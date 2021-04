A la edad de 11 años, María Camila Osorio Serrano tuvo su primera experiencia en la adversidad en el tenis.

La colombiana había dejado su ciudad natal de Cúcuta, una ciudad "tranquila" en la frontera con Venezuela, hacia la academia Club Med en Florida, donde permanecería durante los próximos tres años. Ella no hablaba ni una palabra de inglés.

"Fue muy duro para mí", dice Osorio Serrano. "Me pusieron en una habitación con dos chicas, una de Japón y la otra de Canadá. Y recuerdo que estaban hablando conmigo, hablando muy despacio, con las manos y todo. Simplemente no entendí nada. Ese día, Llamé a mi papá y le dije: 'Quiero volver, no me gusta estar aquí, no entiendo una palabra'. Dijo: "No, cálmate, ten paciencia. Si quieres ser buena en el tenis, tienes que quedarte ahí y aprender". Y eso es lo que hice".

Champion's Reel: How Maria Camila Osorio Serrano won Bogota 2021

Eso fue hace solo ocho años. A la edad de 17 años, fue la campeona junior del Abierto de Estados Unidos femenino de 2019 y la número 1 del mundo juvenil. Y este mes, Osorio Serrano, que se conoce como Camila, o Cami para amigos y familiares, le ha estado mostrando al resto del mundo todo lo que ha aprendido. Fuera de la pista, es es alegre, sociable y tan habladora en inglés como en español. En la pista, no sabe cómo dejar de jugar y tiene la habilidad de inventar su mejor tenis de espaldas a la pared.

Esto fue evidente la semana pasada en la Copa Colsanitas en Bogotá, donde, jugando solo su cuarto cuadro principal de la WTA, capturó su primer título como wildcard local número 180. A lo largo de la semana, la capacidad de Osorio Serrano para aprovechar la energía emocionó a su público local. Acompañando sus muchos éxitos con reacciones exaltadas, era evidente que el tenis era un juego de corazón para la joven de 18 años.

"Es una forma de expresar mis emociones", dice Osorio Serrano. "Me siento tan diferente cuando estoy en la cancha que cuando estoy fuera de ella. Fuera de la cancha siempre estoy sonriendo, siempre disfrutando de todo. También en el tenis, pero cuando juego me gusta competir. Me encanta gritar cada punto, me encanta pelear y por supuesto ganar".

An incredible effort by both players, down to a final set tiebreaker.



Quizás sea aún más impresionante que en lugar de celebrar su victoria, Osorio Serrano se subió a un avión nocturno a Charleston para el MUSC Health Women's Open esta semana, y se ha mantenido fuerte. Con poco sueño, y en una superficie diferente sin el apoyo de la multitud, derrotó a la cabeza de serie número 2 Magda Linette por 6-3, 4-6, 7-5 en la primera ronda, donde se recuperó de 3-5 en la tercera. colocar. Ella siguió con una derrota por 2-6, 7-6 (2), 7-6 (1) de Christina McHale para llegar a los cuartos de final, a pesar de que la estadounidense sirvió para el partido dos veces en el segundo set.

Osorio Serrano nació en una familia de deportistas. El abuelo Rolando, el padre Carlos y el hermano Sebastián jugaban fútbol profesionalmente, mientras que la madre Adriana era jugadora de baloncesto. Incluso sus dos perros pequeños se apegan al tema predominante del fútbol en la familia: Osorio Serrano los ha llamado Neymar y Messi.

Aunque es la primera tenista de la familia, Osorio Serrano dice que la experiencia atlética que la rodea ha sido invaluable para desarrollar su fortaleza mental en la cancha.

"Todos conocen el deporte y cómo es competir", dice. "Cómo me siento en la cancha o fuera de la cancha, lo entienden, incluso si no son tenistas. Siempre me motivan a pelear. No les importa si gano o pierdo, no les importa mi resultados, pero les importa si tengo una buena actitud en la cancha y que nunca me rinda en nada de lo que hago, tanto en la vida como en el tenis ".

