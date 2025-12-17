By the numbers: The 2025 WTA 125 season

Last week, the Open BLS de Limoges wrapped up the 2025 WTA 125 circuit following a season of significant growth for the format.

In total, 53 WTA 125 tournaments across four continents and 21 countries were held in 2025, compared to the previous high of 36 tournaments in 2024. A total of over $6m was awarded in prize money, and fans could enjoy online streaming from every tournament via WTA Unlocked on wtatennis.com.

Among the players who contested WTA 125 events this year were Grand Slam champions Naomi Osaka, Barbora Krejcikova and Bianca Andreescu; Top 20 finishers Amanda Anisimova and Victoria Mboko; and breakthrough up-and-comers Maya Joint, Iva Jovic, Alexandra Eala and Tereza Valentova.

Who won the most WTA 125 titles? Who were the youngest and oldest champions? What were the longest matches? Find out all that and more below in our statistical review of the WTA 125 season.

Multiple titles and first-time champions

41 players won WTA 125 titles this year, including 10 multiple champions, listed as follows by title count:

Sara Bejlek -- 3 (Makarska, Rende, Queretaro)

Oleksandra Oliynykova -- 3 (Tolentino, Tucuman, Colina)

Veronika Erjavec -- 2 (Changsha, Huzhou)

Dalma Galfi -- 2 (Oeiras, Vic)

Francesca Jones -- 2 (Contrexéville, Palermo)

Kaja Juvan -- 2 (Ljubljana, Samsun)

Oksana Selekhmeteva -- 2 (San Sebastián, Rovereto)

Solana Sierra - 2 (Antalya 3, Mallorca)

Anca Todoni -- 2 (Antalya 1, Bari)

Tereza Valentova -- 2 (Grado, Porto)

3 players won WTA 125 titles on multiple surfaces: Juvan (clay and outdoor hard), Selekhmeteva (clay and indoor hard) and Valentova (clay and outdoor hard).

21 players won their first title at WTA 125 level (or above) this year:

Aoi Ito, Canberra

Emiliana Arango, Cancun

Jaqueline Cristian, Puerto Vallarta

Solana Sierra, Antalya 3

Dalma Galfi, Oeiras

Greet Minnen, Birmingham

Iva Jovic, Ilkley

Tereza Valentova, Grado

Francesca Jones, Contrexéville

Petra Marcinko, Rome

Veronika Erjavec, Changsha

Alexandra Eala, Guadalajara

Kaja Juvan, Ljubljana

Oksana Selekhmeteva, San Sebastián

Oleksandra Oliynykova, Tolentino

Polina Iatcenko, Caldas da Rainha

Lulu Sun, Jingshan

Janice Tjen, Jinan

Simona Waltert, Rio de Janeiro

Hanne Vandewinkel, Tampico

Sinja Kraus, Cali

Of those players, 2 also went on to lift their first main tour-level title in 2025 -- Jovic in Guadalajara and Tjen in Chennai.

Home champions, teenage stars and the lowest-ranked surprises

3 players won WTA 125 titles on home soil: Nuria Parrizas Diaz (Valencia, Spain), Caty McNally (Newport, United States) and Kaja Juvan (Ljubljana, Slovenia).

13 WTA 125 events featured at least one teenage finalist, and 7 finished with a teenage champion. Iva Jovic, the youngest WTA champion of the year, was also the youngest WTA 125 winner of the year; the American was 17 years old when she captured the Ilkley title in June.

