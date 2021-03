La serbia Nina Stojanovic no necesita ir muy lejos en busca de inspiración. Ya sea el actual No. 1 del mundo ATP Novak Djokovic o las ex No. 1 de la WTA Ana Ivanovic y Jelena Jankovic, la joven de 24 años está ansiosa por construir sobre el legado de sus ídolos.

Actualmente clasificada en el puesto 95, Stojanovic ha comenzado la temporada 2021 jugando algunos de su mejor tenis. Después de clasificarse con éxito para su primera participación en el cuadro principal en el Miami Open, Stojanovic está en la tercera ronda después de salvar puntos de partido para derrotar a la número 28, Yulia Putintseva. Por ranking, la victoria fue la mejor en más de cuatro años, habiendo derrotado previamente a la número 28 Timea Babos en Shenzhen 2017. También ha logrado victorias sobre la número 67 Sorana Cirstea y la número 81 Irina Camelia-Begu esta temporada.

Stojanovic también comenzó el año con un buen resultado en dobles, haciendo equipo con Darija Jurak para llegar a las semifinales del Abierto de Australia.

WTA Insider se reunió con Stojanovic después de su victoria en la primera ronda sobre Heather Watson para discutir el método detrás de sus mejoras, su difícil ascenso para convertirse en la jugadora mejor clasificada de su país y el brillante legado y futuro del tenis serbio.

WTA Insider: Has mostrado un nivel muy fuerte en 2021. ¿A qué le atribuyes eso?

Stojanovic: Creo que todos estos buenos resultados de este año se deben a que tenía muchas ganas de jugar torneos. Por primera vez en mi vida, hice una pretemporada más de cuatro semanas.

Lo hice alrededor de seis a ocho semanas debido al Covid en el mundo. Mi reacción a eso no fue: "Dios mío, tendré que entrenar seis semanas sin competir". En realidad, fue un gran desafío para mí porque quería ver qué puedo hacer con mi cuerpo y cómo responderá mi cuerpo después en los torneos.

Entonces, cuando terminé de prepararme para Australia, creo que comencé el año con una gran mentalidad y con un gran deseo de jugar cada partido. No me canso, aunque físicamente esté cansado. Por supuesto, tal vez hoy, porque jugué dos o tres días seguidos contra buenas jugadoras y las canchas son bastante lentas para mi juego. Hay muchos intercambios y necesitas estar preparada físicamente.

Pero mentalmente, creo que lo estoy aguantando muy bien. Y creo que esa es la clave de mis buenos resultados desde principios de año.

WTA Insider: ¿Cambiaste algo en tu pretemporada o simplemente hiciste más?

Stojanovic: Hice más. Definitivamente me esforcé por superar los límites. No jugué seguro.

También superé mis límites mentalmente, porque no es fácil entrenar todos los días, ver a las mismas personas durante seis, siete semanas. Pero mi mentalidad era genial y estaba deseando que llegara cada entrenoa. Creo que eso me está dando estos resultados.

Estoy muy feliz y tengo hambre. Estoy hambriento por el próximo torneo, incluso si no terminé este. Así que creo que estoy muy bien.

"I'm just grateful that the thing that I have inside me is actually true. All those thoughts that I have that I belong here, I'm just proving to myself that that is the way and that I do really belong here."

WTA Insider: ¿Te ha sorprendido algo de tu nivel este año?

Stojanovic: No. En el fondo de mí, creo que puedo hacerlo aún mejor y siempre me esfuerzo para hacer más. Incluso si mis entrenadores y mi familia me dicen que hice un gran trabajo, incluso si pierdo el partido y jugué bien, todavía veo un espacio para mejorar. Sigo creyendo que me merezco más.

Pero solo creo que mi hora va a llegar y solo necesito seguir trabajando y los resultados vendrán como esto está sucediendo ahora. Es la primera vez aquí y la primera victoria aquí en Miami, pero siento que se espera, ¿sabes? No me sorprende.

Solo estoy agradecidaque lo que tengo dentro de mí sea realmente cierto. Todos esos pensamientos que tengo de que pertenezco aquí, solo me estoy probando a mí misma que ese es el camino y que realmente pertenezco aquí. Así que solo estoy tratando de empujarme hacia adelante. Creí que llegaría un momento en el que mostraría mi tenis en la cancha y eso es todo.

WTA Insider: ¿De dónde viene esta convicción para ti?

Stojanovic: Soy consciente de los tiros que tengo. Mucha gente me dijo que tengo talento. Pero en el pasado, había gente que no creía tanto, así que eso me dio aún más fuerza.

