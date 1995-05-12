tamara korpatsch

Stories
Biography
- Coached by father, Thomas
- Mother is Birgit. Brothers Tom and Richie are regular hitting partners
- Represents Hamburg's Club an der Alster in German tennis league
- Began playing tennis at age five
PlaysRight-Handed
Career High46
Height5' 6" (1.68m)
BirthdayMay 12, 1995 May 12, 1995
BirthplaceHamburg, Germany
Career Highlights
SINGLES
Winner (2): 2026 - Hamburg
2023 - Cluj-Napoca
Finalist (1): 2026 - Ostrava
DOUBLES
Finalist (1): 2021 - Budapest (w/Bolsova)
WTA 125 TITLES AND FINALS
SINGLES
Winner (1): 2022 - Budapest
Finalist (3): 2026 - La Bisbal d'Emporda
2025 - Angers
2022 - Marbella
DOUBLES
Winner (1): 2025 - Angers (w/Ponchet)
Career in Review
In 2025, best Tour-level result was Jiujiang QF (l. eventual finalist Tagger); also won two ITF Circuit titles (W75 Trnava and W50 Funchal) and made WTA 125 SF at San Sebastian
At Tour-level in 2024, scored main draw match-wins at Australian Open, Roland Garros, Ningbo and Jiujiang; also made quarterfinals at WTA 125s Hamburg and Bastad
In 2023, won first WTA Tour singles title at Cluj-Napoca (d. Ruse in F); also reached SF at Prague (l. Noskova) and WTA 125 Valencia (l. Bassols Ribera) and hit a career-high ranking of No.71 on October 23
Top results in 2022 include first WTA 125 title at Budapest (made Top 100 debut afterwards on September 26), WTA 125 R-Up at Marbella, and ITF/W25 title at Le Havre-FRA; best Tour-level results were 2r at Lyon and Stuttgart
Singles highlight in 2021 was SF run at Gdynia (l. Kucova) and also reached 2r at Bad Homburg and Hamburg; in doubles that year, advanced to first WTA final at Budapest (w/Bolsova, l. Buzarnescu/Stollar)
Made Grand Slam main draw debut at 2020 US Open and played another Grand Slam main draw at 2020 Roland Garros (in autumn), falling 1r on both occasions
Reached maiden WTA SF at 2019 Lausanne (l. Cornet)
Reached QF at 2018 Lugano (l. Voegele)
In 2017, made 2r in Tour-level debut at Budapest (as qualifier, l. Dodin); later in year, reached first career WTA Tour QF at Gstaad (l. Sorribes Tormo)
WTA qualifying debut came at 2016 Gstaad
Lifted first ITF Circuit title in 2015 at Brno-CZE
Made debut on ITF Circuit in Braunschweig, Germany in 2011
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