SAN JOSË, Calif. -- Elizabeth Mandlik no tardó mucho en enterarse de que su madre, la cuatro veces campeona de Grand Slam Hana Mandlikova, era algo importante. Después de todo, no muchas jugadoras en el Hologic WTA Tour pueden decir que conocen el interior de la guardería en Wimbledon.

"Ella me llevó a todas partes", dijo Mandlik a WTA Insider en el Mubadala Silicon Valley Classic. "Así que iba cuando ella jugaba Legends, me llevaba. En los Grand Slams había una guardería y yo estaba con otros niños y todos hablaban como, 'Oh, entonces, ¿quién es tu mamá?' Yo recuerdo eso."

En el puesto número 240, Mandlik obtuvo su primera victoria en el cuadro principal el lunes por la noche en el Mubadala Silicon Valley Classic, al derrotar a Alison Riske-Amritraj 6-3, 6-3 en la primera ronda. La floridana de 21 años llegó a San José sin estar segura de poder participar en el evento de la fase previa. Diez minutos antes del sorteo, se enteró de que había recibido un wildcard pra la previa. Ganadora de tres eventos ITF 25K esta temporada, Mandlik procedió a sumar victorias contra la semifinalista de Madrid Jil Teichmann y Fernanda Contreras Gomez para ganar su lugar en el cuadro.

Ha sido una semana loca para Mandlik. Estaba clasificada justo dentro del Top 500 a principios de año y nunca había derrotado a una jugadora Top 100 hasta esta semana.

"Realmente nunca tuve la oportunidad de jugar con estas jugadoras de alto nivel y simplemente estar cerca de ellas", dijo Mandlik. "Saber que puedes estar allí y ser capaz de vencerlas, creas una creencia tan alta en ti misma y que perteneces aquí.

"La creencia siempre estuvo ahí, pero, por supuesto, es cuestionable porque nunca tuve la oportunidad de entrenar con ellas. Ahora estoy jugando un partido y derrotándolas".

Mandlik habló con WTA Insider después de su debut en la gira para arrojar luz sobre su camino hacia los profesionales y cómo es perseguir la sombra de su madre.

WTA Insider: ¿Cómo empezaste a jugar tenis?

Mandlik: Empecé cuando tenía 7 u 8 años. Mi madre no quería ponerme en el tenis demasiado pronto, para que no me cansara demasiado rápido. Así que me pusieron en tenis, fútbol y gimnasia. Mi hermano también lo estaba.

Soy más una persona competitiva por mí misma. No quiero depender de un equipo y la gimnasia no era para mí. Así que elegí el tenis. Soy una persona muy competitiva, así que creo que también es por eso.

WTA Insider: ¿Fue súper en serio de inmediato?

Mandlik: No realmente. Fue algo divertido. Era como una hora al día, tres veces a la semana, algo así. Y luego, cuando tenía 13 o 14 años, iba todos los inviernos a esquiar. Le dije a mi mamá que quiero ser esquiador profesional. Ella estaba pensando en eso porque sabía que yo era buena en eso.

Ella estaba como, no me voy a mudar a un lugar frío por ti, no voy a hacer eso. Entonces simplemente fui allí e hice eso por diversión. Pero si no hubiera elegido el tenis, habría elegido esquiar. Me encantaba correr.

WTA Insider: ¿Cuándo se volvió serio?

Mandlik: A los 15 sabía que eso era todo lo que quería hacer. Mi hermano gemelo, tenemos mentalidades un poco diferentes. Le encanta el aspecto social, así que fue a la universidad. Y él siempre supo que quería hacer eso y yo siempre supe que no quería.

Así que mi mamá dijo, OK, vas a ir a la universidad y vas a jugar profesionalmente. Así que ella tuvo que manejar eso. Por supuesto, ella quería que ambos fuéramos.

WTA Insider: Después de haber decidido no ir a la universidad, ¿cómo trazaste tu camino para convertirte en tenista profesional?

Mandlik: Nunca pensé en apresurarme. Simplemente me tomo mi tiempo y si sucede, sucede. Si no es así, no es así. Siempre puedo ir a la universidad para ser médico más tarde o lo que quiera, ¿sabes a lo que me refiero? Así que no lo apresuro, pero para mí, está dando sus frutos.

WTA Insider: ¿Cuándo te diste cuenta de que tu madre es miembro del Salón de la Fama?

Mandlik: Fue desde muy joven porque solo tenía a mi mamá; no tengo papa Así que ella me llevó a todas partes. Así que iría cuando ella jugara Legends, ella me llevaría. Luego, a veces ella no me llevaba y yo lloraba toda la semana. Así que diría alrededor de las 10, ahí fue cuando me di cuenta.

En los Grand Slams había una guardería y yo estaba con otros niños y todos hablaban como, Oh, entonces, ¿quién es tu mamá? Yo recuerdo eso.

WTA Insider: ¿Cómo te ha ayudado la experiencia de tu madre a seguir tu carrera?

Mandlik: Me ha ayudado mucho. Hay desventajas y ventajas, pero lo que me ayuda es que sé que ella sabe lo difícil que es. Ella me ayuda a levantarme. Siempre es positiva pase lo que pase porque sabe que estoy dando lo mejor de mí. Ella sabe todo en la pista y fuera de la pista, por lo que es muy fácil hablar con ella al respecto.

