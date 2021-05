La cabeza de serie número 15, Iga Swiatek, estaba en forma despiadada cuando derrotó a la cabeza de serie número 9 Karolina Pliskova 6-0, 6-0 en solo 46 minutos en la final del Internazionali BNL d'Italia.

Swiatek perdió solo 13 puntos en total, cuatro en el primer set y nueve en el segundo, y se enfrentó solo a cuatro puntos de juego en su contra. La polaca obtiene el tercer título de su carrera después de Roland Garros el otoño pasado y Adelaide en febrero, y el resultado asegura que romperá el Top 10 por primera vez el lunes.

Fue el primer doble rosco en decidir el título de Roma, y la final del Abierto de Italia más unilateral desde 1983, cuando Andrea Temesvari derrotó a Bonnie Gadusek 6-1, 6-0. El último doble rosco en una final de la WTA fue la victoria de Simona Halep sobre Anastasija Sevastova en Bucarest 2016, y la última en el nivel 1000 o superior fue la victoria de Stefanie Graf sobre Natasha Zvereva en Roland Garros 1988.



No es que Swiatek lo supiera, tal era su enfoque en la pista.

"Cuando mi entrenador me dijo que era 6-0, 6-0, yo estaba como, ¿De verdad? ¿No es un error?". dijo después. "Cuando estaba en los descansos, visualizaba que estaba comenzando ese partido desde el principio cada vez. En realidad, lo hice tan bien que ni siquiera sabía que era 6-0 en el primer set. La clave es simplemente no pensar en eso y simplemente, ya sabes, jugar. Porque cuando piensas en el marcador, puedes arruinar tu forma de pensar y arruinar tu actitud ".

"On the breaks, I was visualising that I'm starting that match from the beginning every time. I did that so well that I didn't even know that it was 6-0." - Iga Swiatek on focusing so well that she blocked out the scoreline.

Hoy también marcó la final de la WTA más corta desde Estambul 2009, cuando Vera Dushevina necesitó solo 42 minutos para vencer a Lucie Hradecka 6-0, 6-1.

Dobles roscos en Finales de la WTA desde 2000

2006 Quebec, Marion Bartoli d. Olga Puchkova

2013 Sídney, Agnieszka Radwanska d. Dominika Cibulkova

2016 Bucarest, Simona Halep d. Anastasija Sevastova

2021 Roma, Iga Swiatek d. Karolina Pliskova

Swiatek nunca antes había anotado una victoria de doble rosco a nivel profesional, aunque notablemente había derrotado a la hermana gemela de Pliskova, Kristyna, 6-0, 6-1 para alcanzar su primera final de la WTA en Lugano 2019.

Para Pliskova, es solo la segunda vez en su carrera que no logra ganar un juego en un partido completo después de su derrota 6-0, 6-0 cuando tenía 17 años ante Anna Korzeniak en lso cuartos de final del ITF $10K en Latina-Nascosa 2009. Ex campeona en Roma en 2019 jugando su tercera final consecutiva aquí, una lesión en la pierna obligó a Pliskova a retirarse ante Halep 6-0, 2-1 el año pasado.

Swiatek salió corriendo desde el primer minuto y nunca se rindió, golpeando a 17 ganadores con solo cinco errores no forzados en el transcurso del partido. Por el contrario, una Pliskova de inicio lento cometió dos dobles faltas en cada uno de sus dos primeros juegos de servicio, y no encontró un ganador hasta que estuvo pelota de set en contra después de 19 minutos.

"Desde el principio sentí que podría estar un poco nerviosa", dijo Swiatek. "Quería usar eso y jugar tantos juegos con esa sensación como pudiera. Por eso fue bastante rápido al principio.

"Lo vi, porque pensé que su movimiento no era realmente bueno, pero también tenía en mi mente que ella comenzaría en un minuto sintiéndose mejor y con ritmo. Así que no me estaba concentrando en eso".

Las cosas mejoraron para Pliskova en el segundo set hasta el punto de que mantuvo dos puntos de break en el tercer juego y dos puntos para mantener en el sexto. Pero Swiatek no solo estaba en una forma desgarradora, capaz de dominar los intercambios de inmediato y rara vez vacilaba en acabar con ellos, sino que estaba hambrienta de cada juego.

La joven de 19 años aprovechó todas las oportunidades que Pliskova tenía para subir al marcador con un enfoque renovado y se ganó la pelota de partido con otro brillante ganador de derecha.

La combinación de Swiatek de fuerte efecto y ritmo le permitió explotar el movimiento de Pliskova durante todo el partido, y selló la victoria cuando la checa envió un golpe de derecha abierto.

Los 13 puntos que Swiatek concedió son los menores en una final de nivel 1000. El récord anterior fueron los 24 puntos que Serena Williams perdió ante Carla Suárez Navarro en Miami 2015.

"She really made it extremely difficult for me to do any point and to play anything from my game." - Karolina Pliskova credits Iga Swiatek for a stellar performance.

"Creo que ella tuvo un día increíble y yo tuve un día horrible", dijo Pliskova. "Esa es una de esas combinaciones que supongo que pueden suceder.

"Me estaba sintiendo horrible hoy. Ese es uno de esos días. Pero creo que ella realmente lo hizo extremadamente difícil hacer cualquier punto y jugar cualquier cosa de mi juego. Estaba jugando súper rápido. Pensé que estaba simplemente yendo a por ello.

"Tuve un par, solo un par, de buenos tiros, y creo que ella puede redirigir muy bien y puede jugar aún más rápido, y especialmente en tierra. Debido a que tiene tanto efectos, creo que es muy difícil hacer algo con ella. Especialmente hoy tuvo una ubicación increíble de la pelota. Todo fue súper profundo y muy cerca de las líneas".

El resultado amplía el récord de Swiatek en finales en todos los niveles a un impresionante 16-3 - 6-2 en juniors, 7-0 en eventos de la ITF y ahora 3-1 a nivel WTA. Swiatek también se convierte en la tercera jugadora en ganar un título después de salvar una pelota de partido en ruta en 2021, junto a Naomi Osaka en el Abierto de Australia y Ashleigh Barty en Miami, después de haber evitado dos contra Barbora Krejcikova en la tercera ronda.

El partido de Krejcikova, en el que Swiatek luchó y solo gradualmente encontró algo de forma, fue un punto de inflexión.

"En realidad, es una buena manera de llamarlo como dos fases del torneo", dijo Swiatek. "Al principio fue muy, muy difícil. De hecho, no pensaba que fuera suficiente, no estoy hablando de ganar el torneo, para lograr un buen resultado. Pero día tras día me sentía un poco mejor y me concentré en eso. Tenía buenas personas a mi alrededor que me decían que no me preocupara realmente y que a veces es la mejor idea que no me importe.

"Creo que jugar dos partidos ayer me dio más de lo normal, porque me cansaba. Pero esta vez estaba en un ritmo y pude sentir eso durante tres horas ayer. Así que me dio mucha confianza".