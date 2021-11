Con la finalización de las Finales de la WTA, se han publicado las clasificaciones oficiales de la WTA de fin de año de 2021, con una fecha de registro del lunes 15 de noviembre. Haga clic aquí para ver los rankings completos.

Acerca del Top 10 de fin de año

No.1 Ashleigh Barty: Por tercer año consecutivo, Ashleigh Barty termina el año en el No.1, uniéndose a Stefanie Graf, Martina Navratilova, Serena Williams y Chris Evert como las únicas jugadoras en terminar como No.1 1 de fin de año por 3 años consecutivos.

No.2 Aryna Sabalenka: La bielorrusa de 23 años se convierte en la 33a mujer diferente en terminar el año en el Top 2 desde que se introdujeron las clasificaciones en 1975.

No.3 Garbiñe Muguruza: Después de tres finales consecutivos de Top 10 de fin de año (2015-17), el título de las Finales WTA de Muguruza la eleva a un ranking de fin de año No.3 después de terminar la temporada pasada en el puesto No.15.

No.4 Karolina Pliskova: Este es el sexto top 10 consecutivo de Pliskova, la racha activa más larga. Por primera vez desde 1986, hay dos mujeres que representan a la República Checa clasificadas en el Top 5 de fin de año, ya que Pliskova termina en el número 4 y Barbora Krejcikova en el número 5. En 1986, Hana Mandlikova terminó en el número 4 y Helena Sukova en el número 5.

No.5 Barbora Krejcikova: La mejor clasificación de fin de año anterior de Krejcikova fue la número 65 (2020). Ella es la única mujer que terminó el año en el Top 10 en individuales (en el número 5) y dobles (en el número 2).

No.6 Maria Sakkari: La primera mujer griega en terminar el año en el Top 10, Sakkari ha mejorado su clasificación de fin de año por undécimo año consecutivo.

No.7 Anett Kontaveit: Con su ranking de No.7, Kontaveit termina con el mejor resultado de fin de año por una estonia, anteriormente perteneciente a Kaia Kanepi, quien terminó 2012 en el puesto 19. La mejor clasificación al final de la temporada anterior de Kontaveit fue la número 21 (2018).

No.8 Paula Badosa: Por primera vez desde 2000, España tiene dos mujeres en el Top 10 de fin de año cuando Badosa se une a Muguruza. En 2000, Conchita Martínez (No.5) y Arantxa Sanchez-Vicario (No.9) terminaron en el Top 10.

No.9 Iga Swiatek: La joven de 20 años se convierte en la segunda mujer polaca en terminar el año en el Top 10, uniéndose a Agnieszka Radwanska, quien terminó en el Top 10 de fin de año ocho veces durante su ilustre carrera.

No.10 Ons Jabeur: Un año decisivo para Jabeur concluye con otro hito, ya que se convierte en la primera mujer árabe en terminar en el Top 10 en el No.10 después de escalar hasta el No.7 el 1 de noviembre.

Top 100 de fin de año



17: A los 17 años y 247 días de edad, la estadounidense Coco Gauff es la mujer más joven del Top 100.

6: Hay un total de seis adolescentes en el Top 100 de fin de año: Leylah Fernandez, Marta Kostyuk, Camila Osorio, Emma Raducanu y Clara Tauson, así como Gauff.

4: Un total de cuatro jugadoras terminaron en el Top 50 tanto en individuales como en dobles: Barbora Krejcikova, Elise Mertens (No. 21 individuales, No. 4 dobles), Veronika Kudermetova (No. 31 y No. 14) y Katerina Siniakova ( No. 49 y No. 2).

40: A los 40 años y 50 días de edad, Serena Williams es la mujer de mayor edad en el Top 100, terminando el año en el puesto 41.

35: Hay 35 naciones representadas en el Top 100 de fin de año.

16: Estados Unidos lidera el camino con 16 jugadores, seguido de República Checa y Rusia con ocho cada uno.

12: mayo es el mes de nacimiento más común entre los 100 mejores con 12 jugadoras nacidas en mayo, seguido de diciembre con 10.

25.2: La edad promedio del Top 10 de fin de año es de 25.2 años, lo mismo que en 2020.

7: Con Simona Halep terminando el año en el número 20, la racha de la rumana de siete finales consecutivos entre las 10 primeras ha terminado.

