WTAxMB-star_joint-logo_h_MB-version_p_3C_web (1)
WTAxMB-star_joint-logo_h_MB-version_p_3C_web_white (1)
-
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Scores_288x288
Scores
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Rankings_288x288
Rankings
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Exclusive-Content_288x288
Exclusives
Finals Quick Link Tile
Finals
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-TourCalendar_288x288
Calendar
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Video_288x288
Highlights
unlocked
Unlocked
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-H2H_288x288
H2H

Singles Rankings

See where each singles player stands in the current PIF WTA Rankings.

Rankings explained

Rankings roundup

  • Top Ranked
  • Significant shift (up)
  • Significant shift (down)
1 -
Aryna Sabalenka
BLR
28 18 8,670
2 -
Elena Rybakina
KAZ
27 21 8,316
3 -
Jessica Pegula
USA
32 19 6,680
4 -
Coco Gauff
USA
22 18 5,919
5 3
Iga Swiatek
POL
25 19 5,419
6 -1
Mirra Andreeva
RUS
19 20 5,323
7 -1
Karolina Muchova
CZE
29 20 5,048
8 -1
Linda Noskova
CZE
21 21 5,016
9 -
Elina Svitolina
UKR
31 17 4,634
10 -
Amanda Anisimova
USA
24 15 4,353
11 -
Marta Kostyuk
UKR
24 16 3,830
12 2
Belinda Bencic
SUI
29 18 2,995
13 -
Naomi Osaka
JPN
28 18 2,846
14 3
Diana Shnaider
RUS
22 25 2,798
15 -
Jasmine Paolini
ITA
30 19 2,773
16 -
Iva Jovic
USA
18 24 2,691
17 -5
Victoria Mboko
CAN
19 20 2,530
18 1
Ekaterina Alexandrova
RUS
31 28 2,506
19 -1
Sorana Cirstea
ROU
36 24 2,502
20 -
Alexandra Eala
PHI
21 31 2,216
21 -
Anna Kalinskaya
RUS
27 22 2,083
22 2
Elise Mertens
BEL
30 22 2,003
23 -1
Maja Chwalinska
POL
24 20 1,984
24 -1
Madison Keys
USA
31 21 1,814
25 2
Anastasia Potapova
AUT
25 21 1,781
26 -
Barbora Krejcikova
CZE
30 20 1,776
27 -2
Marie Bouzkova
CZE
28 25 1,774
28 -
Emma Navarro
USA
25 26 1,669
29 2
Ann Li
USA
26 28 1,596
30 -1
Jelena Ostapenko
LAT
29 21 1,537
31 3
Leylah Fernandez
CAN
23 29 1,454
32 1
Maria Sakkari
GRE
31 24 1,385
33 -1
Hailey Baptiste
USA
24 20 1,338
34 1
Donna Vekic
CRO
30 23 1,336
35 3
Sara Bejlek
CZE
20 26 1,289
36 5
Xinyu Wang
CHN
24 26 1,248
37 -1
Janice Tjen
INA
24 28 1,238
38 2
Cristina Bucsa
ESP
28 24 1,224
39 3
Nikola Bartunkova
CZE
20 21 1,203
40 -1
Jaqueline Cristian
ROU
28 25 1,191
41 4
Magdalena Frech
POL
28 23 1,185
42 -12
Clara Tauson
DEN
23 25 1,184
43 12
Liudmila Samsonova
RUS
27 26 1,178
44 -7
Katerina Siniakova
CZE
30 19 1,170
45 -2
Daria Snigur
UKR
24 24 1,163
46 -2
Oleksandra Oliynykova
UKR
25 29 1,154
47 -
Tamara Korpatsch
GER
31 32 1,128
48 -2
Lilli Tagger
AUT
18 21 1,123
49 1
Mayar Sherif
EGY
30 29 1,105
50 2
Zeynep Sonmez
TUR
24 27 1,082
Loading Rankings Data

Sorry, we couldn't find anything that matched your filters. Please try some different options.