WTA Information, Match Notes & Stats
Cincinnati Open | Cincinnati, Ohio, United States | August 11-23, 2026
Preview | Day 1 | Day 2 | Day 3
National Bank Open presented by Rogers | Toronto, Canada | Aug 2-13, 2026
Preview | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | SF | Final
Mubadala DC Open | Washington DC, USA | July 27-August 2, 2026
Preview | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | QF | SF | Final
The Memphis Classic 2026 | Memphis, USA | July 27-August 2, 2026
Preview | Day 4 | QF | SF | Final
WTA Rankings & Information
Race to the 2026 WTA Finals - Qualification Rules (PDF)
Career Prize Money Leaders (PDF)
Year-to-Date Prize Money Leaders (PDF)
All-Time Rankings & Statistics (PDF)
Race to WTA Finals Leaderboard (PDF)
WTA Singles Year-End Rankings
|2020s
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2010s
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2000s
|2000
|2001
|2002
|2003
|2004
|2005
|2006
|2007
|2008
|2009
|1990s
|1990
|1991
|1992
|1993
|1994
|1995
|1996
|1997
|1998
|1999
|1980s
|1980
|1981
|1982
|1983
|1984
|1985
|1986
|1987
|1988
|1989
|1970s
|-
|-
|-
|-
|-
|1975
|1976
|1977
|1978
|1979
WTA Doubles Year-End Rankings
|2020s
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2010s
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2000s
|2000
|2001
|2002
|2003
|2004
|2005
|2006
|2007
|2008
|2009
|1990s
|1990
|1991
|1992
|1993
|1994
|1995
|1996
|1997
|1998
|1999
|1980s
|-
|-
|-
|-
|1984
|1985
|1986
|1987
|1988
|1989
Prize Money Leaders
|2020s
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2010s
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2000s
|2000
|2001
|2002
|2003
|2004
|2005
|2006
|2007
|2008
|2009
|1990s
|1990
|1991
|1992
|1993
|1994
|1995
|1996
|1997
|1998
|1999
WTA Rankings - Singles - Weeks at No.1
Through and including week of August 3, 2026:
|PLAYER
|WEEKS
|FIRST DATE AT NO.1
|STEFFI GRAF
|377
|AUGUST 17, 1987
|MARTINA NAVRATILOVA
|332
|JULY 10, 1978
|SERENA WILLIAMS
|319
|JULY 8, 2002
|CHRIS EVERT
|260
|NOVEMBER 3, 1975
|MARTINA HINGIS
|209
|MARCH 31, 1997
|MONICA SELES
|178
|MARCH 11, 1991
|
IGA SWIATEK
|
125
|
APRIL 4, 2022
|
ASHLEIGH BARTY
|
121
|
JUNE 24, 2019
|JUSTINE HENIN
|117
|OCTOBER 20, 2003
|ARYNA SABALENKA
|102
|SEPTEMBER 11, 2023
|LINDSAY DAVENPORT
|98
|OCTOBER 12, 1998
|CAROLINE WOZNIACKI
|71
|OCTOBER 11, 2010
|SIMONA HALEP
|64
|OCTOBER 9, 2017
|VICTORIA AZARENKA
|51
|JANUARY 30, 2012
|AMELIE MAURESMO
|39
|SEPTEMBER 13, 2004
|ANGELIQUE KERBER
|34
|SEPTEMBER 12, 2016
|DINARA SAFINA
|26
|APRIL 20, 2009
|NAOMI OSAKA
|25
|JANUARY 28, 2019
|MARIA SHARAPOVA
|21
|AUGUST 22, 2005
|TRACY AUSTIN
|21
|APRIL 7, 1980
|KIM CLIJSTERS
