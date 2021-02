El miércoles, por primera vez en la historia, tres torneos WTA 500 se jugarán en un solo lugar.

Las seis mejores jugadoras del mundo: Ashleigh Barty, Simona Halep, Naomi Osaka, Sofia Kenin, Elina Svitolina y Karolina Pliskova, todas están en acción en los eventos Yarra Valley Classic y Gipsland Trophy en los concurridos terrenos del Melbourne Park.

Ah, ¿y mencionamos a Serena Williams?

Y si eso no es suficiente para inducir un período prolongado de observación compulsiva, ¿qué tal una docena de partidos individuales extra con las desafortunadas jugadoras estrictamente confinadas en sus habitaciones durante dos semanas de cuarentena? Sí, el Grampians Trophy se despliega con un cuadro que incluye a las ex campeonas de Grand Slam Angelique Kerber, Victoria Azarenka, Svetlana Kuznetsova y Sloane Stephens.

Los múltiples partidos:

Yarra Valley Clássic

No. 5 Serena Williams contra Tsvetana Pironkova

Jugando su primer partido de la WTA desde que salió del Abierto de Francia con una lesión en el tendón de Aquiles, Serena lució bien en su victoria de primera ronda contra Daria Gavrilova. Ahora Williams se enfrenta a la misma jugadora que envió a la tercera ronda en Roland Garros.

Estas dos, como dicen, tienen historia. Ambas son madres de treinta y tantos; Serena tiene una hija de 3 años, Olympia, y el hijo de Pironkova, Alexander, cumple 3 años en marzo. Y, curiosamente, también se enfrentaron en los cuartos de final del US Open 2020, cuando Pirokova ganó el primer set y Serena tuvo que luchar por una victoria en tres sets.

"Es importante para mí ver lo que hizo y lo que hice yo y lo que ambas podemos hacer mejor", dijo Serena el lunes, sonando como si se dirigiera a la cinta de video. "Siempre la apoyo, es como una gran historia".

De hecho, Pironkova se quedó fuera de las temporadas 2018 y 2019 solo para regresar en 2020 para choques con Williams en los últimos dos Grand Slams de la temporada.

Serena ha ganado sus cinco encuentros (sin incluir ese traspaso), pero tres de esos partidos fueron a tres sets.

La búlgara derrotó a la cabeza de serie No. 9 Donna Vekic para llegar a este partido de tercera ronda.

No. 1 Ashleigh Barty contra No. 16 Marie Bouzkova

Han pasado más de 11 meses desde que Barty jugó un partido de la WTA, y el martes la australiana se puso inmediatamente en forma. venciendo a Ana Bogdan 6-3, 6-3 para avanzar a la tercera ronda.

Posteriormente, Barty dijo que su trabajo de pretemporada con su entrenador Craig Tyzzer pagó dividendos inmediatos.

"Pensé que era brillante", dijo. “Pensé que podía ceñirme a la idea de lo que queríamos hacer, ceñirme a nuestro plan de juego de lo que queríamos hacer esta noche para tratar de analizar el juego de Ana lo mejor que pudimos. Pensé que estuve sólida durante toda la noche".

Bouzkova, una checa de 21 años, tuvo buenos resultados en 2020, llegando a la final en Monterrey. Ella derrotó a Aliona Bolsova en tres sets para llegar aquí.

Estas dos nunca se han enfrentado.

No. 3 Karolina Pliskova contra No. 13 Danielle Collins

Pliskova nunca se ha enfrentado a Collins, pero claramente la reputación de la estadounidense en Australia la precede.

Cuando se le preguntó sobre su rival de tercera ronda, Pliskova ofreció esto: “Ella está jugando bien aquí siempre, todos los años. Va a ser interesante".

Puedes contar con ello. Collins es floridana, pero podría considerar llamar a Australia su segundo hogar. Su mejor resultado en Grand Slam llegó en Melbourne, las semifinales de 2019, donde perdió ante Petra Kvitova. El swing de verano del año pasado fue sobresaliente, ya que logró 2-1 en Brisbane (venciendo a Elina Svitolina en la primera ronda), alcanzó las semifinales en Adelaide (derrotando a Sofia Kenin y Belinda Bencic en el proceso) y llegó a la segunda ronda del Abierto de Australia.

Collins no ha perdido un set en dos partidos, mientras que Pliskova superó a la italiana Elisabetta Cocciaretto en su tercer partido del año nuevo.

“Fue un buen comienzo”, dijo después. "Cuando no tienes muchos partidos, tal vez estás pensando demasiado".

