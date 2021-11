GUADALAJARA, México - La No. 2 del mundo Aryna Sabalenka aprovechó el bullicioso apoyo del público de México para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse para las semifinales de las Akron WTA Finals Guadalajara, protagonizando una inspirada remontada para derrotar a la cabeza de serie No. 5 Iga Swiatek 2- 6, 6-2, 7-5.

La victoria mueve a Sabalenka al 1-1 en el grupo Chichén Itzá y eliminó las ocasiones de avance de Swiatek. Sabalenka se enfrentará a la cabeza de serie No. 4 Maria Sakkari en el último partido de todas contra todas el lunes, y la ganadora se unirá a la ganadora del grupo Paula Badosa en las semifinales.

En el primer encuentro entre las dos debutantes del torneo, ambas mujeres llegaron al encuentro del sábado por la noche con la esperanza de dejar de lado sus decepcionantes partidos de apertura. El jueves, Swiatek perdió su tercer partido de la temporada ante la número 4 Maria Sakkari, 6-2, 6-4, mientras que Sabalenka perdió 10 juegos consecutivos para perder 6-2, 6-0 contra la cabeza de serie número 7 Paula Badosa.

"Después del primer partido, simplemente no quería cometer el mismo error. Simplemente no quería rendirme de nuevo", dijo Sabalenka. "Seguí diciéndome a mí misma, tienes que meter esta pelota de alguna manera. Si no te sientes bien, no importa, solo tienes que luchar y debes esforzarte al máximo".

Historia del partido: Sabalenka y Swiatek mantuvieron su saque cinco veces seguidas en el primer set antes de que cualquiera de las dos jugadoras viera su primer punto de break. Eso sucedió cuando Sabalenka sirvió con 2-3 y jugó un juego desastroso para perder su saque en blanco. La bielorrusa abrió con una falta por encima de la cabeza y una doble falta. Swiatek luego obtuvo un triple punto de break con un fuerte resto del segundo servicio y luego Sabalenka cometió su segunda doble falta del juego para quedarse atrás 4-2.

Con Sabalenka luchando por encontrar su juego, Swiatek se mantuvo firme para recuperar los últimos cuatro juegos del set. Mientras que Sabalenka sirvió con solo el 42%, Swiatek ganó el 79% de sus puntos de resto de segundo servicio en el primer set, puntuado por un segundo break para sellar el set en 34 minutos.

Punto de inflexión: Sabalenka con 1-2 en el segundo set conectó un fuerte 1-2 en su punto de apertura, golpeando un ganador de derecha que pareció asentar a la cabeza de serie. Después de mantener el 2-2, comenzó a interactuar con el público que de otra manera no era partidista, y cuando el público vocal se puso de su parte, el juego de Sabalenka se elevó rápidamente.

"Por supuesto, con el público, me sentí increíble", dijo Sabalenka. "Simplemente disfruto cada segundo en la pista. Quiero decir, nunca antes había sentido este apoyo. Incluso sentí la piel de gallina".

Después de servir muy por debajo del 50% en el primer set, Sabalenka sirvió al 62% en el segundo set, perdiendo solo dos puntos detrás de su primer servicio. Desde fondo de pista, empujó con éxito a Swiatek muy por detrás de la línea de fondo para defender, abriendo los ángulos a medida que sus poderosos disparos aterrizaban de manera más consistente.

Aprovechando el impulso junto con el público, Sabalenka rompió a Swiatek dos veces para construir una carrera propia. Sirviendo para cerrar el set, Sabalenka enfrentó valientemente tres puntos de break, superando a Swiatek en dos de los tres para sellar el set, ganando los últimos cinco juegos para forzar el partido a un set decisivo.

Cómo se ganó el partido: Sabalenka continuó su impulso al comienzo del tercer set, rompiendo a Swiatek con un gran golpe de derecha para liderar 2-1. Pero la ventaja duró poco, ya que Swiatek se recuperó inmediatamente al nivel 2-2.

Sabalenka y Swiatek procedieron a intercambiar fríamente sus juegos de servicio durante los siguientes seis juegos. Sabalenka, que sacó 4-5, se encontró a dos puntos de la derrota, pero sirvió para salir de un atasco de 30 iguales con un segundo servicio que Swiatek no pudo controlar y luego un octavo ace en la noche para nivelar el partido en 5-5.

Después de sobrevivir a un apretado juego de servicio, Sabalenka obtuvo una ventaja de 0-30 en su siguiente juego de resto y rompió a Swiatek cuando la polaca falló en dos golpes de derecha consecutivos. Con una ventaja de 6-5, Sabalenka sirvió la victoria en 2 horas y 17 minutos emocionantes.

Swiatek, satisfecha con su recuperación: "Trabajé bastante duro los últimos dos días para entender un poco más por qué me sentí tan mal durante el partido contra María", dijo Swiatek después del partido. "No quiero poner excusas o algo así. Es bastante difícil hablar de eso porque sé que en los deportes no es tan frecuente. Pero como el síndrome premenstrual realmente me afectó ese día. Le digo esto a cualquier chica joven que no sabe lo que está pasando. No te preocupes, es normal".

"Creo que jugué muy bien, pero seguro que no tenía mucho ritmo porque también Aryna es ese tipo de jugadora que no te deja conseguir ese ritmo. Golpeé muchos marcos, soy consciente de eso.

"Pero mirando cómo me sentí cuando vine aquí, hace dos días, también ayer, siento que gané hoy, 2-1 quizás, porque gané contra mi estrés y un poco de miedo, pero perdí contra Aryna. Al final, voy a pensar que este es un día positivo, y también puedo obtener experiencia de todas esas cosas".

Sabalenka sobre las lecciones aprendidas del US Open: "Recuerdo ese partido contra Leylah [Fernández en las semifinales del US Open], cerca del final del partido no estaba realmente decepcionada, pero estaba muy triste por el ambiente. No es contra mí, solo la estaban apoyando. Yo estaba como para pedirles que me apoyaran [a mí]. Después de eso, sentí que tal vez a veces solo tienes que pedir apoyo, no es nada malo".

"Tuve muchas situaciones en las que la gente apoyaba a mi oponente más que a mí. Entonces, sí, esta vez me sentí tan bien cuando la gente me apoyaba".

Lo siguiente para Sabalenka: Sabalenka posee un récord de 4-1 contra Sakkari, con su último encuentro en enero en Abu Dhabi. Sabalenka se impuso 6-2, 6-3 en camino a su primer título de la temporada.

"Estoy muy feliz de tener esta oportunidad de pasar por este grupo", dijo Sabalenka. María es una oponente dura. Ella es una gran luchadora. Siempre son grandes partidos contra ella. Siempre son grandes batallas. Realmente estoy ansiosa. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad.

"Haré lo mejor que pueda. Traeré todo lo que tengo a la cancha. Pase lo que pase, pelearé. No cometeré el mismo error que cometí en el primer partido. Esta vez nunca me rendiré".