|20
|AUGUST 11, 2003
|JELENA JANKOVIC
|18
|AUGUST 11, 2008
|JENNIFER CAPRIATI
|17
|OCTOBER 15, 2001
|ANA IVANOVIC
|12
|JUNE 9, 2008
|ARANTXA SANCHEZ VICARIO
|12
|FEBRUARY 6, 1995
|VENUS WILLIAMS
|11
|FEBRUARY 25, 2002
|KAROLINA PLISKOVA
|8
|JULY 17, 2017
|GARBINE MUGURUZA
|4
|SEPTEMBER 11, 2017
|EVONNE GOOLAGONG
|2
|APRIL 26, 1976
WTA Rankings - Doubles - Weeks at No.1
Through and including week of August 3, 2026:
|PLAYER
|WEEKS
|FIRST DATE AT NO.1
|MARTINA NAVRATILOVA
|237
|SEPTEMBER 10, 1984
|LIEZEL HUBER
|199
|NOVEMBER 12, 2007
|KATERINA SINIAKOVA
|194
|OCTOBER 22, 2018
|CARA BLACK
|163
|OCTOBER 17, 2005
|LISA RAYMOND
|137
|JUNE 12, 2000
|NATASHA ZVEREVA
|124
|OCTOBER 7, 1991
|ARANTXA SANCHEZ-VICARIO
|111
|OCTOBER 19, 1992
|ROBERTA VINCI
|110
|OCTOBER 15, 2012
|SANIA MIRZA
|91
|APRIL 13, 2015
|MARTINA HINGIS
|89
|JUNE 8, 1998
|SARA ERRANI
|87
|SEPTEMBER 10, 2012
|PAOLA SUAREZ
|87
|SEPTEMBER 9, 2002
|GIGI FERNANDEZ
|80
|MARCH 4, 1991
|HELENA SUKOVA
|68
|FEBRUARY 5, 1990
|JANA NOVOTNA
|67
|AUGUST 27, 1990
|VIRGINIA RUANO PASCUAL
|65
|SEPTEMBER 8, 2003
|SAMANTHA STOSUR
|61
|FEBRUARY 6, 2006
|HSIEH SU-WEI
|54
|MAY 12, 2014
|ELISE MERTENS
|52
|MAY 10, 2021
|PAM SHRIVER
|48
|MARCH 18, 1985
|AI SUGIYAMA
|45
|OCTOBER 23, 2000
|LATISHA CHAN
|34
|OCTOBER 23, 2017
|LINDSAY DAVENPORT
|32
|OCTOBER 20, 1997
|BETHANIE MATTEK-SANDS
|32
|JANUARY 9, 2017
|BARBORA STRYCOVA
|27
|JULY 15, 2019
|GISELA DULKO
|24
|NOVEMBER 1, 2010
|PENG SHUAI
|20
|FEBRUARY 17, 2014
|BARBORA KREJCIKOVA
|19
|OCTOBER 22, 2018
|FLAVIA PENNETTA
|18
|FEBRUARY 28, 2011
|JULIE HALARD-DECUGIS
|14
|SEPTEMBER 11, 2000
|TIMEA BABOS
|13
|JULY 16, 2018
|STORM HUNTER
|12
|NOVEMBER 6, 2023
|KRISTINA MLADENOVIC
|12
|JUNE 10, 2019
|ANNA KOURNIKOVA
|10
|NOVEMBER 22, 1999
|KVETA PESCHKE
|10
|JULY 4, 2011
|KATARINA SREBOTNIK
|10
|JULY 4, 2011
|ERIN ROUTLIFFE
|8
|JULY 15, 2024
|SERENA WILLIAMS
|8
|JUNE 7, 2010
|VENUS WILLIAMS
|8
|JUNE 7, 2010
|TAYLOR TOWNSEND
|8
|JULY 28, 2025
|CORINA MORARIU
|7
|APRIL 3, 2000
|
COCO GAUFF
|
7
|
AUGUST 15, 2022
|ARYNA SABALENKA
|6
|FEBRUARY 22, 2021
|LUCIE SAFAROVA
|6
|AUGUST 21, 2017
|EKATERINA MAKAROVA
|5
|JUNE 11, 2018
|ELENA VESNINA
|5
|JUNE 11, 2018
|KIM CLIJSTERS
|4
|AUGUST 4, 2003
|LARISA NEILAND
|4
|JANUARY 27, 1992
|RENNAE STUBBS
|3
|AUGUST 21, 2000
|JESSICA PEGULA
|3
|SEPTEMBER 11, 2023
Media Contacts
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St. Petersburg, Florida, USA
Phone: +1.727.895.5000
Fax: +1.727.894.1982
feedback@wtatennis.com
WTA European Headquarters
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Fax: +44.20.7386.4102
WTA Asia-Pacific Headquarters
Beijing, China
Phone: +86.10.50851916
Fax: +86.10.50851999