A destacar

La No. 2 Sofia Kenin contra Jessica Pegula: Kenin tiene una racha ganadora de ocho partidos en Melbourne Park; la No. 6 Garbine Muguruza vs. No. 11 Anastasia Pavlyuchenkova: Muguruza ganó su tercer partido de la temporada por 6-2, 6-0 sobre Alison Van Uytvanck; la No. 4 Petra Kvitova vs. No. 14 Nadia Podoroska: Kvitova derrotó a Venus Williams 7-6 (6), 7-5, su primera victoria sobre la estadounidense de 40 años en casi siete años.

Gippsland Trophy

No.2 Naomi Osaka contra Katie Boulter

Como era de esperar, Osaka se hizo cargo de Alize Cornet, 6-2, 6-2, su primer partido de la WTA desde que ganó el US Open el otoño pasado. Lo que no se predijo fue su rival.

Boulter, clasificada No. 371 después de un año sabático inducido por una fractura por estrés en la columna, sorprendió a la cabeza de serie No. 14 Cori Gauff 3-6, 7-5, 6-2.

Hace un año, la adolescente estadounidense sorprendió a Osaka, la campeona defensora del Abierto de Australia, en una victoria de tercera ronda en dos sets. Entonces, en lugar de Gauff, la tres veces campeona de Grand Slam se enfrenta a Boulter, cuyas tres encuentros anteriores fueron en eventos de la ITF el otoño pasado.

"I don't know, the first match you come back and especially in a Grand Slam environment, it's definitely very hard."



"De hecho, estuve nerviosa durante todo el partido", dijo Osaka. "Incluso hasta el último punto, creo que solo estaba pensando: no sé, el primer partido llega y especialmente en un entorno de Grand Slam, definitivamente es muy difícil".

Boulter, una británica de 24 años, perdió dos veces ante Osaka, en Birmingham y Wimbledon, en 2018.

No. 1 Simona Halep contra No. 16 Laura Siegemund

Después de derrotar a Anastasia Potapova 6-4, 6-4 el lunes, Simona Halep dijo: "Necesitaba esta victoria, porque no jugaba un partido oficial desde octubre del año pasado, así que ha pasado mucho tiempo".

Se refería al Abierto de Francia donde fue sorprendida por la eventual campeona Iga Swiatek en la cuarta ronda. Halep ganó tres juegos en ese partido.

Lo creas o no, su rival consiguió una ronda más en París. Siegemund tuvo su mejor resultado de Grand Slam, a la edad de 32 años, perdiendo ante Petra Kvitova en los cuartos de final.

Otro dato divertido: Siegemund en realidad tiene una ventaja de 2-1 en su cara a cara sobre Halep, con victorias en Stuttgart en 2016 y 2017.

No. 3 Elina Svitolina vs. No. 13 Jelena Ostapenko

Ostapenko tiene una ventaja de 2-1 en el cara a cara, pero Svitolina ganó el último, en Doha, 2019.

Svitolina avanzó con una victoria en la segunda ronda sobre la veterana Andrea Petkovic y había alcanzado previamente los cuartos de final en Abu Dhabi.

Ostapenko, jugando sus primeros partidos desde octubre pasado, avanzó a la tercera ronda al derrotar a Sara Errani y Danka Kovinic. La campeona del Abierto de Francia de 2017 ocupa el puesto 45.

A destacar:

No. 5 Iga Swiatek contra No. 9 Ekaterina Alexandrova

Grampians Trophy

Bianca Andreescu estaba lista para jugar su primer partido en 15 meses como la máxima cabeza de serie aquí. Pero después de 14 días de cuarentena y unos de entreno, decidió que no estaba del todo lista.

Como resultado, la cabeza de serie será Maria Sakkari, con Victoria Azarenka, Belinda Bencic y Elena Rybakina también recibiendo byes.

No. 8 Angelique Kerber vs.Katerina Siniakova: La ex No. 1 del mundo alcanzó la cuarta ronda tanto en el Abierto de Australia 2020 como en el Abierto de Estados Unidos.

No. 7 Jennifer Brady vs Svetlana Kuznetsova: La estadounidense de 25 años llegó a las semifinales del US Open del año pasado; Kuznetsova ganó el US Open de 2004.

Sloane Stephens vs.Leylah Fernandez: La campeona del US Open 2017 se encuentra con la prometedora canadiense de 18 años.

