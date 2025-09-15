Tournament News
Your guide to the 2025 Billie Jean King Cup Finals
Zhe Ji/Getty Images for Billie Jean King Cup
The Billie Jean King Cup Finals open Sept. 16 in Shenzhen, with host China facing defending champion Italy in the first quarterfinal at 5 p.m. The knockout event runs through Sept. 21 and will crown the 2025 world champions in women’s team tennis.
Eight nations are in the field, led by Olympic medalist Wang Xinyu for China, Jasmine Paolini for Italy, Elena Rybakina for Kazakhstan, and Jessica Pegula for the United States. All ties will feature two singles and one doubles match, each best-of-three sets.
Teams involved
- China (host nation)
- Italy (defending champion)
- Spain (qualifier)
- Ukraine (qualifier, Finals debut)
- Kazakhstan (qualifier)
- United States (qualifier)
- Great Britain (qualifier)
- Japan (qualifier)
Schedule of play and roster
Sept. 16, 5 p.m. CST: Italy vs. China
Italy
- Jasmine Paolini
- Lucia Bronzetti
- Elisabetta Cocciaretto
- Sara Errani
- Captain: Tathiana Garbin
China
- Wang Xinyu
- Yuan Yue
- Wang Xiyu (replacing Zheng Qinwen)
- Zhang Shuai
- Jiang Xinyu
- Captain: Liu Feng
Sept. 17, 5 p.m.: Spain vs. Ukraine
Spain
- Paula Badosa
- Jessica Bouzas Maneiro
- Cristina Bucsa
- Aliona Bolsova
- Leyre Romero (replacing Nuria Parrizas Diaz)
- Captain: Carla Suarez Navarro
Ukraine
- Elina Svitolina
- Marta Kostyuk
- Lyudmyla Kichenok
- Nadiia Kichenok
- Yuliia Starodubtseva
- Captain: Illya Marchenko
Sept. 18, 10 a.m.: Kazakhstan vs. United States
Kazakhstan
- Elena Rybakina
- Yulia Putintseva
- Zarina Diyas
- Anna Danilina
- Zhibek Kulambayeva
- Captain: Yuriy Schukin
United States
- Jessica Pegula
- Emma Navarro
- McCartney Kessler (replacing Madison Keys)
- Hailey Baptiste
- Taylor Townsend
- Captain: Lindsay Davenport
Sept. 18, not before 5 p.m.: Great Britain vs. Japan
Great Britain
- Katie Boulter
- Sonay Kartal
- Jodie Burrage
- Francesca Jones (replacing Emma Raducanu)
- Captain: Anne Keothavong
Japan
- Moyuka Uchijima
- Nao Hibino (replacing Naomi Osaka)
- Ena Shibahara
- Eri Hozumi
- Shuko Aoyama
- Captain: Ai Sugiyama
Semifinals and Final
- Sept. 19, 5 p.m.: Semifinal 1: Winner of Italy/China vs. Winner of Spain/Ukraine
- Sept. 20, 5 p.m.: Semifinal 2: Winner of Kazakhstan/USA vs. Winner of Great Britain/Japan
- Sept. 21, 5 p.m.: Final: Winner SF1 vs. Winner SF2