como un pack, no como el único enfoque. Creo que es por eso que pude ser consistente a lo largo de los años".

En total, Halep ha alcanzado 30 finales individuales de la WTA en ese tramo, la mayor cantidad de cualquier jugadora de la WTA por delante de Karolina Pliskova (29) y Serena Williams (23).

Desde que hizo su debut en el Top 10, Halep posee un récord de 293-97 (.751), un porcentaje de victorias en el partido solo superado por Serena Williams (204-34, .857) y Bianca Andreescu (40-12, .769).

Además, el No.1 del mundo del ranking de la WTA ha cambiado de manos 14 veces, incluidas 64 semanas en las que Halep ocupaba el primer puesto, y otras 26 jugadores debutaron en el Top 10:

Sofia Kenin, Bianca Andreescu, Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina, Kiki Bertens, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Julia Goerges, CoCo Vandeweghe, Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Jelena Ostapenko, Elina Svitolina, Johanna Konta, Madison Keys, Roberta Vinci, Belinda Bencic, Timea Bacsinszky, Garbiñe Muguruza, Lucie Safarova, Carla Suárez Navarro, Ekaterina Makarova, Eugenie Bouchard, Dominika Cibulkova.

"Mi mentalidad como jugadora fue todo el tiempo que tenía que ser lo suficientemente bueno permanentemente para lograr resultados", dijo Halep. "No me enfocaba en torneos o Slams. Me enfocaba cada semana en el trabajo, todos los años para ofrecerme a este deporte. Todo lo que hice desde que tenía 14 años fue por el tenis y mi enfoque era ver cómo buena podría ser.

"Estoy buscando la perfección, eso es seguro. Pero al mismo tiempo, sé que la perfección no existe. Así que podría aceptar mi imperfección muchas veces e intentar acercarla a la perfección.

"Tal vez alcanzar la perfección todo el tiempo me hizo empujar mis límites más alto".

Simona Halep warms up at the 2020 Prague Open. Foto por WTA/Jimmie48

Más de Halep, mientras celebra su impresionante racha y mira hacia su temporada 2021:

WTA Insider: ¿Cómo va tu cuarentena hasta ahora?

Halep: Estoy bien. Las cosas van muy bien aquí en Adelaide. Tenemos buenas condiciones.

Puedo decir que es un poco más difícil porque cuando juegas un torneo puedes quedarte todo el día en las canchas, por lo que no estás obligada a pasar todo el día en la habitación si te quedas en las canchas. Entonces esto es más difícil.

Pero todos conocíamos las restricciones y que si alguien da positivo en el avión, todo el avión tiene que aislarse y tenemos que mudarnos de hotel, lo que me asustaba un poco al principio. Porque incluso si solo una persona es positiva en el avión, sabíamos que aquí en Australia del Sur nos trasladarían a un hotel, a todo el avión, no solo a las cohortes o la sección del avión.

Así que estaba un poco estresada por eso, tengo que admitirlo. Pero tuvimos suerte, mucha suerte, de que nadie dio positivo en el avión y pudimos pasar toda la cuarentena con normalidad.

WTA Insider: ¿Cómo se compara tu pretemporada con tus pretemporadas en el pasado?

Halep: Mantuve el mismo horario de siempre. Hice un descanso más largo después de París en octubre, y luego quería comenzar la preparación a principios de noviembre, pero tuve Covid. Tuve que quedarme [en casa] un poco más. Yo no estaba mal. Tenía síntomas leves, al principio. Entonces estaba bien.

Entonces comencé a mediados de noviembre. Tuve unas ocho semanas, que es más de lo normal, pero no sentí que fuera demasiado. Sentí que estaba bien.

Lo extraño fue que estuve en casa las dos primeras semanas de enero. Durante 15 años no he estado en casa en enero. Vi un poco de nieve, pasé la Navidad y la víspera de Año Nuevo con mi familia, y luego me fui a Constanta por unos días a ver a mi familia. Estuvo bien. Puedo sacar lo positivo de eso.

WTA Insider: Hasta ahora, la ciencia nos dice que puede haber efectos a largo plazo de Covid que podrían afectar a los atletas de alto rendimiento. ¿Ha tenido la oportunidad de hacer alguna prueba en ese frente?

Halep: He estado bien. Hice todos los escáneres de los pulmones y el corazón, porque teníamos que hacernos una ecografía del corazón para poder volver a jugar. Hice todo y nada cambió. Todo está bien.

Simona Halep stretches before a match at the 2019 Nature Valley Invitational. Foto por WTA/Jimmie48

WTA Insider: Dada tu pretemporada más larga y la cuarentena de dos semanas, ¿te sientes renovada mientras te preparas para el inicio de la temporada?