2025's teenage WTA 125 winners were as follows, in chronological order:

Sara Bejlek, Makarska (19 years old)

Tereza Valentova, Grado (18 years old)

Iva Jovic, Ilkley (17 years old)

Tereza Valentova, Porto (18 years old)

Petra Marcinko, Rome (19 years old)

Sara Bejlek, Rende (19 years old)

Sara Bejlek, Queretaro (19 years old)

2025's teenage WTA 125 runners-up were as follows, in chronological order:

Linda Fruhvirtova, Puerto Vallarta (19 years old)

Victoria Jimenez Kasintseva, Antalya 2 (19 years old)

Victoria Mboko, Parma (18 years old)

Victoria Jimenez Kasintseva, Makarska (19 years old)

Nikola Bartunkova, Samsun (19 years old)

Luisina Giovannini, Quito (19 years old)

The youngest WTA 125 semifinalist of the year was 15-year-old Maaya Rajeshwaran Revathi in Mumbai.

The lowest-ranked WTA 125 champion of 2025 was No. 672 Polona Hercog in Quito, and the highest-ranked was No. 40 Katie Boulter in Paris.

15 players reached a WTA 125 final while ranked outside the Top 200:

No. 672 Polona Hercog (Quito champion)

No. 515 Kaja Juvan (Saint-Malo finalist)

No. 461 Katrina Scott (Queretaro finalist)

No. 281 Luisina Giovannini (Quito finalist)

No. 272 Carson Branstine (Cancun finalist)

No. 267 Polina Iatcenko (Caldas da Rainha champion)

No. 256 Alice Ramé (Rio de Janeiro finalist)

No. 236 Gabriela Knutson (Caldas da Rainha finalist)

No. 234 Ma Ye-Xin (Jingshan finalist)

No. 215 Linda Fruhvirtova (Puerto Vallarta finalist)

No. 208 Caty McNally (Newport champion)

No. 205 Carole Monnet (Florianopolis finalist)

No. 203 Cadence Brace (Tampico finalist)

No. 201 Anouk Koevermans (Palermo finalist)

No. 201 Anouk Koevermans (San Sebastián finalist)

9 players reached a WTA 125 final while ranked inside the Top 75:

No. 40 Katie Boulter (Paris champion)

No. 41 Olga Danilovic (Antalya 2 champion)

No. 45 Tatjana Maria (Newport finalist)

No. 55 Naomi Osaka (Saint-Malo champion)

No. 59 Elsa Jacquemot (Limoges finalist)

No. 64 Mayar Sherif (Parma champion)

No. 70 Viktorija Golubic (Suzhou champion)

No. 72 Jaqueline Cristian (Puerto Vallarta champion)

No. 75 Alexandra Eala (Guadalajara champion)

Dominant title runs and battling title runs

12 players won a WTA 125 title without dropping a set -- in chronological order, as follows:

Aoi Ito, Canberra

Olga Danilovic, Antalya 2

Dalma Galfi, Vic

Mayar Sherif, Parma

Tereza Valentova, Porto

Francesca Jones, Palermo

Kaja Juvan, Ljubljana

Veronika Erjavec, Huzhou

Oleksandra Oliynykova, Tolentino

Hanne Vandewinkel, Tampico

Oleksandra Oliynykova, Colina

Panna Udvardy, Buenos Aires

Olga Danilovic dropped the fewest games en route to a WTA 125 title with 15, followed by Oleksandra Oliynykova's 18 in Tolentino.

8 players dropped three sets en route to a WTA 125 title (no players dropped more sets):

