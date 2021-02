Serena Williams, Simona Halep, Naomi Osaka, Sofia Kenin e Iga Swiatek se reunieron con los periodistas el sábado por la tarde en Melbourne Park para hablar de sus preocupaciones, expectativas y aspecto mental antes del torneo, ya que el primer evento de Grand Slam de la temporada está listo para comenzar el lunes en el Abierto de Australia. Estos son algunos aspectos destacados de un día ajetreado en la sala de entrevistas principal.

LEE: Análisis del cuadro del Abierto de Australia - El camino de Serena al 24, la misión de Barty por un título en casa, y más

Serena Williams se retiró de las semifinales del Yarra Valley Classic citando una lesión en el hombro, pero aseguró a la prensa que se siente más que confiada después de una buena actuación en el período previo:

"Me siento bastante bien. Ya recibí mucho tratamiento en mi hombro. Pero estoy muy segura de que estará genial.

"Me siento muy confiada, creo que es una mejor palabra, y espero que me esté preparando para las próximas dos semanas".

¿Cuánto pesa la búsqueda del número 24 sobre Serena mientras se prepara para jugar su cuadro principal 78 de Grand Slam?

"Definitivamente está sobre mis hombros y en mi mente. Creo que es bueno estar en mi mente. Creo que es una carga diferente, debería decir, sobre mis hombros porque ahora estoy acostumbrada. Es más relajante, me gustaría decir, sí ".

Foto por Tennis Australia

Simona Halep lució fuerte en el Gippsland Trophy, pero pareció estar molesta por un problema en la espalda en su derrota de cuartos de final ante Ekaterina Alexandrova.

"Ayer tuve algo de problemas por el aire acondicionado en mi zona lumbar. El músculo se bloqueó un poco. Pero hice un tratamiento anoche, esta mañana, así que ahora estoy mejorando.

"No es nada peligroso. Estoy acostumbrada porque pasa cuando hace tanto frío. También lo tuve el año pasado en el Abierto de Francia porque hacía frío afuera. Así que no estoy muy preocupada, pero me estoy ocupando de eso".

Foto por Tennis Australia

Naomi Osaka no está aquí para demostrarle nada a nadie. Ella está aquí para ganar tantos partidos como pueda durante el mayor tiempo posible.

P. ¿Qué importancia tiene para usted el número uno del ranking mundial? ¿El número uno se está convirtiendo en un número uno dominante?

NAOMI OSAKA: Yo diría que sí, pero no me molesta tanto como solía hacerlo porque recuerdo que cuando llegué por primera vez al número 1, creo que nadie realmente me reconoció como el número 1. Recuerdo que estaba en India. Wells, y estaba hablando con alguien. Ellos estaban como, ¿De qué lado del cuadro estás? Y el número 1 siempre está en la parte superior. Simplemente me hizo pensar, guau, la gente realmente no me ve como la número uno.

Siento que desde ese momento, ¿hace dos años o fue el año pasado? No, hace dos años. Seguí tratando de demostrar mi valía. Sentí que esa no era realmente una buena forma de pensar.

Siento que ahora mismo estoy en un muy buen lugar, como si quisiera jugar cada partido lo más duro que pueda. Si llega al punto en que puedo volver a ser la número uno, lo aceptaré, pero ya no lo perseguiré así.

P.Dijiste que no estás persiguiendo al No. 1. Simona Halep ha estado en el Top 10 en una racha ininterrumpida durante siete años, no ha abandonado desde que llego allí. ¿Qué piensas de ese tipo de racha, y si eso es algo que te gustaría poder igualar?

NAOMI OSAKA: Sí, definitivamente. Creo que es algo increíble. Para mí, siento que quiero tener ese tipo de consistencia.

No lo sé. Mi carrera ha tenido muchos altibajos, y la gente realmente no sabe cuándo lo haré bien en un torneo o cuándo no. Creo que mi objetivo final es al menos llegar a los cuartos de final o mejor en cada torneo que juego, y con suerte ganar la mayoría de ellos. Si no es así, solo para dar una muy buena actuación.

