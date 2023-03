La estadounidense Coco Gauff emocionó a un público partidista dentro del Stadium 2 en el BNP Paribas Open el martes con una victoria por remontada sobre la sueca Rebecca Peterson.

Gauff, sexta cabeza de serie, ganó los últimos cuatro juegos de un partido de cuarta ronda por 6-3, 1-6, 6-4 para llegar a cuartos de final en Indian Wells por primera vez en su carrera. Gauff se enfrentará a Aryna Sabalenka, quien superó a Barbora Krejcikova en tres sets.

La estadounidense también salvó tres puntos de break en el 4-4 en el decisivo, que habría visto a Peterson servir para su tercera victoria en el Top 10 de su carrera y rompió el servicio de Peterson en 30-0 para ganar el partido.

Palabras de la ganadora: Gauff había perdido el primer partido de su carrera contra Peterson, jugado hace cuatro años en Midland, Michigan, en uno de sus primeros torneos profesionales y elogió a la ex Top 50 después del partido.

"Rebecca, no es una oponente fácil. Me enfrenté a ella en uno de mis primeros torneos profesionales... y me dio una paliza", dijo Gauff. "Hoy fue solo una cuestión mental, permanecer en el partido. No estaba jugando lo mejor posible en algunos momentos y no estaba sirviendo tan bien como me gustaría, pero creo que mi mentalidad me mantuvo hoy".

"[El público] me ayudó, me animó incluso después del segundo set, me animó en cada paso del camino".

Punto de inflexión: la jugadora que superó la fase previa y muy en forma Peterson, clasificada como la número 103 del mundo, buscaba ser la primera mujer sueca en llegar a los cuartos de final de un evento WTA 1000 y le dio a Gauff todo lo que podía manejar en 2 horas, 17 minutos en la pista.

Peterson ganó nueve de 11 juegos después de perder el primer set, en el que fue la primera de las dos jugadoras en romper el servicio antes de perder cinco de seis juegos. Pero Gauff bloqueó el impulso de la sueca en las primeras etapas del tercer set antes de darle la vuelta oficialmente al partido.

Se mantuvo 15-30 abajo en el quinto juego para mantener el déficit en un solo break y mantener la compostura después de no poder convertir ninguno de los dos puntos de break en el sexto juego.

Sabalenka se venga de la única derrota de la temporada

La cabeza de serie número 2 y actual campeona del Abierto de Australia, Aryna Sabalenka, será la oponente de cuartos de final de Gauff. Sabalenka pasó a la élite ocho en Indian Wells por primera vez con una victoria por 6-3, 2-6, 6-4 sobre la cabeza de serie número 16 Barbora Krejcikova el martes.

Sabalenka mejoró a 15-1 para el año con la victoria de 2 horas y 3 minutos. Sabalenka disparó 11 aces para mantener a raya a Krejcikova, a pesar de convertir solo tres de sus 11 puntos de break en el partido.

Momentos destacados: Sabalenka def. Krejcikova

Krejcikova es responsable de la única derrota de la temporada de Sabalenka: la checa derrotó a Sabalenka en los cuartos de final de Dubai en camino al título en el primer evento WTA 1000 del año.

Pero esta vez, Sabalenka pudo superar otra pelea de tres sets con Krejcikova, vengando la derrota de Dubái y mejorando a 3-1 en su cara a cara.

Krejcikova casi extendió el partido en mayor medida, manteniendo un punto de break en el último juego del encuentro, pero Sabalenka borró esa oportunidad con un ace antes de cerrar el choque dos puntos después con un golpe de derecha ganador.

"Siempre son partidos difíciles contra Barbora", dijo Sabalenka después de su victoria. "Ella jugó un tenis increíble. Estoy súper feliz con esta victoria".

Enfrentamiento de cuartos de final: Gauff lleva una ventaja de 3-1 frente a Sabalenka a los próximos cuartos de final. En su encuentro más reciente, Gauff superó a Sabalenka en un desempate en el tercer set en Toronto el año pasado.