Darja Semenistaja, La Bisbal d'Empordà

Katie Boulter, Paris

Sara Bejlek, Makarska

Greet Minnen, Birmingham

Caty McNally, Newport

Janice Tjen, Jinan

Julia Grabher, Florianopolis

Anhelina Kalinina, Limoges

Wins from match point down

35 WTA 125 main-draw matches were won from match point down in 2025 -- as follows, in order of most match points saved:

6 match points saved

Sara Bejlek d. Maya Joint 2-6, 7-5, 6-2, Makarska SF

5 match points saved

Robin Montgomery d. Talia Gibson 6-4, 2-6, 7-6(1), Birmingham R1

4 match points saved

Arianne Hartono d. Kyoka Okamura 3-6, 7-6(4), 5-0 ret., Mumbai R1

Viktoria Hruncakova d. Emina Bektas 6-4, 6-7(4), 7-6(6), Porto R1

Arantxa Rus d. Tatiana Pieri 2-6, 6-4, 7-5, Tolentino R2

3 match points saved

Emiliana Arango d. Francesca Jones 3-6, 6-2, 7-5, Cancun SF

Nina Stojanovic d. Francesca Jones 2-6, 6-3, 7-5, Oeiras R2

Jessika Ponchet d. Heather Watson 6-4, 5-7, 7-5, Birmingham R2

Dalila Spiteri d. Tatiana Prozorova 6-7(5), 7-5, 6-2, Rome R2

Kaitlin Quevedo d. Lola Radivojevic 6-2, 2-6, 7-6(2), Palermo R1

Renata Jamrichova d. Dominika Salkova 0-6, 7-5, 7-6(2), Ljubljana R2

2 match points saved

Fiona Ferro d. Noma Noha Akugue 4-6, 7-6(9), 6-3, Saint-Malo R1

Julie Belgraver d. Lulu Sun 6-4, 1-6, 7-6(4), Paris R1

Victoria Jimenez Kasintseva d. Lola Radivojevic 6-7(2), 7-5, 6-4, Makarska SF

Alana Smith d. Victoria Jimenez Kasintseva 2-6, 6-4, 7-5, Guadalajara R2

Anna-Lena Friedsam d. Maria Timofeeva 2-6, 7-6(7), 7-6(2), Huzhou R2

Viktorija Golubic d. Alexandra Eala 2-6, 6-2, 7-6(0), Suzhou QF

Noma Noha Akugue d. Carole Monnet 6-4, 4-6, 7-6(1), Mallorca R2

Janice Tjen d. Lulu Sun 4-6, 7-6(7), 6-4, Jinan SF

1 match point saved

Victoria Jimenez Kasintseva d. Sinja Kraus 6-0, 0-6, 7-6(4), Antalya 2 R2

Veronika Erjavec d. Maria Lourdes Carle 1-6, 7-6(8), 6-2, Antalya 2 QF

Zheng Wushuang d. Maja Chwalinska 4-6, 7-6(3), 6-2, Antalya 3 R1

Simona Waltert d. Marina Stakusic 3-6, 6-2, 7-5, Parma QF

Irina-Camelia Begu d. Anna Bondar 3-6, 6-3, 7-6(5), Parma QF

Daria Saville d. Leyre Romero Gormaz 6-4, 1-6, 7-5, Paris R1

Greet Minnen d. Rebeka Masarova 3-6, 7-6(7), 7-6(5), Birmingham SF

Katarzyna Kawa d. Mayar Sherif 2-6, 7-6(5), 6-1, Bastad SF

Alisa Oktiabreva d. Lola Radivojevic 2-6, 6-2, 7-6(6), Rome R2

Anouk Koevermans d. Darja Semenistaja 6-2, 1-6, 7-5, Palermo R2

Sara Bejlek d. Mina Hodzic 7-5, 5-7, 7-6(6), Mallorca R1

Anna-Lena Friedsam d. Andrea Lazaro Garcia 2-6, 7-6(4), 6-3, Rovereto R1

Katrina Scott d. Miriam Bulgaru 3-6, 7-6(7), 6-2, Queretaro QF

Sinja Kraus d. Jazmin Ortenzi 5-7, 6-3, 7-6(6), Cali SF

Sara Sorribes Tormo d. Alicia Herrero Linana 6-4, 0-6, 7-6(7), Buenos Aires R1

Varvara Lepchenko d. Maja Chwalinska 1-6, 7-5, 7-6(3), Buenos Aires R2

The longest WTA 125 matches of 2025

31 WTA 125 main-draw matches lasted three hours or more in 2025:

Sada Nahimana d. Diletta Cherubini 6-7(1), 7-6(4), 6-4, Colina R1 (3:45)

