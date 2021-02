Abierto de Australia: Lo que necesitas saber

Por si te lo has perdido: Lo mejor del día 5

PARTIDOS PARA VER DEL DÍA 6

El tenis femenino se encuentra experimentando una explosión de profundidad extraordinaria y sin precedentes.

Desde que Serena Williams ganó el Abierto de Australia de 2017, su 23 ° título de individuales de Grand Slam, no menos de 11 mujeres diferentes han conseguido al menos una de los 14 Grand Slams disputados: Naomi Osaka (3), Simona Halep (2), Caroline Wozniacki, Jelena Ostapenko , Garbine Muguruza, Angelique Kerber, Ashleigh Barty, Sloane Stephens, Bianca Andreescu, Sofia Kenin e Iga Swiatek.

Por el contrario, en el lado masculino solo cuatro jugadores ostentan esos 14 títulos: Rafael Nadal (6), Novak Djokovic (5), Roger Federer (2) y Dominic Theim.

En el contexto de una pandemia global y el despliegue del primer Slam de la temporada, esta profundidad y diversidad ha llevado a una serie de resultados sorprendentes. La principal de ellas, la victoria de Kaia Kanepi por 6-3, 6-2 el jueves sobre la cabeza de serie No. 4 y campeona defensora del Abierto de Australia, Sofia Kenin.

Inquieta yace la cabeza que lleva una corona. Williams Shakespeare estaba escribiendo sobre el rey Enrique IV, pero claramente esto también se aplicaba a Kenin.

"Desde que gané el año pasado, obviamente siento que todo el mundo espera que yo haga eso", admitió una franca Kenin. “Tuve oportunidades. Simplemente no pude soportarlo. Obviamente sé por qué porque, como, los nervios me afectaron a lo grande".

Este no fue un incidente aislado. Después de sólo dos rondas, ocho de los 20 primeros se han ido, sobre todo Kenin, la No. 8 Bianca Andreescu, la No. 9 Petra Kvitova y la No. 12 Victoria Azarenka, dos veces campeona en Australia.

Encontrar un ritmo en este comienzo inconexo de la temporada principal ha sido difícil, pero quedan 16 jugadoras en la mitad superior del cuadro que aún buscan mantener su impulso hasta el día 6.

Los partidos del sábado en Melbourne se disputarán sin fans en las gradas luego de que un brote local de COVID-19 obligó a los funcionarios de Victoria a ordenar un confinamiento por al menos cinco días.

LAS MEJORES CABEZAS DE SERIE EN JUEGO

No. 1 Ashleigh Barty: La australiana amante de la diversión ganó 18 de sus primeros 19 juegos en Melbourne Park, pero luego su cuarto set se convirtió "en una especie de higo chumbo, de verdad".

Abajo 2-5, se recuperó de manera brutal, venciendo a su buena amiga y wildcard Daria Gavrilova en un desempate en el segundo set.

"Quiero decir, no he jugado mucho tenis en los últimos 12 meses", explicó Barty más tarde. “Obviamente va a tener altibajos, no solo en tu concentración sino también en tu nivel de juego. Es importante poder recuperar eso con la mayor frecuencia posible. Durante un par de juegos, no pude hacer eso".

Fue su único lapsus hasta ahora, y ahora se enfrenta a la número 29 Ekaterina Alexandrova, a quien nunca ha jugado. Alexandrova llegó a las semifinales del Gippsland Trophy hace una semana.

No. 5 Elina Svitolina: Después de derrotar a Coco Gauff, de 16 años, Svitolina podría tener el camino más favorable hacia las semifinales. La cabeza de serie más alta a la que se enfrentaría es la número 22 Jennifer Brady.

Primero, debe superar a la No. 26 Yulia Putintseva, ganadora de tres sets sobre Alison Van Uytvanck. Es un territorio familiar, porque los dos se han enfrentado seis veces. Putintseva ganó su primer choque, hace nueve años en Dubai, pero Svitolina tiene un registro de 5-0 desde entonces, más recientemente en 2019 en Zhengzhou.

