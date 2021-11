Anett Kontaveit culminó su ascenso en la clasificación de la Porsche Race de las Finales WTA el domingo al ganar la primera edición del Transylvania Open y asegurar el último puesto para clasificarse para las Akron WTA Finals 2021 en Guadalajara. Después de terminar su temporada regular con títulos consecutivos en Moscú y Cluj-Napoca, llevará una racha de 10 victorias consecutivas a Guadalajara. El lunes, Kontaveit se convertirá en la primera estonia en entrar en el Top 10 de la WTA.

Los números detrás de la serie de resultados de Kontaveit en los últimos dos meses son asombrosos. Al llegar al torneo 250 de Cleveland a fines de agosto, Kontaveit había perdido cinco partidos consecutivos, incluida una derrota en la primera ronda ante Ons Jabeur en Cincinnati la semana anterior. Ella estaba sentada en el número 30 tanto en la clasificación como en la clasificación de la Porsche Race de las Finales WTA.

"Honestamente, después de perder ante Ons en Cincy, solo esperaba ganar algunos partidos", dijo Kontaveit a WTA Insider. La idea de dar un giro de 180 grados en su temporada estaba fuera de sus esperanzas para los últimos meses de la temporada.

Pero Kontaveit rompió su racha perdedora en Cleveland y continuaría perdiendo solo dos partidos por el resto de la temporada regular.

Kontaveit llegó a la temporada 2021 con un solo título, que ganó sobre hierba en s'Hertogenbosch en 2017. Pero esta temporada, ganó cuatro de los últimos siete eventos que jugó, en Cleveland, Ostrava, Moscú y Cluj-Napoca.

Kontaveit registró 15-0 en los eventos bajo techo en Ostrava, Moscú y Cluj-Napoca, perdiendo solo un set en ese lapso. Algunas de sus victorias fueron contra Paula Badosa, Maria Sakkari, Garbiñe Muguruza, Petra Kvitova, Belinda Bencic y Simona Halep. En total, terminó la temporada ganando 26 de 28 partidos, y sus únicas derrotas fueron ante Iga Swiatek en el US Open y Ons Jabeur en Indian Wells.

WTA Insider habló con Kontaveit después de su victoria por 6-2, 6-3 sobre Simona Halep en la final de Cluj-Napoca, un evento que tenía que ganar para clasificarse para las Finales WTA. Como explicó Kontaveit, mental y físicamente agotada, se puso en piloto automático y dejó que las fichas cayeran donde pudieran. Y con eso, el cuadro para las Akron WTA Finals Guadalajara está listo.

WTA Insider: ¿Has asimilado lo que estás haciendo y en cómo estás jugando en este momento?



Kontaveit: Por supuesto que no. No tengo idea de lo que está pasando [risas].

Solo he estado tratando de concentrarme en cada partido, no de pensar en el futuro. Hoy realmente me estaba concentrando en lo que tenía que hacer en el partido. Sabía que tenía una tarea muy difícil jugar contra Simona. Ella es una jugadora increíble.

Pensé que era una posibilidad muy remota de llegar a las Finales WTA. Realmente estaba tratando de concentrarme en lo que tenía que hacer y eso fue lo más importante hoy.

SHE'S DONE IT!!!!! 🏆 🏁



🇪🇪 Anett Kontaveit defeats Halep in Cluj to win her 4th title of 2021 and secure her place in the @WTAFinals for the first time!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/cgQKqgxukO — wta (@WTA) October 31, 2021

WTA Insider: Estabas en una racha de cinco derrotas consecutivas después de Cincinnati. Has perdido dos partidos desde entonces, ganando cuatro títulos, estás 15-0 bajo techo, y harás tu debut en el Top 10 y debutarás en las Finales WTA. La gente quiere saber si hubo un evento desencadenante que produjo esta gran racha.



Kontaveit: Creo que Dmitry [Tursonov, mi entrenador] definitivamente trajo algo de aire fresco al equipo y me dio una nueva perspectiva. Me ha ayudado a tomarme las cosas con más calma. He podido disfrutar jugando. Esa ha sido realmente la clave, que he podido pasar un buen rato en la cancha.