Y si digo que no quiero entrenar, ella dirá que no entrene. Ella ya construyó eso en mí que sé cuánto esforzarme. Entonces ella no me quiere presionar más porque ya lo tengo muy alto, ¿sabes?

WTA Insider: ¿Alguna vez ha tratado de disuadirte?

Mandlik: Sí. Pasa todo el tiempo. Como aquí, jugué un torneo antes de este torneo y llegué a las semifinales. Luego volé de regreso y mi entrenador me dijo: 'Vamos a San José'. Y mi mamá dice: 'Necesitas descansar. Solo estás aquí por un día, no creo que sea una buena idea.

Y mi entrenador dice: 'No, lo siento. Creo que necesita ir e intentarlo. Incluso si no entramos, está bien. Y mi mamá dice: 'No, creo que debería descansar'. Y luego mi entrenador dijo: 'Por favor, dame la oportunidad'. Así que fue una locura cómo funcionó.

WTA Insider: Asumo que has hablado con ella desde que ganaste anoche.

Mandlik: Ella estaba tan feliz. Escuché un video y ella dijo: 'No puedo creer esto'. Yo estaba como, 'Bueno, será mejor que lo creas'.

WTA Insider: ¿Cuándo supiste que ibas a obtener un wildcara para la previa aquí?

Mandlik: Es una historia divertida. Así que vinimos aquí y yo era suplente. Tenía siete u ocho fuera y solo esperábamos entrar. Estábamos esperando y el supervisor dijo que iba a estar como dos fuera.

Una chica que conozco, tenía wildcard, y me dijo que no vendría. Así que le dije a mi entrenador, ve y presiona por el wildcard, tal vez tenga una oportunidad. Así que fue como 10 minutos antes del sorteo que lo supe.

WTA Insider: ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado en tu carrera hasta ahora?

Mandlik: Superar las derrotas. Tienes estas tres o cuatro semanas en las que pierdes constantemente, pero la única razón por la que pierdes es porque estás mejorando algo. Estás jugando muy bien en la pista de entreno, pero aún no puedes hacer la transición al partido. Esa es la parte más difícil, simplemente mantenerse positiva en esos momentos.

WTA Insider: Fuera de la pista, ¿cómo te describirías?

Mandlik: Yo diría que tengo un círculo muy pequeño. No soy extrovertida, soy introvertida seguro. Soy muy fácil para llevarse bien. No tengo tantos amigos, trato de quedarme solo. Así me gusta.

Me encanta salir con mi hermano y hacer cosas con él. Juega al tenis en la Universidad de Oklahoma. Cuando se gradúe, también será profesional.

WTA Insider: ¿Eres una gran fanática del tenis?

Mandlik: Sí, veo tenis todo el tiempo. Cada vez que hay un televisor, voy a mirar si Tennis Channel está puesto y luego lo dejaré puesto, incluso si está en segundo plano, necesito tenerlo puesto.

Por ejemplo, veo tenis en casa todo el tiempo en la sala de estar y mi mamá dice, como Eli, que lo apague. No quiero escucharlo más. Creció con el tenis y luego tiene dos hijos entrenando tenis. ¡Es como si no quisiera oír la pelota! Al menos desde la voz en off (risas).

WTA Insider: ¿Cómo describirías tu estilo de juego?

Mandlik: tipo de jugadora agresiva que constantemente sigue luchando. Trato de moverme tanto como puedo y tomar la pelota temprano y siempre trato de entrar y hacer que la chica se sienta apurada.

Siento que he llegado a ese punto de jugar así en el último año. Eso es lo que realmente me catapultó a hacerlo bien. Realmente me esfuerzo para hacer eso porque no soy tan alta. Soy rápido, pero no soy grande, así que tengo que hacer algo un poco más, ¿sabes? Entonces, sí, quitarle tiempo a la rival.

WTA Insider: Mencionaste que nunca habías derrotada a una jugadora Top 100 antes de esta semana. ¿Hay jugadoras en la gira en este momento que estás ansioso por llegar a jugar contra ellas?

Mandlik: Entonces, cuando descubrí que mi clasificación estaba bien para jugar en la previa del US Open, mi hermano dijo: 'Oh, tal vez podrías obtener un wildcard en el cuadro principal'. Él dijo: '¿Preferirías jugar en una pista exterior contra una jugadora de la previa, o preferirías jugar contra Iga Swiatek?'

Yo estaba como, '¿Estás bromeando? ¿Qué clase de pregunta era esa? El dijo que preferiría jugar contra una jugadora de la previa. Yo preferiría jugar contra Iga Swiatek en la pista central.

Así que diría Iga.

WTA Insider: Este es obviamente tu primer torneo WTA. De cara al futuro, ¿qué torneos tiene más ganas de jugar en el cuadro principal?

Mandlik: El US Open seguro. Diría Wimbledon un poco más, pero también U.S. Open. Diría Wimbledon porque mi madre nunca ganó Wimbledon y ese es mi objetivo. Quiero ganar Wimbledon. Nadie puede decir 'Oh, su mamá lo ganó'. Y yo estoy como, no, no esta vez. Solo soy yo (risas).

WTA Insider: ¿Cuál es el mejor consejo de tenis que te ha dado tu madre?

Mandlik: Los momentos difíciles no duran, pero la gente dura sí.