Pero creo que estar en el Top 10 durante siete años es algo realmente bueno. No sé por qué mi mente se volvió inmediatamente. Espero no lesionarme. Imagínense que se lesionan y salen del Top 10. Pero sí, creo que eso es algo por lo que definitivamente quiero esforzarme.

La campeona defensora Sofia Kenin es supersticiosa y una de sus supersticiones es mirar el cuadro en los Slams.

"Obviamente miro hacia el futuro, creo que hasta cuatro rondas. Después de eso, obviamente sé contra quién jugaré. No estoy tratando de ser mala ni nada, pero veo a quién prefiero jugar o no jugar".

Veremos qué va a pasar. Todavía tengo que jugar mi juego, preocuparme por mis resultados. Fuera de la cancha, voy a estar viendo los partidos, con la esperanza de no enfrentarme a algunas rivales. No voy a decir quién (sonriendo).

El año pasado miré el cuadro hasta la cuarta ronda. En Paris miré la cuarta ronda. Abierto de Estados Unidos. ¿Por qué cambiar el ritmo (sonriendo)?

¿La clave de la defensa del título de Kenin? Manejando sus nervios y cuidando su cuerpo.

Evidentemente me encantaría defenderlo. Pero, sí, solo preparándome física y mentalmente, sabiendo que tengo que estar físicamente ahí en mi juego, mi movimiento, todo. Mentalmente pude manejar mis emociones y entender a quien sea que vaya a jugar, obviamente van a jugar sin presión, lo que se espera. Probablemente van a jugar mejor contra mí, así que de alguna manera tengo que tratar de controlar mis nervios y tratar de cumplir con mi plan de juego, sí, espero que gane.

No es fácil hacerse un nombre en el tenis estadounidense cuando juegas junto a dos grandes de todos los tiempos. Y Kenin no lo haría de otra manera.

"Tratando de ser especiales junto a Venus Williams y Serena Williams, han hecho mucho por el juego. Realmente quieren que sigan jugando porque me dan ganas de empujar y ser como ellas. Realmente me inspiraron. Crucemos los dedos que seguirán jugando" Seguiremos jugando. Ahora están jugando un tenis realmente bueno".

Foto por Getty Images

Iga Swiatek es tan humana como el resto de nosotros:

"Yo diría que siempre estaba imaginando que cuando voy a ganar un Grand Slam, lo voy a, no sé, lo voy a disfrutar por el resto de mi vida, habrá arcoíris en todas partes, yo voy a estar algo en paz conmigo misma porque ya gané un Grand Slam y alcancé mi meta.

"La verdad es que los humanos son así: solo quieren más. Siento expectativas a pesar de que hice algo grandioso en un Abierto de Francia. Quiero más básicamente.

"Siento más presión y expectativas. También siento que es difícil prepararme para ese momento. Tengo que mirar hacia atrás en lo que sucedió desde el Abierto de Francia y trabajar con eso ahora mismo, como que intento volver a mis raíces y simplemente disfruta jugando al tenis, sin pensar en otras cosas que vinieron".

Lo que pasa es que antes del Abierto de Francia, si yo estuviera entrenando con, por ejemplo, Elina Svitolina, porque entrenamos en Roma y entrenamos aquí. Recuerdo que cuando jugaba contra ella en Roma, jugamos un sparring. Quedamos 6-6.

"Eso era algo en mi mente. Pensé, Vaya, estoy jugando con una jugadora así y estábamos jugando al mismo nivel. Vaya, eso es genial. Me sentí muy bien conmigo misma.

"Ahora mismo siento que después del Abierto de Francia mis expectativas aumentaron un poco más. Cuando juego un buen tenis espero de mí misma que voy a ganar con más ventaja.

"Pero en realidad, fueron solo dos semanas. Mi entreno con ella en Roma fue hace solo unos meses. Físicamente nada cambió, solo mi actitud. También es difícil lidiar con eso porque en el Abierto de Francia gané contra algunas de las grandes jugadoras. Eso a veces puede estropear la cabeza".