Sigo pensando que necesito trabajar aún más física y mentalmente para mantenerlo en este nivel. Así que ese es mi próximo paso y mi próximo objetivo. Sí, lo estoy haciendo bien ahora, pero si quiero compararme con algunas jugadoras que son más largas que yo aquí en este nivel, necesito mejorar mi condición física para mantener la estabilidad de las piernas en la pista durante los partidos largos y algunos partidos seguidos.

Creo que también estos partidos que he jugado me ayudarán a avanzar y a mantenerme en forma porque mientras juegas, mientras juegas, te estás poniendo en forma y tu mente se pone en forma.

Es totalmente diferente cuando practicas y cuando estás en la cancha porque tienes muchos nervios, muchas oportunidades en las que necesitas intervenir y demostrar lo valiente que eres, muestra tu coraje. Siempre encuentro algunos objetivos en el l partido, algo que me empujará hacia adelante para demostrarme a mí misma si puedo ser valiente en algún momento o simplemente intentarlo, si puedo mantener una actitud positiva si estoy perdiendo. Creo que cada partido ayuda a mejorar eso.

WTA Insider: ¿Qué te llevó a empezar a jugar al tenis y qué es lo que te hace seguir jugando?

Stojanovic: Empecé a jugar por mi hermano mayor. Empecé a jugar al tenis cuando tenía 6 años, pero no recuerdo que estuviera sosteniendo la raqueta. Mis padres me dijeron que siempre quise interrumpir el entreno de mi hermano y siempre quise ir a la cancha. Entonces, con el tiempo, vieron que me gustaba, pero mis padres nunca me empujaron al tenis y siempre dijeron que era mi elección.

Simplemente no puedo describir un sentimiento que tengo cada vez que entro a la cancha. Es solo una especie de adicción y mi escape del mundo, de la negatividad. Es la pasión. Estoy haciendo algo que amo y estoy realmente agradecida de que mi familia estuviera y siga conmigo durante toda mi carrera.

El tenis me sigue dando desafíos. Para mí, cada día es un nuevo desafío, aunque el día sea el mismo, aunque tenga que entrenar todos los días lo mismo, no me aburro. Simplemente me da la oportunidad de ver cada entreno desde una perspectiva diferente.

Siempre trato de ver y aprender cosas nuevas. Entonces eso es lo que siempre me impulsa hacia adelante. Y, por supuesto, siempre que sientes la victoria cuando ganas un partido, eso te empuja hacia adelante, la curiosidad de lo que vendrá después.

WTA Insider: El tenis parece atraer a las perfeccionistas. ¿Cómo manejas el lado negativo de eso?

Stojanovic: Sé cómo manejar mis pensamientos negativos. Por supuesto, hay momentos en los que no puedes controlar tus pensamientos.

Cuando no juegas bien y ganas un partido, pero no juegas como quieres, estoy feliz, pero siempre tengo algo negativo que decir al respecto. Y luego el entrenador dice, debes creer que con esto, lo que tienes hoy, es suficiente. No necesitas ser perfecta. Entonces esas oraciones realmente me ayudan y son correctas.

¿Cuántos partidos voy a jugar perfectamente durante el año? Así que soy muy consciente de eso, pero por otro lado, en el entreno, siempre trato de ir por más.

WTA Insider: Creciste durante una época en la que el tenis serbio surgió, con Novak Djokovic, Ana Ivanovic y Jelena Jankovic liderando el camino. ¿Cuánto te impactó eso?

Stojanovic: Jugué para el equipo nacional de Serbia cuando tenía 14 años y todos esos atletas de Serbia fueron una inspiración para mí.

Recuerdo haber visto a Ana Ivanovic y Jelena Jankovic jugando Fed Cup en Serbia. Ese fue un punto de mi vida que me impulsó a querer más. Mi deseo era estar en esa cancha algún día, jugar frente a mi equipo, frente a mi gente, frente a mi familia, ser vista en la televisión, tener éxito. Así que definitivamente fueron mis modelos a seguir y eso definitivamente me ayudó y me mantuvo en marcha.

Estoy agradeciao de haber tenido a alguien a quien admirar, como esas dos jugadoras. También estaba Bojana Jovanovski. Definitivamente me mantuvieron en marcha, creo. Siempre los admiré desde que era joven y fueron una inspiración para mí.

Nunca olvidaré los partidos que jugaron en Fed Cup. Quiero ser la mejor de Serbia. Quiero estar ahí.

WTA Insider: ¿Cuáles han sido los mayores desafíos para usted para llegar a donde está ahora?