“Creo que la primera vez que jugamos cuando teníamos 10 o 12 años o algo así. Va a ser otra gran batalla ”, dijo Svitolina. “Nunca es fácil cuando juegas contra lguien a quien conoces desde hace tantos años. Ella sigue siendo una gran luchadora. Ella estaba gritando, estaba todo el tiempo realmente emocionada, como ahora también".

No. 6 Karolina Pliskova: Ocho días después de perder ante Danielle Collins en un partido de tercera ronda en el Yarra Valley Classic, Pliskova le devolvió el favor.

¿La recompensa de Pliskova? Una cita con la No.25 Karolina Muchova, su buena amiga y compañera de entreno este asunto de Karolina, República Checa. El cara a cara es 1-1, con Pliskova ganando un partido de primera ronda del Abierto de Australia de 2019 y Muchova teniendo un emocionante partido de cuarta ronda más tarde ese año en Wimbledon, ganando 13-11 en el tercero.

“Incluso si no entrenamos esas dos semanas en cuarentena, practicamos mucho en chequia”, dijo Pliskova. “Creo que va a ser al menos como un buen ambiente, realmente no existe la tensión de que nos odiamos.

"Solo tengo que encontrar una manera".

KANEPI: LA CUARENTENA FUE UN PLUS

Después de sorprender a la campeona defensora del Abierto de Australia, Sofia Kenin, Kaia Kanepi atribuyó la cuarentena de 14 días.

"Creo que al venir aquí [anteriormente] de pretemporada y luego de un largo viaje no me sentí tan bien físicamente", dijo Kanepi a los periodistas después. “También en Melbourne el clima cambia mucho y es más difícil acostumbrarse a las condiciones si no he estado en Melbourne por más tiempo. Pero este año creo que venir aquí por dos semanas, primero en cuarentena y luego en el torneo de calentamiento, creo que eso es lo que me ayudó".

Kanepi reached the final of that Gippsland Trophy event and the win over Kenin was her 17th of 18 overall. Eight of her 13 wins over top-10 players have come in Grand Slams.

Next is No. 28 Donna Vekic, who holds a 1-0 edge, going back to the second round of the 2019 US Open.

CLARAMENTE, APTA PARA EL TRABAJO

No. 22 Jennifer Brady: Después de vencer a su compatriota Madison Brengle, Brady se enfrenta a la clasificada Kaja Juvan, quien derrotó a otro clasificada, Mayar Sherif 3-6, 7-6 (2), 6-3.

Juvan llega a tercera ronda de un Slam por primera vez. Con Sara Errani en el otro lado, es la primera vez que dos clasificadas llegan a la tercera ronda en Melbourne en tres años.

¿QUIÉN DICE QUE 13 ES EL NÚMERO DE LA MALA SUERTE?

No. 18 Elise Mertens: La belga de 25 años tiene ahora un perfecto 13-0 en los partidos de segunda ronda de un Grand Slam. Se enfrenta a la No. 11 Belinda Bencic, quien al entrar al Abierto de Australia, no había ganado desde el año pasado en los cuartos de final en Doha. Este será su primer encuentro.

CITAS

“En todo el mundo creo que hay mucha gente que sufre. Sí, mucha gente no está teniendo la vida ideal perfecta en este momento. Todavía soy consciente de eso. Soy consciente de que el tenis probablemente no sea lo más importante en este momento. Quiero decir, no siempre es así, pero ahora incluso menos. Pero todavía espero que podamos traer un poco de alegría a la gente aquí y un poco de entretenimiento a los fans que aman ver tenis. De lo contrario, solo espero para todos que esto termine pronto y que todos puedan continuar con sus vidas normales". - Belinda Bencic

HACIENDO LOS CÁLCULOS

La número 6, Karolina Pliskova, fue la campeona femenina junior del Abierto de Australia 2010, una de las seis en el cuadro principal de este año. Ella es la última que queda.

ALERTA DE SORPRESAS

No. 6 Karolina Pliska vs. No. 28 Karolina Muchova (ver arriba).