ORDEN DE JUEGO

MARGARET COURT ARENA - Empieza a las 11:00 AM

Gippsland Trophy - BOULTER, Katie (GBR) vs. OSAKA, Naomi (JPN) [2]

Yarra Valley Classic - BARTY, Ashleigh (AUS) [1] vs. BOUZKOVA Marie (CZE) [16]

Gippsland Trophy - HALEP, Simona (ROU) [1] vs. SIEGEMUND, Laura (GER) [16]

MARGARET COURT ARENA - No antes de las 6:30 PM

Yarra Valley Classic - PIRONKOVA, Tsvetana (BUL) vs. WILLIAMS, Serena (USA) [5]

Yarra Valley Classic - PLISKOVA, Karolina (CZE) [3] vs. COLLINS, Danielle (USA) [13]

1573 ARENA - Empieza a las 11:00 AM

Gippsland Trophy - OSTAPENKO, Jelena (LAT) [13] vs. SVITOLINA, Elina (UKR) [3]

Yarra Valley Classic - PEGULA, Jessica (USA) vs. KENIN, Sofia (USA) [2]

PISTA 5 - Empieza a las 10:30 AM

Grampians Trophy - DABROWSKI, Gabriela (CAN) vs. KOSTYUK, Marta (UKR)

Grampians Trophy - JABEUR, Ons (TUN) vs. BLINKOVA, Anna (RUS)

Grampians Trophy - CIRSTEA, Sorana (ROU) vs. KALASHNIKOVA, Oksana (GEO)

Grampians Trophy - PEREZ, Ellen (AUS) vs. LI, Ann (USA)

Grampians Trophy - DAVIS, Lauren (USA) vs. KREJCIKOVA, Barbora (CZE)

Grampians Trophy - PUTINTSEVA, Yulia (KAZ) vs. GARCIA PEREZ, Georgina (ESP)

PISTA 7 - Empieza a las 10:30 AM

Gippsland Trophy - MERTENS, Elise (BEL) [7] vs. GARCIA, Caroline (FRA) [12]

Gippsland Trophy - KONTA, Johanna (GBR) [5] vs. BEGU, Irina-Camelia (ROU)

Gippsland Trophy - PAOLINI, Jasmine (ITA) vs. MUCHOVA, Karolina (CZE) [8]

Gippsland Trophy - KANEPI, Kaia (EST) vs. KASATKINA, Daria (RUS)

Yarra Valley Classic - PODOROSKA, Nadia (ARG) [14] vs. KVITOVA, Petra (CZE) [4]

Gippsland Trophy - JURAK, Darija (CRO) / STOJANOVIC, Nina (SRB) vs. CHAN, Hao-Ching (TPE) / CHAN, Latisha (TPE) [2]

PISTA 8 - Empieza a las 10:30 AM

Grampians Trophy - STRYCOVA, Barbora (CZE) vs. MATTEK-SANDS, Bethanie (USA)

Grampians Trophy - MCHALE, Christina (USA) vs. KONTAVEIT, Anett (EST) [6]

Grampians Trophy - BRADY, Jennifer (USA) [7] vs. KUZNETSOVA, Svetlana (RUS)

Grampians Trophy - WATSON, Heather (GBR) vs. KUDERMETOVA, Veronika (RUS)

Grampians Trophy - SINIAKOVA, Katerina (CZE) vs. KERBER, Angelique (GER) [8]

Grampians Trophy - FERNANDEZ, Leylah (CAN) vs. STEPHENS, Sloane (USA)

PISTA 10 - Después de las 10:30 AM

Después de 2 partidos ATP

Yarra Valley Classic - SASNOVICH, Aliaksandra (BLR)/KOSTYUK, Marta (UKR) vs. XU, Yifan (CHN) / YANG, Zhaoxuan (CHN) [6]

Gippsland Trophy - DABROWSKI, Gabriela (CAN) / MATTEK-SANDS, Bethanie (USA) [3] vs. GAVRILOVA, Daria (AUS) / HALEP, Simona (ROU)

Yarra Valley Classic - BARTY, Ashleigh (AUS) / BRADY, Jennifer (USA) [8] vs. JABEUR, Ons (TUN) /MCHALE, Christina (USA)

Gippsland Trophy - BLINKOVA, Anna (RUS) / KUDERMETOVA, Veronika (RUS) [8] vs. MYERS, Abbie (AUS) / POPOVIC, Ivana (AUS)



PISTA 13 - Empieza a las 10:30 AM

Yarra Valley Classic - ROGERS, Shelby (USA) vs. MARTIC, Petra (CRO) [7]

Yarra Valley Classic - VONDROUSOVA, Marketa (CZE) [8] vs. ZVONAREVA, Vera (RUS)

Gippsland Trophy - ALEXANDROVA, Ekaterina (RUS) [9] vs. SWIATEK, Iga (POL) [6]

Yarra Valley Classic - MUGURUZA, Garbiñe (ESP) [6] vs. PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS) [11]

Yarra Valley Classic - GAUFF, Coco (USA) / MCNALLY, Catherine (USA) vs. MUCHOVA, Karolina (CZE) / VONDROUSOVA, Marketa (CZE)

Gippsland Trophy - RODIONOVA, Arina (AUS) / SANDERS, Storm (AUS) vs. BOUZKOVA, Marie (CZE) / SORRIBES TORMO, Sara (ESP)