Stojanovic: Desde que empecé a jugar al tenis, todo lo que tenía a mi lado era mi familia. No tuve patrocinadores. Esa es la parte más dura y difícil de mi carrera en el tenis. No tenía a nadie que me empujara económicamente y tenía que ganarme todo por mi cuenta. Incluso hasta ahora, no tenía patrocinadores, excepto, por supuesto, las raquetas de Wilson y ahora Lotto para ropa.

Nunca tuve a nadie para financiar mis torneos. Así que fue muy difícil elegir qué jugar. Había jugadores de mi edad, jugaban muchos torneos diferentes. Tuvieron más posibilidades de ganar los puntos para ser mejores en el ranking. Creo que siempre fui por el camino más difícil.

Pero lo aprecio mucho, mucho y estoy agradecida a mi familia que estuvo ahí todo el tiempo conmigo. Si no fueran ellos los que me iban a presionar, no estaría aquí donde estoy hoy.

"Serbia is a little country, but it has a great heart for sport. We have a lot of great sportsmen, but it's really hard when you come from a little country to get support even from the country. I had to do everything alone."

Entonces hubo tiempos difíciles. Es difícil cuando ves que alguien va de la misma manera que tú, pero mucho más fácil. Por ejemplo, reciben un wildcard en los cuadros principales. Incluso ahora, son de diferentes países que están más desarrollados que Serbia. Serbia es un país pequeño, pero tiene un gran corazón para el deporte. Tenemos muchos grandes deportistas, pero cuando vienes de un país pequeño es muy difícil conseguir apoyo incluso del país. Tuve que hacer todo sola.

Pero creo que esto tiene un sabor especial, estas victorias y el lugar donde estoy ahora, por eso. Porque no había nadie que me ayudara y sé que me lo gané yo solo.

WTA Insider: Entonces, ¿qué te hizo seguir adelante?

Stojanovic: Solo intento hacer una frase, pero es imposible (risas). Hay muchas cosas que me hicieron seguir adelante.

Me enamoré del juego y quería ver hasta dónde puedo llegar. Quería ver cuál es la mejor versión de mí misma que puedo hacer, por mi cuenta y con el tiempo si tengo éxito, con más personas a mi alrededor.

Eso es algo que me ha hecho seguir adelante, ser la mejor versión de mí misma, estar aquí y ahora presente en el momento y ver hasta dónde puedo llegar. Y por supuesto al final para demostrar y agradecer a mis padres por empujarme toda mi carrera.

WTA Insider: Con Olga Danilovic y tú comenzando a jugar bien juntas, ¿crees que veremos un resurgimiento en el tenis serbio en el WTA Tour?

Stojanovic: Definitivamente. Definitivamente. Estoy muy feliz por eso y estoy feliz de que Olga esté allí. Estoy feliz de que también tengamos algunas serbias que son realmente buenos. También está Alexandra Krunic. Ella fue Top 70 hace unos años.

Pero creo que todo el mundo tiene que trabajar por su cuenta y todo el mundo tiene sus propios problemas y su propio enfoque, sus propios objetivos.

Creo que Serbia tiene un futuro en el tenis definitivamente y eso solo puede hacerme sonreír y hacerme feliz de tener a alguien a mi lado y a mi lado, jugando contra los equipos. Simplemente me da felicidad, ¿sabes?

Siempre deseo todo lo mejor para nuestras jugadoras. Estoy muy feliz cuando estamos juntas porque me siento poderosa. Me gusta mostrarle al mundo que somos más.

Cosas rápidas con Nina Stojanovic:

WTA Insider: El viernes por la noche, ¿es más probable que entres o salgas?

Stojanovic: Fuera.

WTA Insider: ¿Cuál es tu noche de viernes ideal?

Stojanovic: Salí a cenar con mis amigos más cercanos.

WTA Insider: ¿Cuál es tu comida favorita de casa?

Stojanovic: Moussaka. Es griego, pero mi mamá hace la mejor moussaka del mundo.

WTA Insider: ¿Qué haces para dejar de pensar en el tenis?

Stojanovic: Escucho música. Medito. Leo libros de psicología y romance.

También me encanta patinar. Me gusta cambiar de camino, pero me encanta patinar junto al río en Belgrado.

WTA Insider: ¿Prefieres leer un libro o ver una película?

Stojanovic: Película. Mi película favorita es Oceans 11.

WTA Insider: ¿Qué tipo de música te gusta?

Stojanovic: Me gusta escuchar pop y deep house. Pero mi grupo favorito es Red Hot Chili Peppers.

WTA Insider: ¿Qué estarías haciendo si no fueras un tenista profesional?

Stojanovic: Gimnasia rítmica, definitivamente. Siempre iba a ser un deporte. Soy muy hiperactiva y no me imagino sentada en un solo lugar.