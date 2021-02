Durante los últimos dos años, las pistas más importantes de Grand Slam han sido un coto de caza feliz para Coco Gauff, pero el jueves, la adolescente prodigio se encontró con su rival en la cabeza de serie número 5 Elina Svitolina, quien produjo una actuación sumamente hermética para pasar a la tercera ronda del Abierto de Australia 6-4, 6-3 en una hora y 17 minutos.

La ucraniana, dos veces cuartofinalista en Melbourne Park en 2018 y 2019, ganó el 77% de los puntos con su primer servicio, salvó los cuatro puntos de break con ganadores limpios y capturó el servicio de Gauff una vez al final de cada set, una excelente síntesis del ominio del marcador que ha sido la fuerza característica de Svitolina en la cima del juego.

También fue una demostración capaz de cómo adelantarse a la propia marca registrada de Gauff: abrocharse el cinturón para una reaparición valiente, impulsado por la energía del público del Grand Slam. Svitolina eliminó de manera eficiente cualquier indicio de cambio antes de que Gauff pudiera ganar impulso, y su combinación perfectamente equilibrada de contragolpe y ofensiva superó tácticamente a la joven de 16 años. Gauff, que venció a la campeona defensora del año pasado Naomi Osaka para alcanzar su segunda cuarta ronda de Grand Slam aquí el año pasado, ahora ha perdido en la primera o segunda ronda de sus últimos ocho torneos.

La recompensa de la campeona de las Finales de la WTA 2018 es un choque con una vieja enemiga, la cabeza de serie número 26, Yulia Putintseva, quien superó un 0-3 cara a cara para derrotar a Alison Van Uytvanck 6-4, 1-6, 6-2 para el primera vez. La pareja ha producido magia en el escenario principal antes: la victoria de Svitolina por 1-6, 7-5, 9-7 en Roland Garros 2015, uno de los mejores partidos de esa temporada, y aunque Svitolina ha ganado los últimos cinco de sus siete en total, es un enfrentamiento que aún podría proporcionar fuegos artificiales.

Juvan a lo Jordan para una victoria valiente

El 'Juego de la gripe' de Michael Jordan, en el que la estrella del baloncesto superó lo que luego se revelaría como una intoxicación alimentaria para lograr la gloria de las Finales de la NBA a los Chicago Bulls en 1997, ha pasado a la leyenda como una de las mejores actuaciones en cualquier deporte en cuanto al debilitamiento físico.

El jueves, Kaja Juvan trajo el mismo espíritu al Abierto de Australia en un choque de segunda ronda entre dos clasificadas, ambas buscando hacer su debut en la tercera ronda de un Slam. La jugadora de 20 años finalmente superó a la pionera egipcia Mayar Sherif 3-6, 7-6 (2), 6-3 en dos horas y 39 minutos, a pesar de haber vomitado dos veces en la pista cuando comenzó el set decisivo. En particular, Juvan no llamó a las fisios para recibir tratamiento, sino que optó por seguir luchando por sus propios medios; después de ganar un intercambio de pelotas de partido con un pase de derecha, la eslovena cayó de rodillas con gran alivio.

Incluso antes de que Juvan comenzara a enfermarse, el partido había sido un concurso de excelente calidad, uno que desmentía el estatus de las dos competidoras como clasificatorias clasificadas fuera del Top 100, pero correspondía al talento de dos estrellas en ascenso que seguramente serán fijos en el Tour más temprano que tarde.

Tanto Juvan como Sherif poseen la gama completa de disparos, así como la imaginación para desplegarlos de manera creativa; en consecuencia, tanto los agradables intercambios del gato y el ratón como la construcción de puntos sutil e inteligente iluminaron el juego. Inicialmente, Sherif No.131 del mundo, la primera mujer egipcia en ganar un partido del cuadro principal de Grand Slam, demostraría un mayor control de su llamativa derecha para tomar el primer set antes de adaptarse rápidamente a los avances de Juvan a la red para recuperarse de un break en contra en el segundo.

Pero la número 104 del mundo, Juvan, jugó un tiebreak impecable para forzar un set decisivo, y una vez allí, sus luchas físicas parecieron solo agudizar su concentración. La campeona de dobles femeninos de Wimbledon 2017 redujo su recuento de errores de 17 en el primer set a ocho en el tercero; golpeando la pelota descuidadamente fuera de los límites fue reemplazada por una selección de tiros con la cabeza fría y una ejecución impecable por parte del aficionado a la filosofía.

