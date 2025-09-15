WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Scores_288x288
Tournament News

Your guide to the 2025 Billie Jean King Cup Finals

15 Sep 2025
Billie Jean King Cup


Summary Generated By AI

From the opening quarterfinal between China and Italy to the Sept. 21 title match, the Billie Jean King lineup is packed with star power. Here’s everything you need to follow the action.

The Billie Jean King Cup Finals open Sept. 16 in Shenzhen, with host China facing defending champion Italy in the first quarterfinal at 5 p.m. The knockout event runs through Sept. 21 and will crown the 2025 world champions in women’s team tennis.

Eight nations are in the field, led by Olympic medalist Wang Xinyu for China, Jasmine Paolini for Italy, Elena Rybakina for Kazakhstan, and Jessica Pegula for the United States. All ties will feature two singles and one doubles match, each best-of-three sets.

Teams involved

  • China (host nation)
  • Italy (defending champion)
  • Spain (qualifier)
  • Ukraine (qualifier, Finals debut)
  • Kazakhstan (qualifier)
  • United States (qualifier)
  • Great Britain (qualifier)
  • Japan (qualifier)

Schedule of play and roster

Sept. 16, 5 p.m. CST:  Italy vs. China

Italy

  • Jasmine Paolini
  • Lucia Bronzetti
  • Elisabetta Cocciaretto
  • Sara Errani
  • Captain: Tathiana Garbin

China

  • Wang Xinyu
  • Yuan Yue
  • Wang Xiyu (replacing Zheng Qinwen)
  • Zhang Shuai
  • Jiang Xinyu
  • Captain: Liu Feng
Sept. 17, 5 p.m.: Spain vs. Ukraine

Spain

  • Paula Badosa
  • Jessica Bouzas Maneiro
  • Cristina Bucsa
  • Aliona Bolsova
  • Leyre Romero (replacing Nuria Parrizas Diaz)
  • Captain: Carla Suarez Navarro

Ukraine

  • Elina Svitolina
  • Marta Kostyuk
  • Lyudmyla Kichenok
  • Nadiia Kichenok
  • Yuliia Starodubtseva
  • Captain: Illya Marchenko
Sept. 18, 10 a.m.: Kazakhstan vs. United States

Kazakhstan

  • Elena Rybakina
  • Yulia Putintseva
  • Zarina Diyas
  • Anna Danilina
  • Zhibek Kulambayeva
  • Captain: Yuriy Schukin

United States

  • Jessica Pegula
  • Emma Navarro
  • McCartney Kessler (replacing Madison Keys)
  • Hailey Baptiste
  • Taylor Townsend
  • Captain: Lindsay Davenport
Sept. 18, not before 5 p.m.: Great Britain vs. Japan

Great Britain

  • Katie Boulter
  • Sonay Kartal
  • Jodie Burrage
  • Francesca Jones (replacing Emma Raducanu)
  • Captain: Anne Keothavong

Japan

  • Moyuka Uchijima
  • Nao Hibino (replacing Naomi Osaka)
  • Ena Shibahara
  • Eri Hozumi
  • Shuko Aoyama
  • Captain: Ai Sugiyama
Semifinals and Final
  • Sept. 19, 5 p.m.: Semifinal 1: Winner of Italy/China vs. Winner of Spain/Ukraine
  • Sept. 20, 5 p.m.: Semifinal 2: Winner of Kazakhstan/USA vs. Winner of Great Britain/Japan
  • Sept. 21, 5 p.m.: Final: Winner SF1 vs. Winner SF2

 

 

