Watch: Shot of the Year Showdown - Group H

The 2024 Shot of the Year Showdown continues with Group H, which covers Rabat, Strasbourg, Palermo, Budapest, Iasi and Prague, and features Nadia Podoroska, Camila Osorio, Peyton Stearns, Gergana Topalova, Martina Trevisan, Anhelina Kalinina, Zheng Qinwen and Kathinka Von Deichmann.