Halep: Puedo decir que estoy renovada. El descanso fue bueno porque llevo casi 10 años jugando todas las semanas, todos los meses. Así que este descanso fue útil para mí, para mi mente.

Por supuesto, no puedo esperar el máximo porque esta es la primera vez que experimentamos esto. No jugamos tantos torneos el año pasado y ahora tenemos un Grand Slam por delante. Así que no estoy segura de cómo va a ser, pero mi estado de ánimo, mi ser, está renovado. Estoy lista para comenzar el nuevo año.

WTA Insider: El año pasado comenzaste bien la temporada con una semifinal en el Abierto de Australia y un título en Dubai. Luego vino el confinamiento por el COVID, pero cuando reinició, tuviste una racha ganadora de 17 partidos. ¿Eso te dio confianza al comenzar la temporada después de otro largo descanso?

Halep: Sí, me da la confianza de que incluso si no jugué durante meses pude volver y ganar tantos partidos seguidos en torneos difíciles. Entonces puedo decir que tengo algo de confianza allí.

Pero ahora es un poco diferente. Es un año nuevo, todas están mejor preparadas mentalmente también, así que creo que el desafío es mayor. Pero tengo confianza.

Simona Halep hits a backhand during 2019 Roland Garros. Foto por WTA/Jimmie48

WTA Insider: ¿Cuáles son tus objetivos para esta temporada?

Halep: La ambición, puedo decir, es cada torneo que juego. Siempre dije que cada torneo es importante para mí y que no considero algunos torneos más importantes que otros. Entonces, cuando voy a un torneo, quiero dar el 100 por cien.

Pero ahora, no sabes qué va a pasar la próxima semana, así que tienes que concentrarte al 100 por cien en lo que tienes esa semana. Aprendí del año pasado que hay que vivir todos los días.

El objetivo principal es una medalla en los Juegos Olímpicos, ir allí y poder competir al más alto nivel, pero cada torneo es un objetivo para mí este año.

WTA Insider: ¿Eso crea presión? ¿La idea de que necesitas jugar bien cada semana debido a la incertidumbre de la próxima?

Halep: La presión es porque tienes expectativas todas las semanas y dices que está bien, tengo que jugar esta semana al 100 por cien. Esto es lo único que debes esperar de ti misma porque a este nivel esperas dar lo mejor de ti en la cancha en todo momento.

Pero también, tengo casi 30. He pasado de seis a siete años en la cima. Puedo manejar esa presión y estar un poco en modo de relajación y decir que lo que viene es una ventaja.

WTA Insider: Jugando con esa expectativa y presión, ¿ cómo has aprendido a lo largo de los años a relajarte y dejar de pensar en el tenis para mantenerte fresca?

Halep: Creo que la experiencia a lo largo de los años. Los momentos duros que me habían enseñado que cada momento es importante e incluso si pasa algo realmente malo, como perder un partido fácil o la final de un Grand Slam, si mueves la cabeza y te despiertas a la mañana siguiente para seguir trabajando, hay más posibilidades de mejorar.

Si te quedas y te quejas de ese partido y de ese momento que tuviste en ese partido, entonces retrocedes unos pasos. En mi opinión, no es bueno analizar tanto lo negativo. Hay que tomarlo como está, analizar qué salió mal y hacerlo un poco mejor al día siguiente. Si no se rinde en los momentos difíciles, tu experiencia y confianza aumentan.

Creo que todas estas cosas me demostraron que si no me rindo y me despierto a la mañana siguiente y voy a trabajar de nuevo, me ayuda a mejorar. Eso es lo que me ayudó a quedarme allí.

WTA Insider: ¿Qué es lo que más esperas cuando termines tu cuarentena esta semana?

Halep: Ash [Barty] viene el viernes y jugaremos un partido. No puedo esperar por eso porque significa que saldré de la cuarentena (risas). No puedo esperar por eso. Durante dos semanas solo he visto a mi equipo.

Espero que sea un poco extraño durante la próxima semana porque estaré ocupada y volveré a la vida normal. Tener un partido oficial después de entrenar con una sola jugadora durante dos semanas será interesante para todos.

Pero también espero buenos momentos porque aquí somos libres para hacer todo. Podemos ir a comer a restaurantes, cosa que nos perdimos durante los torneos. Lo echamos mucho de menos. Podemos ir de compras. Mis pies y mis manos ya están ardiendo (risas).

Espero una buena racha. Nunca se conocen los resultados, pero al menos sé que será un buen momento.