Abriendo nuevos caminos

Barbora Strycova serves while partner Hsieh Su-Wei is watchful at net. Foto por Getty Images

Las Top cabezas de serie Hsieh, Strycova sobreviven a las wildcards

Las subcampeonas de dobles del año pasado y las cabezas de serie número 1 de este año, Hsieh Su-Wei y Barbora Strycova, iniciaron su campaña 2021 con una reñida victoria por 6-4, 5-7, 6-4 sobre las wildcards locales Destanee Aiava y Astra Sharma en dos horas y tres minutos, necesitando revertir un déficit de break en el set decisivo para hacerlo. Sin embargo, las compatriotas de China Taipei de Hsieh, Hao-Ching y Latisha Chan, las cabezas de serie número 5, fueron las víctimas de más alto perfil del jueves, y las hermanas perdieron el control de su competición para caer 1-6, 7-6 (1), 6-2 ante el dúo canadiense-mexicano Sharon Fichman y Giuliana Olmos.

Por otra parte, las cabezas de serie número 16 y campeonas del US Open, Laura Siegemund y Vera Zvonareva, se reunieron para descartar a las wildcards Kimberly Birrell y Jaimee Fourlis por 6-2, 6-1, mientras que la asociación de la número 2 del mundo Simona Halep con la australiana Charlotte Kempenaers de 16 años -Pocz fue rematada en el primer obstáculo 6-4, 7-5 por Arina Rodionova y Storm Sanders.

Kristina Mladenovic returned to the third round of the Australian Open for the first time since 2016. Foto por Tennis Australia/Luke Hemer

Las últimas 32 de un vistazo

La tercera ronda de la competición de individuales del Abierto de Australia se ha fijado, con 20 de las 32 cabezas de serie ocupando sus posiciones proyectadas. Dos jugadoras han llegado a esta etapa de un Slam por primera vez, Kaja Juvan y la rusa Anastasia Potapova, de 19 años; Juvan es también una de las dos clasificadas aún con vida, junta a la junto con la ex número 5 del mundo Sara Errani. Potapova y su colega Iga Swiatek, de 19 años, cabeza de serie número 15, son las únicos dos adolescentes que quedan en el cuadro; mientras que Errani se une a la cabeza de serie número 10 Serena Williams, Hsieh Su-Wei y Sorana Cirstea en una sección de cuatro personas de treinta y tantos.

Seis jugadoras buscarán abrir nuevos caminos al llegar a la segunda semana de un Slam por primera vez, además de Juvan y Potapova, la cabeza de serie número 29 Ekaterina Alexandrova, la cabeza de serie número 32 Veronika Kudermetova, Jessica Pegula y Ann Li intentarán mejorar sus mejores resultados anteriores de tercera ronda en Grand Slams. Mientras tanto, la ex No. 10 del mundo Kristina Mladenovic, que no había ganado un partido en el Abierto de Australia desde su mejor resultado aquí en 2016 alcanzando la tercera ronda, pudo romper su racha de derrotas y regresar a esa etapa después de derrotar a Nao Hibino 7-5, 6-1.

Veinte países todavía están representados en esta etapa del torneo, liderados por EE. UU. con cinco jugadoras. También quedan tres rusas y tres checas, así como dos francesas, dos rumanas, dos kazajas y, por segunda vez, dos estonias. Mientras que Anett Kontaveit ha alcanzado su décima tercera ronda de Grand Slam y Kaia Kanepi su decimoquinta, las dos mejores jugadoras estonias de la historia solo habían llegado previamente a esta etapa del mismo Slam una vez, en el Abierto de Australia 2018.

[1] Ashleigh Barty (AUS) vs. [29] Ekaterina Alexandrova (RUS)

[21] Anett Kontaveit (EST) vs. Shelby Rogers (USA)

[11] Belinda Bencic (SUI) vs. [18] Elise Mertens (BEL)

[25] Karolina Muchova (CZE) vs. [6] Karolina Pliskova (CZE)

Kaia Kanepi (EST) vs. [28] Donna Vekic (CRO)

[22] Jennifer Brady (USA) vs. [Q] Kaja Juvan (SLO)

Jessica Pegula (USA) vs. Kristina Mladenovic (FRA)

[26] Yulia Putintseva (KAZ) vs. [5] Elina Svitolina (UKR)

Su-Wei Hsieh (TPE) vs. [Q] Sara Errani (ITA)

[19] Marketa Vondrousova (CZE) vs. Sorana Cirstea (ROU)

[14] Garbiñe Muguruza (ESP) vs. Zarina Diyas (KAZ)

[27] Ons Jabeur (TUN) vs. [3] Naomi Osaka (JPN)

[7] Aryna Sabalenka (BLR) vs. Ann Li (USA)

Anastasia Potapova (RUS) vs. [10] Serena Williams (USA)

[15] Iga Swiatek (POL) vs. Fiona Ferro (FRA)

[32] Veronika Kudermetova (RUS) vs. [2] Simona Halep (ROU)