4: Siniakova se convierte en la cuarta jugadora diferente en terminar en lo más alto de la clasificación de dobles de la WTA en las últimas cuatro temporadas después de Krejcikova (2018), Barbora Strycova (2019) y Hsieh Su-Wei (2020).

Iga Swiatek became the third teenager since 2010 to debut in the Top 10 in February. Foto por Jimmie48/WTA

Debuts Top 10

6: Seis mujeres diferentes hicieron su debut en el Top 10 este año: en orden cronológico, Iga Swiatek (17 de mayo), Barbora Krejcikova (9 de agosto), Maria Sakkari (27 de septiembre), Ons Jabeur (18 de octubre), Anett Kontaveit (1 de noviembre) y Paula Badosa (8 de noviembre).

139: En la historia del Tour, desde que se introdujeron las clasificaciones, solo 139 mujeres han alcanzado el Top 10

3: Krejcikova escaló hasta el puesto número 3, el más alto de su carrera, el más alto de las debutantes de este año.

19: Swiatek fue la jugadora más joven en hacer su debut en el Top 10 este año a los 19 años.

2010: Swiatek se convirtió en la tercera adolescente en hacer su debut en el Top 10 desde 2010 uniéndose a Bianca Andreescu (2019) y Belinda Bencic (2016).

27: El 18 de octubre de 2021, Jabeur hizo su debut en el Top 10. A los 27 años y 51 días de edad, se convirtió en la jugadora de mayor edad en debutar en el Top 10 desde que lo hizo Julia Goerges el 5 de febrero de 2018 a los 29 años.

Nuria Parrizas Diaz became the fourth-oldest Top 100 debutante in the history of the WTA Rankings in August. Foto por Marta Magni Images/MEF Tennis Events

Debuts Top 100

17: Diecisiete mujeres debutaron en el Top 100 en 2021: en orden cronológico, Clara Tauson (8 de marzo), Tereza Martincova (5 de abril), Camila Osorio (24 de mayo), Liudmila Samsonova (21 de junio), Anhelina Kalinina ( 12 de julio), Clara Burel (19 de julio), Mayar Sherif (9 de agosto), Nuria Parrizas Díaz (16 de agosto), Emma Raducanu y Greet Minnen (ambas 13 de septiembre), Elena-Gabriela Ruse (20 de septiembre) ), Magdalena Frech (18 de octubre), Maryna Zanevska (1 de noviembre), Jaqueline Cristian (8 de noviembre) y Anna Bondar y Wang Xinyu (ambas el 15 de noviembre).

3: Tres adolescentes debutaron en el Top 100, siendo Tauson (18 años, 77 días) el más joven, seguido de Raducanu (18 años, 304 días) y Osorio (19 años, 153 días).

30: A los 30 años y 32 días de edad, Parrizas Díaz es la jugadora de mayor edad en hacer su debut en el Top 100 este año.

4: Parrizas Díaz es la cuarta mujer de mayor edad en hacer su debut en el Top 100 detrás de Tzipora Obziler (33 años, 306 días), Adriana Villagran (31 años, 359 días) y Tina Mochizuki (30 años, 138 días).

5: De las 17 mujeres que debutaron en el Top 100, cinco ganaron títulos de nivel WTA 125 este año: Bondar, Frech, Parrizas Diaz, Sherif y Tauson.

Ana Konjuh made the biggest jump in the rankings between her 2020 and 2021 year-end positions. Foto por Pavel Lebeda

Escaladoras más altas



11: Once mujeres avanzaron más de 100 lugares en su clasificación de fin de año de 2020 para terminar dentro del Top 100 de 2021:

Ana Konjuh (+472, No 538 a No 66)

Emma Raducanu (+324, No 343 a No 19)

Beatriz Haddad Maia (+276, No 358 a No 92)

Anna Bondar (+183, No 273 a No 90)

Maryna Zanevska (+177, No 258 a No 81)

Nuria Parrizas Diaz (+167, No.232 a No.65)

Clara Burel (+158, No 235 a No 77)

Camila Osorio (+131, No.186 a No.55)

Claire Liu (+128, No 222 a No 94)

Anhelina Kalinina (+110, No.162 a No.52)

Clara Tauson (+108, No.152 a No.44)

11: Once mujeres también avanzaron más de 40 lugares en una clasificación de fin de año entre las 100 mejores de 2020:

Leylah Fernandez (+64, No.88 a No.24)

Paula Badosa (+62, No.70 a No.8)

