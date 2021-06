Ons Jabeur no puede dejar de hacer historia. La joven de 26 años se convirtió en la primera mujer árabe en ganar un título de la WTA el domingo, derrotando a Daria Kasatkina 7-5, 6-4 para ganar el Viking Classic Birmingham 2021. Jugando en la tercera final de su carrera, cada una en diferentes superficies, la audaz tunecina agregó otro hito a su ya histórica carrera.

Jabeur ya dejó su huella como una talentosa junior, convirtiéndose en la primera chica árabe en ganar un título de Slam junior en Roland Garros 2011 y la primera árabe en ganar un título de Slam junior desde 1964. Solo una mujer árabe había entrado en el Top 100, Pero después de convertirse en la primera mujer árabe en llegar a una final de la WTA en Moscú 2018, Jabeur superó el récord personal de Selima Sfar, la número 75, para convertirse en la mujer árabe mejor clasificada de la historia.

La ascensión de Jabeur desde entonces ha sido constante e innegable. En el Abierto de Australia de 2019 se convirtió en la primera mujer árabe en llegar a cuartos de final de Slam. Desde entonces ha disputado dos octavos de final, ambos en Roland Garros. Con su título en Birmingham, Jabeur ahora se ha establecido como una verdadera amenaza en las tres superficies.

Jabeur habló con WTA Insider de Birmingham para reflexionar sobre el camino hacia su primer título de la WTA y explicar cómo se mantiene concentrada en la tarea en cuestión mientras soporta la presión y las expectativas de toda una región.

WTA Insider: ¿Qué se siente al finalmente ganar tu primer título WTA y, al hacerlo, convertirte en la primera campeona árabe de la WTA?

Jabeur: He estado esperando esto durante mucho, mucho tiempo. Hoy ha sido un partido muy complicado. Quiero decir, todos conocemos a Dasha. Ella es una jugadora tan dura. Tenía que ir a por ello. No puedes estresarte o volver atrás y jugar suave. Tienes que ser agresivo con ese tipo de jugadores. Eso es lo que hice hoy.

Estoy muy orgullosa de que finalmente, el trabajo duro está dando sus frutos y todas las emociones de todas las otras finales son mucho mejores ahora. Puedo dormir feliz esta noche.

WTA Insider: En tus dos finales anteriores, ganaste el primer set pero perdiste en tres. ¿Sientes que la experiencia de esas finales dio sus frutos hoy, especialmente porque Kasatkina te presionó en los últimos juegos de ambos sets?

Jabeur: Estaba tratando de no pensar mucho en eso porque, para ser honesta, se me pasó por la cabeza durante el partido. Pero esta vez no gané el primer set, 6-2 (risas). Era 7-5.

Comencé muy bien el segundo set y cada punto de break que tuve, trato de tomarlo porque sé que ella intentará romperme. Hoy, las dos no estábamos ganando nuestro servicio, así que pensé que tal vez tenía que ganar mi servicio tanto como pudiera. Y luego, por supuesto, está jugando bien, está jugando suelta, está en todas partes en la pelota. Estoy muy contenta con la forma en que manejé la presión al final.

WTA Insider: En el juego final, te equivocaste con un golpe por encima de la cabeza hizo tictac en el netcord y aterrizó en el otro lado. Miraste hacia arriba y besaste el cielo. ¿Fue ese uno de esos momentos en los que "estaba destinado a ser hoy"?

Jabeur: Sucedió también en el partido de Watson, cuando golpeé la red una vez y dije, gracias a Dios. Tengo que agradecer a Dios por esta oportunidad. Se siente como el universo, Dios, todos quieren que gane. Así que será mejor que haga un trabajo extra en la siguiente bola y será mejor que la cierre con mi servicio.

WTA Insider: Mirando hacia atrás a los hitos históricos de tu carrera, ¿de qué está más orgullosa?

Jabeur: Bueno, creo que la combinación de muchas cosas. No lo veo como títulos para mí, pero veo la forma en que todavía estoy avanzando. Hubo mucha decepción durante mi carrera, la transición entre juniors y profesionales no fue genial, ganar el primer título de la WTA fue difícil. Lo mismo con los Grand Slams: la primera ronda, segunda ronda, primera ronda, segunda ronda. Mantenerme fuerte y creer en mí misma, creo que fue la parte más importante que aprecio mucho.

La gente de Túnez ahora está más interesada en el tenis, más que antes. Entonces están muy emocionados. Ya no están contentos con la cuarta ronda de Grand Slam (risas). Quieren verme finalmente ganar un Grand Slam. Desearía que fuera así de fácil. Entonces hay más y más presión, una presión diferente a la anterior.

Haciendo historia, sí, pero por otro lado, antes no había muchos jugadoras. Así que espero poder hacer historia inspirando a otras personas detrás de mí, tunecinas o árabes o de mi nación serán geniales. Eso sería lo mejor que puedo hacer. Espero poder inspirar a más y más generaciones.

"I'm not born talented. I worked hard to be talented. That's what most people don't understand."

