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Tamara Korpatsch - Default Crop Inactive

Tamara
Korpatsch

GER
31 yrs
5' 6" (1.68m)
Current Singles Rank
47
Singles Titles
1
Won / Lost
28 / 20
Prize Money
$601,528

Stories

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Biography

  • Coached by father, Thomas
  • Mother is Birgit. Brothers Tom and Richie are regular hitting partners
  • Represents Hamburg's Club an der Alster in German tennis league
  • Began playing tennis at age five

Plays

Right-Handed

Career High

46

Height

5' 6" (1.68m)

Birthday

May 12, 1995 May 12, 1995

Birthplace

Hamburg, Germany

Career Highlights

SINGLES
Winner (2): 2026 - Hamburg
2023 - Cluj-Napoca

Finalist (1): 2026 - Ostrava

DOUBLES
Finalist (1): 2021 - Budapest (w/Bolsova)


WTA 125 TITLES AND FINALS
SINGLES
Winner (1): 2022 - Budapest

Finalist (3): 2026 - La Bisbal d'Emporda
2025 - Angers
2022 - Marbella

DOUBLES
Winner (1): 2025 - Angers (w/Ponchet)

Career in Review

In 2025, best Tour-level result was Jiujiang QF (l. eventual finalist Tagger); also won two ITF Circuit titles (W75 Trnava and W50 Funchal) and made WTA 125 SF at San Sebastian

At Tour-level in 2024, scored main draw match-wins at Australian Open, Roland Garros, Ningbo and Jiujiang; also made quarterfinals at WTA 125s Hamburg and Bastad

In 2023, won first WTA Tour singles title at Cluj-Napoca (d. Ruse in F); also reached SF at Prague (l. Noskova) and WTA 125 Valencia (l. Bassols Ribera) and hit a career-high ranking of No.71 on October 23

Top results in 2022 include first WTA 125 title at Budapest (made Top 100 debut afterwards on September 26), WTA 125 R-Up at Marbella, and ITF/W25 title at Le Havre-FRA; best Tour-level results were 2r at Lyon and Stuttgart

Singles highlight in 2021 was SF run at Gdynia (l. Kucova) and also reached 2r at Bad Homburg and Hamburg; in doubles that year, advanced to first WTA final at Budapest (w/Bolsova, l. Buzarnescu/Stollar)

Made Grand Slam main draw debut at 2020 US Open and played another Grand Slam main draw at 2020 Roland Garros (in autumn), falling 1r on both occasions

Reached maiden WTA SF at 2019 Lausanne (l. Cornet)

Reached QF at 2018 Lugano (l. Voegele)

In 2017, made 2r in Tour-level debut at Budapest (as qualifier, l. Dodin); later in year, reached first career WTA Tour QF at Gstaad (l. Sorribes Tormo)

WTA qualifying debut came at 2016 Gstaad

Lifted first ITF Circuit title in 2015 at Brno-CZE

Made debut on ITF Circuit in Braunschweig, Germany in 2011

Latest Matches

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Player updates

All news View all news
highlights
Korpatsch, Hamburg QF

Korpatsch recovers from first-set whitewash to defeat Joint in Cincinnati

04:03
1d ago
Register to view analysis

Week in Review: A tour veteran wins on home soil and a young star continues her rise

4m read
2w ago
Tamara Korpatsch, Hamburg 2026
stats corner

Rankings Watch: Tagger, Korpatsch, Snigur break into Top 50 for first time

6m read
2w ago
Lilli Tagger, Prague 2026
features

Champions Reel: How Tamara Korpatsch won Hamburg 2026

2w ago
Tamara Korpatsch, Hamburg 2026
14:42
highlights

Korpatsch soars to home title in Hamburg

2w ago
Korpatsch Hamburg champion
05:20
Match Reaction

Korpatsch becomes first German champion in Hamburg since Graf

2m read
2w ago
Korpatsch Hamburg champion

Korpatsch reaches Hamburg final after Sherif retires

3w ago
Tamara Korpatsch, Hamburg 2026
04:59