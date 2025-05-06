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H2H

Match Notes & Historical Records

WTA Information, Match Notes & Stats

Cincinnati Open | Cincinnati, Ohio, United States | August 11-23, 2026

Preview | Day 1 | Day 2 | Day 3

National Bank Open presented by Rogers | Toronto, Canada | Aug 2-13, 2026

Preview | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | SF | Final

Mubadala DC Open | Washington DC, USA | July 27-August 2, 2026

Preview | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | QF | SF | Final

The Memphis Classic 2026 | Memphis, USA | July 27-August 2, 2026

Preview | Day 4 | QF | SF | Final

 

WTA Rankings & Information

2026 WTA Storylines (PDF)

2026 By the Numbers (PDF)

2025 By the Numbers (PDF)

Race to the 2026 WTA Finals - Qualification Rules (PDF)

Career Prize Money Leaders (PDF)

Year-to-Date Prize Money Leaders (PDF)

WTA Rankings - Singles (PDF)

WTA Rankings - Doubles (PDF)

WTA Grand Slam Records (PDF)

All-Time Rankings & Statistics (PDF)

Race to WTA Finals Leaderboard (PDF)

WTA Finals History (PDF)

WTA Legends (PDF)

WTA Official Rules (PDF)

WTA Singles Year-End Rankings 

2020s 2020 2021 2022 2023 2024 2025        
2010s 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2000s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990s 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980s 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970s - - - - - 1975 1976 1977 1978 1979

 

WTA Doubles Year-End Rankings

2020s 2020 2021 2022 2023 2024 2025        
2010s 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2000s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990s 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980s - - - - 1984 1985 1986 1987 1988 1989

 

Prize Money Leaders

2020s 2020 2021 2022 2023 2024 2025        
2010s 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2000s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990s 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 

WTA Rankings - Singles - Weeks at No.1

Through and including week of August 3, 2026:

PLAYER WEEKS FIRST DATE AT NO.1
STEFFI GRAF
 377
 AUGUST 17, 1987
MARTINA NAVRATILOVA
 332
 JULY 10, 1978
SERENA WILLIAMS
 319
 JULY 8, 2002
CHRIS EVERT
 260
 NOVEMBER 3, 1975
MARTINA HINGIS
 209 MARCH 31, 1997
MONICA SELES
 178
 MARCH 11, 1991

IGA SWIATEK

125

APRIL 4, 2022

ASHLEIGH BARTY

121

JUNE 24, 2019
JUSTINE HENIN
 117
 OCTOBER 20, 2003
ARYNA SABALENKA 102 SEPTEMBER 11, 2023
LINDSAY DAVENPORT
 98 OCTOBER 12, 1998
CAROLINE WOZNIACKI
 71
 OCTOBER 11, 2010
SIMONA HALEP
 64 OCTOBER 9, 2017
VICTORIA AZARENKA
 51 JANUARY 30, 2012
AMELIE MAURESMO
 39 SEPTEMBER 13, 2004
ANGELIQUE KERBER 34 SEPTEMBER 12, 2016
DINARA SAFINA
 26
 APRIL 20, 2009
NAOMI OSAKA
 25 JANUARY 28, 2019
MARIA SHARAPOVA
 21
 AUGUST 22, 2005
TRACY AUSTIN
 21 APRIL 7, 1980
KIM CLIJSTERS
 20 AUGUST 11, 2003
JELENA JANKOVIC
 18 AUGUST 11, 2008
JENNIFER CAPRIATI
 17 OCTOBER 15, 2001
ANA IVANOVIC
 12
 JUNE 9, 2008
ARANTXA SANCHEZ VICARIO
 12 FEBRUARY 6, 1995
VENUS WILLIAMS
 11 FEBRUARY 25, 2002
KAROLINA PLISKOVA
 8 JULY 17, 2017
GARBINE MUGURUZA
 4 SEPTEMBER 11, 2017
EVONNE GOOLAGONG
 2 APRIL 26, 1976

 

WTA Rankings - Doubles - Weeks at No.1

Through and including week of August 3, 2026:

PLAYER
 WEEKS FIRST DATE AT NO.1
MARTINA NAVRATILOVA
 237
 SEPTEMBER 10, 1984
LIEZEL HUBER
 199
 NOVEMBER 12, 2007
KATERINA SINIAKOVA 194 OCTOBER 22, 2018
CARA BLACK
 163
 OCTOBER 17, 2005
LISA RAYMOND
 137 JUNE 12, 2000
NATASHA ZVEREVA
 124 OCTOBER 7, 1991
ARANTXA SANCHEZ-VICARIO
 111 OCTOBER 19, 1992
ROBERTA VINCI
 110 OCTOBER 15, 2012
SANIA MIRZA
 91
 APRIL 13, 2015
MARTINA HINGIS
 89 JUNE 8, 1998
SARA ERRANI
 87 SEPTEMBER 10, 2012
PAOLA SUAREZ
 87
 SEPTEMBER 9, 2002
GIGI FERNANDEZ
 80
 MARCH 4, 1991
HELENA SUKOVA
 68 FEBRUARY 5, 1990
JANA NOVOTNA
 67 AUGUST 27, 1990
VIRGINIA RUANO PASCUAL
 65 SEPTEMBER 8, 2003
SAMANTHA STOSUR
 61 FEBRUARY 6, 2006
HSIEH SU-WEI 54 MAY 12, 2014
ELISE MERTENS 52 MAY 10, 2021
PAM SHRIVER 48 MARCH 18, 1985
AI SUGIYAMA
 45 OCTOBER 23, 2000
LATISHA CHAN
 34 OCTOBER 23, 2017
LINDSAY DAVENPORT
 32
 OCTOBER 20, 1997
BETHANIE MATTEK-SANDS
 32 JANUARY 9, 2017
BARBORA STRYCOVA 27 JULY 15, 2019
GISELA DULKO
 24
 NOVEMBER 1, 2010
PENG SHUAI
 20 FEBRUARY 17, 2014
BARBORA KREJCIKOVA 19 OCTOBER 22, 2018
FLAVIA PENNETTA
 18 FEBRUARY 28, 2011
JULIE HALARD-DECUGIS
 14 SEPTEMBER 11, 2000
TIMEA BABOS
 13 JULY 16, 2018
STORM HUNTER 12 NOVEMBER 6, 2023
KRISTINA MLADENOVIC 12 JUNE 10, 2019
ANNA KOURNIKOVA
 10
 NOVEMBER 22, 1999
KVETA PESCHKE
 10 JULY 4, 2011
KATARINA SREBOTNIK
 10 JULY 4, 2011
ERIN ROUTLIFFE 8 JULY 15, 2024
SERENA WILLIAMS
 8 JUNE 7, 2010
VENUS WILLIAMS
 8 JUNE 7, 2010
TAYLOR TOWNSEND 8
 JULY 28, 2025
CORINA MORARIU
 7 APRIL 3, 2000

COCO GAUFF

7

AUGUST 15, 2022
ARYNA SABALENKA 6 FEBRUARY 22, 2021
LUCIE SAFAROVA 6 AUGUST 21, 2017
EKATERINA MAKAROVA
 5 JUNE 11, 2018
ELENA VESNINA
 5 JUNE 11, 2018
KIM CLIJSTERS
 4 AUGUST 4, 2003
LARISA NEILAND
 4 JANUARY 27, 1992
RENNAE STUBBS
 3 AUGUST 21, 2000
JESSICA PEGULA
 3
 SEPTEMBER 11, 2023

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