ROMA - Como reciente incorporación al Top 20, Magda Linette muestra una humildad notable.

Cuando se le felicitó por sus cruciales habilidades en la red que contribuyeron a su victoria inicial contra Linda Noskova, de 18 años, de gran prestigio en el Internazionali BNL d'Italia, objetó.

"Bueno, ella me atrajo con buenas dejadas, tuve suerte de estar leyendo bien sus tiros", dijo Linette.

Pero todavía hay una confianza tranquila y duramente ganada sobre Linette en estos días. Está floreciendo en la cancha a la edad de 31 años después de llegar a su primera semifinal de Grand Slam en el Abierto de Australia. Fuera de la cancha, defiende los problemas que le preocupan y escribe publicaciones reflexivas sobre la autoestima y la imagen corporal en las redes sociales.

Las semillas de ambas se plantaron en el Consejo de Jugadoras de la WTA, en el que Linette ha trabajado desde 2021 junto a compañeras como Jessica Pegula y Victoria Azarenka.

"Aprendí mucho de todas las chicas y no creo que se den cuenta de cuánto me ayudaron en la pista", dijo Linette. "Realmente tuve que hacer cosas con las que no me sentía muy cómoda en el Consejo de Jugadoras. A veces tenía que hablar, lo que era realmente difícil para mí. Pero sentí esa transición hacia la confianza en la pista".

¿Por qué Linette se presentó para el papel en primer lugar?

"Cuando comenzó la pandemia, tenía un par de puntos e ideas", dijo. "No me gustaba cómo estaban sucediendo algunas cosas y quería algunos cambios. Tampoco tenía pleno conocimiento. Me acerqué a personas de la WTA y me preguntaron si me postularía para el consejo. Así que ese fue el primer poco de eso.

"La segunda fue que sé que no voy a jugar tenis para siempre. Quería hacer algún tipo de trabajo social, un poco diferente al tenis. Quería ganar experiencia para poder hablar y discutir puntos. Pensé que había mejor lugar que en el Consejo de Jugadoras, en los temas con los que estoy familiarizada".

En consecuencia, Linette, que se enfrenta a Beatriz Haddad Maia el sábado en Roma, ahora se está destacando como jugadora y como persona que defiende lo que cree. La frase "ser fiel a mí misma" surge mucho en las conversaciones con ella, y le apasiona la necesidad de vivir auténticamente.

Con este fin, Linette ha sido abierta sobre su largo viaje para separar su autoestima de su desempeño atlético, recordando cómo incluso los malos entreno harían que se negara a sí misma una buena comida. Su experiencia significa que está satisfecha con la creciente concienciación sobre los problemas de salud mental entre las atletas, particularmente entre la generación más joven, aunque advierte: "Quiero que hablemos al respecto, pero tiene que significar algo y no solo ser una moda".

El compromiso de Linette con la honestidad también sustenta un proyecto en curso con su amiga, la fotógrafa Monika Piecha, en el que luchan contra la cultura de las redes sociales de filtros, mejoras y retoques.

"No quiero ser parte de la apariencia falsa y filtrada", dijo. "Me afecta cuando lo veo, simplemente me siento peor conmigo misma. Estas presiones de las redes sociales no son saludables para nosotras".

"Para mí, como mujer, siempre lo sentí. Siempre luché con eso y lucho con eso incluso hoy. Cuando miro mis fotos, mi primera reacción es: 'Oh, Dios mío, realmente no me gusta esto. Realmente no me gusta eso. Me toma un tiempo procesarlo y estar bien conmigo misma, estar bien con mi apariencia".

Linette dice que entiende por qué las atletas se preocupan tanto por su imagen en las redes sociales.

Reconoció la necesidad de aceptar fotos poco favorecedoras en la pista, ya que tienden a generalizarse. Linette expresó su deseo de mejores fotos, pero notó que las redes sociales se dirigían en una dirección negativa. Con su fotógrafo (y mejor amigo), optaron por abrazar la autenticidad, trabajando con luz pero evitando los retoques. Esta decisión permitió que las imperfecciones naturales permanecieran visibles, creando imágenes artísticas, de buen gusto y reales.

Linette no quería que los demás se sintieran mal al presentar una realidad falsa para los "me gusta" de las redes sociales. Hizo hincapié en la importancia de aceptar las imperfecciones humanas como normales, en lugar de pretender que algo es real cuando no lo es.

"No quería ser la causa de que alguien más se sintiera mal", dijo Linette. "Esa no es la realidad. Es algo que tratas de fingir para obtener "Me gusta". No es a donde debería ir el mundo. No quiero fingir que algo es real cuando no lo es. Las arrugas están bien, las espinillas están bien, todo es humano y es normal".

Mantenerlo real es algo que, dice Linette, le ha permitido vivir y jugar con confianza y libertad. Es algo que ella aconseja para todos. Pero tampoco endulza el proceso.

"No es fácil", dijo. "Quieres seguidores y quieres ser parte de las modas. Si algo es popular o alguien se ve mejor que tú, siempre existen esas tentaciones. Pero lo hago por mí misma. Trato de recordarme todos los días que me acepte". No es que se te ocurra esta idea y ya está, tu trabajo está hecho. No, es trabajo todos los días. Algunos días son mejores y otros son peores.

Reconociendo el desafío, explicó que la búsqueda de seguidores y la participación en las tendencias pueden ser atractivas, particularmente cuando se enfrentan a la popularidad o las comparaciones con otros. Sin embargo, centra su atención en sí misma, comprometiéndose a practicar la autoaceptación. Linette enfatizó que esta no es una decisión única, sino un proceso continuo con altibajos.

"Pero la cuestión es que no puedo no ser real", dijo Linette. "Es una manera honesta de ser".