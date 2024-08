CINCINNATI -- Rain suspended play on Day 3 at the Cincinnati Open, leaving three second-round matches to be finished on Friday.

Fresh off her National Bank Open title, No.6 seed Jessica Pegula will have to wait another day to get her Cincinnati campaign started. The American was set to face last year's runner-up Karolina Muchova in the second round when play was called.

Two second-round matches were deep in the second set when rain halted play. Olympic champion Zheng Qinwen, seeded No.7 in Cincinnati, leads Polish qualifier Magdalena Frech 6-1, 5-4, 15-0. Anastasia Pavlyuchenkova leads former No.1 Caroline Wozniacki 7-5, 4-2.

The suspension means, weather permitting, the winner of the three outstanding matches will have to play or finish their second-round matches and their Round of 16 matches on Friday.

Revised Order of Play for Friday, Aug. 16:

CENTER COURT starts at 11:00 AM

[WTA] [1] I. Swiatek (POL) vs [15] M. Kostyuk (UKR)

[ATP] [NB 12:30PM - TBF 46 66] G. Monfils (FRA) vs [2] C. Alcaraz (ESP)

[ATP] [1] J. Sinner (ITA) vs J. Thompson (AUS)

[ATP] [After Rest - NB 3:00PM] Rune vs Minfils or Alcaraz

[WTA] NB 7:00 PM [7] Q. Zheng (CHN) OR [Q] M. Frech (POL) vs [WC] C. Wozniacki (DEN) OR A. Pavlyuchenkova

[ATP] F. Tiafoe (USA) vs J. Lehecka (CZE)



P&G GRANDSTAND starts at 11:00 AM

[ATP] [3] A. Zverev (GER) vs P. Carreno Busta (ESP)

[WTA] NB 12:30 PM [61 *54 TBF] [7] Q. Zheng (CHN) vs [Q] M. Frech (POL)

[WTA] NB 1:00 PM [3] A. Sabalenka vs E. Svitolina (UKR)

[WTA] D. Shnaider vs L. Fernandez (CAN)

[ATP] NB 7:00 PM Ruud or Auger-Aliassime vs Draper

[WTA] [7] D. Schuurs (NED) / L. Stefani (BRA) vs [3] A. Muhammad (USA) / E. Routliffe (NZL)



HOLCIM STADIUM 3 starts at 11:00 AM

[ATP] [WC] B. Nakashima (USA) vs [6] A. Rublev

[ATP] NB 12:30 PM [7] C. Ruud (NOR) vs F. Auger-Aliassime (CAN)

[ATP] [12] B. Shelton (USA) vs F. Marozsan (HUN)

[ATP] [5] H. Hurkacz (POL) vs F. Cobolli (ITA)

[WTA] [After Rest - NB 5:00pm] [6] J. Pegula (USA) OR K. Muchova (CZE) vs [Q] T. Townsend (USA)

[WTA] After suitable rest [1] K. Siniakova (CZE) / T. Townsend (USA) vs L. Fernandez (CAN) / Y. Putintseva (KAZ)



COURT 10 starts at 11:00 AM

[WTA] [10] L. Samsonova vs [LL] E. Avanesyan (ARM)

[WTA] NB 12:30 PM [57 24* TBF] [WC] C. Wozniacki (DEN) vs A. Pavlyuchenkova

[WTA] M. Andreeva vs [5] J. Paolini (ITA)

[WTA] NB 2:30 PM P. Badosa (ESP) vs Y. Putintseva (KAZ)

[WTA] After suitable rest [4] S. Errani (ITA) / J. Paolini (ITA) vs L. Noskova (CZE) / D. Shnaider



COURT 4 starts at 11:00 AM

[ATP] [1] M. Granollers (ESP) / H. Zeballos (ARG) vs H. Nys (MON) / J. Zielinski (POL)

[ATP] [NB 12:30PM - TBF 67 22] [7] H. Heliovaara (FIN) / H. Patten (GBR) vs W. Koolhof (NED) / N. Mektic (CRO)

[ATP] [5] S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA) vs I. Dodig (CRO) / J. Murray (GBR)

[ATP] [3] R. Ram (USA) / J. Salisbury (GBR) vs [WC] M. McDonald (USA) / A. Michelsen (USA)



COURT 7 starts at 12:00 PM

[WTA] T. Mihalikova (SVK) / O. Nicholls (GBR) vs H. Dart (GBR) / E. Perez (AUS)

[WTA] NB 1:00 PM [6] J. Pegula (USA) vs K. Muchova (CZE)

Townsend upsets Kasatkina with superb shotmaking display in Cincinnati

Before the rain descended, Day 3 saw four Top 10 seeds go out of the bottom half of the draw. Defending champion and No.2 seed Coco Gauff bowed out to Yulia Putintseva, while No.4 Elena Rybakina held two match points but could not convert against 2021 US Open finalist Leylah Fernandez. Rounding out the early upsets, No.8 seed Jelena Ostapenko and No.9 seed Daria Kasatkina also lost in the second round.