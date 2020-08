Serena Williams begins her quest for a 24th Grand Slam title against compatriot Kristie Ahn and sister Venus Williams has a popcorn opener against Karolina Muchova as the first round of the US Open continues.

ORDER OF PLAY (all courts start 11am except Arthur Ashe Stadium)

ARTHUR ASHE STADIUM (starts 12 noon)

After 1 ATP match

Kristie AHN (USA) vs [3] Serena WILLIAMS (USA)

Not before 7pm

[20] Karolina MUCHOVA (CZE) vs Venus WILLIAMS (USA)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Nao HIBINO (JPN) vs [10] Garbiñe MUGURUZA (ESP)

After 1 ATP match

Yanina WICKMAYER (BEL) vs [2] Sofia KENIN (USA)

Not before 5pm

[7] Madison KEYS (USA) vs Timea BABOS (HUN)

COURT 17

Viktoriya TOMOVA (BUL) vs [22] Amanda ANISIMOVA (USA)

After 2 ATP matches

[26] Sloane STEPHENS (USA) vs Mihaela BUZARNESCU (ROU)

COURT 5

[16] Elise MERTENS (BEL) vs Laura SIEGEMUND (GER)

Heather WATSON (GBR) vs [9] Johanna KONTA (GBR)

After 1 ATP match

Victoria AZARENKA (BLR) vs Barbara HAAS (AUT)

COURT 11

Ysaline BONAVENTURE (BEL) vs [25] ZHANG Shuai (CHN)

After 3 ATP matches

[WC] Kim CLIJSTERS (BEL) vs [21] Ekaterina ALEXANDROVA (RUS)

COURT 4

After 1 ATP match

Lauren DAVIS (USA) vs Alizé CORNET (FRA)

After 2 ATP matches

[15] Maria SAKKARI (GRE) vs Stefanie VOEGELE (SUI)

COURT 6

After 1 ATP match

[WC] Claire LIU (USA) vs Sara SORRIBES TORMO (ESP)

After 2 ATP matches

[18] Donna VEKIC (CRO) vs Kristyna PLISKOVA (CZE)

COURT 7

Sorana CIRSTEA (ROU) vs Christina MCHALE (USA)

After 1 ATP match

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs Kaia KANEPI (EST)

[5] Aryna SABALENKA (BLR) vs Oceane DODIN (FRA)

COURT 8

After 1 ATP match

Vera ZVONAREVA (RUS) vs Leylah FERNANDEZ (CAN)

After 1 ATP match

Viktoria KUZMOVA (SVK) vs Catherine MCNALLY (USA)

[WC] Sachia VICKERY (USA) vs Taylor TOWNSEND (USA)

COURT 9

Margarita GASPARYAN (RUS) vs Monica PUIG (PUR)

After 1 ATP match

Anna KALINSKAYA (RUS) vs Nina STOJANOVIC (SRB)

After 1 ATP match

Bernarda PERA (USA) vs Zarina DIYAS (KAZ)

COURT 12

After 2 ATP matches

[27] Ons JABEUR (TUN) vs Katarzyna KAWA (POL)

Iga SWIATEK (POL) vs [29] Veronika KUDERMETOVA (RUS)

COURT 14

After 2 ATP matches

Jil TEICHMANN (SUI) vs Aliona BOLSOVA (ESP)

After 1 ATP match

Vitalia DIATCHENKO (RUS) vs Olga GOVORTSOVA (BLR)

COURT 15

Tsvetana PIRONKOVA (BUL) vs Liudmila SAMSONOVA (RUS)

Natalia VIKHLYANTSEVA (RUS) vs [WC] Katrina SCOTT (USA)

After 2 ATP matches

Patricia Maria TIG (ROU) vs Kurumi NARA (JPN)