La Copa Colsanitas existe desde 1998 y es uno de los eventos WTA 250 más antiguos del calendario. El evento ha sido un valioso terreno enriquecedor para las jugadoras locales. Osorio Serrano fue el tercer ganador en casa de su historia. La ex número 16 del mundo Fabiola Zuluaga fue cuatro veces campeona en 1999 y 2002-04. Mariana Duque-Mariño se llevó el título en 2010, una actuación que fue vista nada menos que por Osorio Serrano de 9 años.

"En 2010 también tuvieron un torneo para niños menores de 12 años", dice Osorio Serrano. "Cuando Mariana ganó ese año, recuerdo que estaba detrás de ella en una multitud pidiendo una foto. De hecho, todavía tengo la foto aquí conmigo. ¡Y Mariana me envió un mensaje de texto de felicitaciones después de que gané la semana pasada! Cuando tenía 9 años le pregunté por un autógrafo, ¡y ahora me felicita! "

Los vínculos de Osorio Serrano con leyendas colombianas anteriores son fuertes. Zuluaga asistió a sus sesiones de entreno la semana anterior al torneo y es una fuente frecuente de consejos. Durante su carrera por el título, Osorio Serrano se dio cuenta de que ella puede ser un vínculo similar al futuro del tenis en su país de origen.

"Había un niño mirándome toda la semana", dice. "Vino a la cancha cuando yo estaba entrenando. Me dijo, 'Cami, ¿puedo conseguir un autógrafo, puedo golpear algunas pelotas contigo?' Dije, claro. Toda la semana se sintió como si estuviera detrás de mí, animando mucho. Hicieron un confinamiento el fin de semana, así que no pudo venir a la semifinal, pero él estaba en el edificio de departamentos con vista a las canchas con la bandera colombiana me siguió animando.

"Y en la final, recuerdo que perdí el primer set y estaba tan apretado. Era mi primera final y estaba muy nerviosa. Luego vi a este chico y me sonreía, diciendo: '¡Vamos, Cami, tú' lo puedes hacer!' Y simplemente me olvidé de todo. Olvidé que estaba jugando la final y comencé a sonreír, disfrutarlo y celebrarlo con él. Realmente me ayudó mucho.

"Espero poder motivar a los niños, especialmente en Colombia, a perseguir sus sueños y que nada sea imposible. Para mí, recuerdo que vi todo muy lejos, soy de una pequeña ciudad de Colombia, recuerda, pero ahora estoy aquí, gané un título".

Las heroicidades de Osorio Serrano no han pasado desapercibidas en casa.

"El cambio generacional en el tenis colombiano va por buen camino", dice Edward Acero, periodista de Radio Caracol que cubrió su carrera por el título. "La verdad es que ella nos hizo olvidar por un momento la adversidad que vive Colombia y el mundo con Covid".

Por su parte, Osorio Serrano se está acostumbrando rápidamente a la idea de que pertenece a la cima del juego y está particularmente emocionada de ser parte de un grupo de cuatro campeonas de la WTA adolescentes en 2021 después de Iga Swiatek en Adelaide, Clara Tauson en Lyon y Leylah Fernandez en Monterrey.

"¿Quieres saber un hecho divertido?" dijo ella riendo. "En 2019, Tauson ganó el Abierto de Australia junior, ¿verdad? Y luego Fernández ganó el Abierto de Francia y yo gané el Abierto de Estados Unidos. Y este año fue el mismo orden: Tauson ganó primero el título en Lyon, luego Fernández en Monterrey, luego yo. en Bogotá. Me motiva mucho, porque siento que soy parte de ese grupo y puedo hacer muchas cosas en la gira principal. Espero unirme a ellas en el Top 100. Esa es mi meta para el año. Y ojalá más títulos".