Honestamente, han pasado tantas cosas, todos los torneos seguidos, tener que jugar partidos todos los días, viajar a nuevos lugares. Así que realmente no he tenido tiempo de pensar. Realmente he estado en piloto automático y simplemente lo estoy haciendo, dando lo mejor de mí en cada partido.

He jugado tantos partidos cuando miras hacia atrás y he jugado un gran tenis, pero por supuesto no ha sido fácil para el cuerpo. He visto a las fisioterapeutas todos los días de esta semana, tratando de recuperarme lo mejor que puedo. Quizás lo estoy haciendo mejor que hace un par de meses, cuidando mi cuerpo y asegurándome de que esté obteniendo lo que necesita.

On August 17th, Anett Kontaveit was on a 5-match losing streak after losing to Ons Jabeur in 1R Cincinnati.



Since August 17th: Went 26-2, 4 titles, and will surge from No.30 to No.8 on the Porsche Race to the WTA Finals.



On Monday, the Estonian will make her Top 10 debut. pic.twitter.com/ItzmYiJgw1 — WTA Insider (@WTA_insider) October 31, 2021

WTA Insider: El lunes, te convertirás en la primera estonia en entrar en el Top 10 de la WTA. Eso debe haberse sentido tan lejos para tí hace solo dos meses.



Kontaveit: Es algo con lo que he soñado desde ... ni siquiera lo sé. Honestamente, cuando comencé a jugar al tenis ni siquiera pensé que llegaría al Top 100, luego te ubicas en el Top 100 y te pones nuevas metas.

Por supuesto que ha sido un objetivo desde hace bastantes años, pero, sinceramente, ni siquiera lo creo hasta que lo vea el lunes. Ha sido un esfuerzo tremendo al final del año, jugar todas las semanas, tantos partidos. El esfuerzo mental, solo concentrarse en cada partido, definitivamente ha sido un esfuerzo y medio.

WTA Insider: Cuando contrataste a Dmitry este verano, ¿hiciste que el Top 10 fuese un objetivo para esta temporada?



Kontaveit: Oh, no. No, no, no, absolutamente no. Honestamente, después de perder ante Ons en Cincy, solo esperaba ganar algunos partidos.

Definitivamente no pensé demasiado en el futuro. Puedes planear tantas cosas pero la vida tiene otros planes. Así que realmente he estado viviendo el momento y tomando cada partido como viene y realmente lo he pasado muy bien en la cancha, de hecho, lo cual es extraño de decir.

"I didn't think anything like this was ever possible. Even after winning Moscow, I came here and thought, 'This is such a longshot. What am I even doing?'" - Anett Kontaveit

WTA Insider: Tuviste que hacer lo imposible durante las últimas dos semanas para ganar el puesto de clasificación final para las Finales WTA. Misión cumplida. ¿Qué piensas sobre la clasificación para Guadalajara y qué has logrado?



Kontaveit: Honestamente, no tengo ni idea. Ni siquiera sé cómo responder a eso.

No pensé que algo como esto fuera posible. Incluso después de ganar Moscú, vine aquí y pensé: "Esto es una posibilidad tan remota. ¿Qué estoy haciendo? Estoy exhausta. Esto es muy difícil".

Pero seguí con cada partido. Es muy difícil comentarlo porque no lo había pensado porque no creía que fuera realista.

Meanwhile in my head 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lWNFSRMCmX — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) October 31, 2021

WTA Insider: Ons y tú tuvistéis intercambios muy divertidos a lo largo de la semana mientras luchabáis por el puesto final. ¿Fue un desafío mantener la concentración?



Kontaveit: Ons es una gran persona. Hemos sido amigas durante años, somos similares en edad y la conozco desde junior. Ella es una chica maravillosa. Ojalá no fuera ella.

Honestamente, ni siquiera sé qué decir. No pensé que nada de esto fuera realista. Realmente pensé que Ons iba a la final. Me hubiera alegrado mucho por ella porque se lo merece. Ella ha tenido un año realmente grandioso y he perdido contra ella un par de veces. Es una gran jugadora y una persona aún mejor.

Supongo que eso es tenis para ti.