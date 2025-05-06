|
1 -
|
|28
|18
|8,670
|
2 -
|
|27
|21
|8,316
|
3 -
|
|32
|19
|6,680
|
4 -
|
|22
|18
|5,919
|
5 3
|
|25
|19
|5,419
|
6 -1
|
|19
|20
|5,323
|
7 -1
|
|29
|20
|5,048
|
8 -1
|
|21
|21
|5,016
|
9 -
|
|31
|17
|4,634
|
10 -
|
|24
|15
|4,353
|
11 -
|
|24
|16
|3,830
|
12 2
|
|29
|18
|2,995
|
13 -
|
|28
|18
|2,846
|
14 3
|
|22
|25
|2,798
|
15 -
|
|30
|19
|2,773
|
16 -
|
|18
|24
|2,691
|
17 -5
|
|19
|20
|2,530
|
18 1
|
|31
|28
|2,506
|
19 -1
|
|36
|24
|2,502
|
20 -
|
|21
|31
|2,216
|
21 -
|
|27
|22
|2,083
|
22 2
|
|30
|22
|2,003
|
23 -1
|
|24
|20
|1,984
|
24 -1
|
|31
|21
|1,814
|
25 2
|
|25
|21
|1,781
|
26 -
|
|30
|20
|1,776
|
27 -2
|
|28
|25
|1,774
|
28 -
|
|25
|26
|1,669
|
29 2
|
|26
|28
|1,596
|
30 -1
|
|29
|21
|1,537
|
31 3
|
|23
|29
|1,454
|
32 1
|
|31
|24
|1,385
|
33 -1
|
|24
|20
|1,338
|
34 1
|
|30
|23
|1,336
|
35 3
|
|20
|26
|1,289
|
36 5
|
|24
|26
|1,248
|
37 -1
|
|24
|28
|1,238
|
38 2
|
|28
|24
|1,224
|
39 3
|
|20
|21
|1,203
|
40 -1
|
|28
|25
|1,191
|
41 4
|
|28
|23
|1,185
|
42 -12
|
|23
|25
|1,184
|
43 12
|
|27
|26
|1,178
|
44 -7
|
|30
|19
|1,170
|
45 -2
|
|24
|24
|1,163
|
46 -2
|
|25
|29
|1,154
|
47 -
|
|31
|32
|1,128
|
48 -2
|
|18
|21
|1,123
|
49 1
|
|30
|29
|1,105
|
50 2
|
|24
|27
|1,082
Loading Rankings Data
Sorry, we couldn't find anything that matched your filters. Please try some different options.
Filters
August 2026