Barbora Krejcikova (+60, No.65 a No.5)

Tamara Zidansek (+57, No 87 a No 30)

Camila Giorgi (+51, del 75 al 34)

Ann Li (+50, número 97 a 47)

Sorana Cirstea (+48, No.86 a No.38)

Marta Kostyuk (+48, No 98 a No 50)

Daria Kasatkina (+45, del puesto 71 al 26)

Jessica Pegula (+44, No.62 a No.18)

Jasmine Paolini (+42, N ° 95 a N ° 53)

Harmony Tan is the highest-ranked player in the 2021 year-end rankings who has yet to crack the Top 100. Foto por WTA/Mathias Schulz

Burbujeando por debajo

Las 10 jugadoras mejor clasificadas en la clasificación de fin de año de 2021 que aún no han alcanzado el Top 100 son: la No.108 Harmony Tan, la No, 115 Panna Udvardy, la No.116 Viktoriya Tomova, la No. 117 Kamilla Rakhimova, la No. 120 Harriet Dart, la No. 122 Dalma Galfi, la No. 123 Chloe Paquet, la No. 127 Renata Zarazua, y la No. 129 Storm Sanders.

Las cinco jugadoras mejor clasificadas en la clasificación de fin de año de 2021 que aún no han competido en el cuadro principal de la WTA son la número 170 Robin Anderson, la número 183 Daria Snigur, la número 209 Irene Burillo Escorihuela, la número 214 Yuriko Miyazaki y la número 234 Dea Herdzelas.

Emma Raducanu is the highest-ranked 2002-born player in the 2021 year-end rankings. Foto por Getty Images/Alexander Scheuber

Grupos de generación

Las 10 jugadoras mejor clasificadas de cada año de nacimiento (desde 2000) en la clasificación de fin de año 2021 son los siguientes:

2000

46. Bianca Andreescu (CAN)

47. Ann Li (USA)

79. Varvara Gracheva (RUS)

94. Claire Liu (USA)

97. Dayana Yastremska (UKR)

98. Kaja Juvan (SLO)

151. Francesca Jones (GBR)

163. Leonie Kung (SUI)

187. Yuliya Hatouka (BLR)

188. Katarina Zavatska (UKR)

2001

9. Iga Swiatek (POL)

55. Camila Osorio (COL)

69. Anastasia Potapova (RUS)

77. Clara Burel (FRA)

78. Amanda Anisimova (USA)

99. Wang Xinyu (CHN)

117. Kamilla Rakhimova (RUS)

128. Wang Xiyu (CHN)

131. Olga Danilovic (SRB)

139. Caty McNally (USA)

2002

19. Emma Raducanu (GBR)

24. Leylah Fernandez (CAN)

44. Clara Tauson (DEN)

50. Marta Kostyuk (UKR)

141. Diane Parry (FRA)

143. Zheng Qinwen (CHN)

183. Daria Snigur (UKR)

198. Anastasia Zakharova (RUS)

230. Olivia Gadecki (AUS)

247. Whitney Osuigwe (USA)

2003

226. Oksana Selekhmeteva (RUS)

294. Nastasja Schunk (GER)

314. Elsa Jacquemot (FRA)

350. Antonia Ruzic (CRO)

404. Elvina Kalieva (USA)

414. Maria Timofeeva (RUS)

428. Ane Mintegi Del Olmo (ESP)

431. Daria Lopatetska (UKR)

490. Maria Bondarenko (RUS)

505. Lisa Pigato (ITA)

2004

22. Coco Gauff (USA)

317. Linda Noskova (CZE)

368. Erika Andreeva (RUS)

371. Robin Montgomery (USA)

385. Katrina Scott (USA)

436. Matilda Mutavdzic (GBR)

536. Ashlyn Krueger (USA)

589. Anastasiya Soboleva (UKR)

595. Reese Brantmeier (USA)

741. Dominika Salkova (CZE)

2005

296. Linda Fruhvirtova (CZE)

373. Victoria Jimenez Kasintseva (AND)

529. Alexandra Eala (PHI)

696. Isabella Kruger (RSA)

905. Petra Marcinko (CRO)

984. Celine Naef (SUI)

1146. Briana Szabo (ROU)

1150. Sofia Costoulas (BEL)

1167. Lucie Havlickova (CZE)

1179. Aya El Aouni (MAR)

2006

380. Sara Bejlek (CZE)

784. Nikola Bartunkova (CZE)