Renata Zarazua d. Claire Liu 7-6(4), 5-7, 7-6(4), Austin R2 (3:35)

Irina-Camelia Begu d. Victoria Jimenez Kasintseva 6-7(6), 6-1, 7-6(3), Parma R1 (3:32)

Maria Timofeeva d. Maria Lourdes Carle 5-7, 7-5, 6-3, Changsha QF (3:29)

Anastasia Gasanova d. Cadence Brace 3-6, 7-5, 6-2, Austin R1 (3:29)

Darja Semenistaja d. Oleksandra Oliynykova 7-6(5), 6-7(3), 6-4, Montreux SF (3:27)

Maya Joint d. Hanna Chang 6-7(4), 7-5, 6-4, Cancun R1 (3:23)

Victoria Jimenez Kasintseva d. Lola Radivojevic 6-7(2), 7-5, 6-4, Makarska SF (3:23)

Gao Xinyu d. Chloe Paquet 6-3, 4-6, 6-4, Changsha R2 (3:23)

Maja Chwalinska d. Elsa Jacquemot 6-0, 6-7(7), 7-5, Antalya 1 QF (3:20)

Alexandra Eala d. Greet Minnen 7-6(5), 6-7(3), 7-5, Jingshan R2 (3:18)

Ana Bogdan d. Ipek Oz 5-7, 6-3, 6-4, Antalya 2 R2 (3:14)

Anna-Lena Friedsam d. Maria Timofeeva 2-6, 7-6(7), 7-6(2), Huzhou R2 (3:14)

Sara Sorribes Tormo d. Alicia Herrero Linana 6-4, 0-6, 7-6(7), Buenos Aires R1 (3:14)

Tamara Korpatsch d. Arantxa Rus 7-6(8), 3-6, 6-1, San Sebastian QF (3:12)

Carole Monnet d. Anna-Lena Friedsam 6-3, 1-6, 7-6(4), Huzhou QF (3:11)

Wu Ru-Xi d. Wang Yuhan 7-6(1), 5-7, 6-3, Jingshan R1 (3:11)

Alexandra Eala d. Varvara Lepchenko 6-7(3), 7-6(3), 6-3, Guadalajara R2 (3:10)

Barbora Palicova d. Tessah Andrianjafitrimo 6-4, 6-7(3), 6-3, Grado R1 (3:09)

Kamilla Rakhimova d. Antonia Ruzic 4-6, 6-3, 7-5, Angers SF (3:09)

Sara Bejlek d. Lola Radivojevic 6-2, 6-7(1), 6-3, Rende F (3:08)

Renata Zarazua d. Anastasiia Sobolieva 6-3, 4-6, 7-5, Makarska R1 (3:07)

Sayaka Ishii d. Hanna Chang 6-1, 4-6, 7-5, Newport R1 (3:07)

Sara Saito d. Raluka Serban 6-3, 6-7(1), 6-0, Changsha R1 (3:06)

Julia Grabher d. Oleksandra Oliynykova 3-6, 7-6(4), 7-6(1), Florianopolis SF (3:05)

Aliaksandra Sasnovich d. Emiliana Arango 6-7(4), 6-3, 7-6(5), Vic R1 (3:04)

Varvara Lepchenko d. Carolina Alves 7-6(6), 6-7(6), 6-2, Quito R1 (3:04)

Yang Yidi d. Ren Yufei 6-4, 2-6, 6-2, Changsha R1 (3:03)

Katrina Scott d. Hanne Vandewinkel 6-7(5), 6-2, 7-5, Queretaro SF (3:03)

Maria Lourdes Carle d. Nuria Brancaccio 7-6(5), 1-6, 7-5, Mallorca R2 (3:01)

Viktorija Golubic d. Katie Volynets 4-6, 6-4, 6-4, Jingshan F (3:00)

Sara Bejlek d. Mina Hodzic 7-5, 5-7, 7-6(6), Mallorca R1 (3:00)