WTA Insider: Hablando de tu perseverancia, al principio de tu carrera todos sabían que tenías talento, pero sentí que las críticas se centraban en cuestiones de ética laboral y si tenías un bajo rendimiento. ¿Cómo te sientes de haber hecho lo que has hecho, particularmente en las últimas tres temporadas, superando a esos escépticos, manteniendo su enfoque y conducción en estos tiempos difíciles de COVID y alcanzando nuevas alturas profesionales?

Jabeur: Bueno, desafortunadamente, no están conmigo todos los días. No saben por lo que estoy pasando, lo duro que estoy trabajando. Si le digo a la gente que trabajo muy duro, y sé que soy una de las jugadoras que trabaja muy duro en la gira, nadie me va a creer por "el talento", ¿sabes?

Pero tengo que verlo al revés. No nací con talento. Trabajé duro para tener talento. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. Creen que acabo de coger una raqueta y luego supe cómo hacer un golpe de derecha y de revés, que no es el caso. Para tener talento, jugué muchos deportes antes. Jugué balonmano, fútbol, ​​muchas cosas. Así es como desarrollé el toque y todo.

Entonces, para mí, ser un talento no fue útil durante un período de mi carrera. He pasado por muchas cosas, pero tuve paciencia porque sabía que soy una jugadora que se toma mi tiempo. No soy una joven de 19 años que gana un Grand Slam de inmediato o algo así. Me tomo mi tiempo y soy cada vez más paciente a lo largo de los años, lo que me ayudó mucho, a no centrarme en lo negativo y centrarme más en lo positivo.

Y tengo que decirte que tengo un gran equipo detrás de mí. Realmente me estaban ayudando, a pesar de que nos han criticado mucho. Pero entiendo la frustración de la gente porque no tiene paciencia. Creen que el tenis es bastante fácil y que puedes ganar un Grand Slam cuando quieras. Quiero decir, desearía poder ganar como un Grand Slam de inmediato. A veces es difícil y lleva tiempo.

Pero lo más importante para mí es que lo sé y estoy comprometido con lo que hago. Esto es muy importante porque eso me llevó a ganar el título hoy y estoy seguro de que me llevará a otra parte.

WTA Insider: Hablando de su equipo, fue muy elocuente cuando trajiste a tu entrenador Issam Jellali y tu entrenador y esposo Karim, que quería mostrarles a los tunecinos que un equipo tunecino podía tener éxito. ¿Se siente esto como una reivindicación?

Jabeur: Quiero decir, traté de ir en esa dirección para demostrarle a la gente que estaba equivocada, pero creo que esa es la dirección realmente mala porque sé que el trabajo que estoy haciendo con ellos y el trabajo que están haciendo conmigo es lo suficientemente bueno para hacerme ir a la cima.

Me siento muy a gusto con mi entrenador Issam y muy a gusto con Kareem, a pesar de que nos han criticado porque es mi marido. Honestamente, dejando de lado los sentimientos, no me importa si es mi marido o no. Si algún día no me está mejorando, entonces vamos a tener una charla y veremos qué pasa. Por ahora, lo estamos haciendo mucho mejor. Creo que soy la única jugadora que jugó tres partidos ayer y ganó tres partidos. Entonces, si hablamos físicamente, soy lo suficientemente buena.

Pero como dije, no necesito demostrárselo porque si soy buena conmigo misma, entonces tendré los resultados que quiero. Mi entrenador, tal vez no trabajó con muchas jugadoras antes, pero sé que es uno de los mejores entrenadores de la gira. Realmente lo sé.

WTA Insider: Esa es una perspectiva muy madura. Debe haber sido más difícil lidiar con las críticas cuando eras más joven.

Jabeur: Sin embargo, sigue siendo difícil, porque creo que tengo una presión diferente a la de otras jugadoras, ya que no tenemos muchas tunecinas ni árabes. Así que no solo juego para mí, sino para todo el continente. En otros países, tienen muchas otras jugadoras, no solo una. Entonces siento que la presión sobre mí es mucho mayor que la de los demás.

Te lo voy a decir, a veces es difícil. Solo soy un ser humano y, a veces, escucho la negatividad. Pero estoy aprendiendo a decir basta. Estoy aprendiendo a no escuchar. Estoy aprendiendo a concentrarme en mí misma. Creo que estoy mejorando en eso. Y honestamente, me ha ayudado mucho porque a veces no puedes evitarlo y escuchas a gente pequeña hablando y esas cosas.

WTA Insider: ¿Te sorprende que tu primer título haya llegado sobre hierba?

Jabeur: No, en realidad no. De hecho, en 2019 gané un ITF sobre hierba y creo que fue el mismo período que ahora. Pero honestamente, no, pero sigue siendo presión: jugadora talentosa, le gusta hacer dejadas, cortar. Así que todo el mundo esperaba que jugara realmente bien sobre hierba.

Pero les digo que viniendo aquí fue muy, muy difícil adaptarse a la hierba procedente de la tierra. Fue súper rápido. No pude hacer nada. Los primeros días realmente no pude meter ni una pelota. Hablé con mi entrenador, era como si no tuviera idea de cómo voy a jugar este torneo. Él dijo, damos un paso a la vez, un partido a la vez, y mejorarás mucho.

Eso es lo que hicimos. Funcionó. El plan funcionó. Y mírame: mi primer título de la WTA.