Six-time champion Serena Williams, 2017 champion Sloane Stephens, and reigning Australian Open champion Sofia Kenin are just some of the stars in second-round action at the 2020 US Open on Thursday.

ORDER OF PLAY (all courts start 11am except Arthur Ashe Stadium)

ARTHUR ASHE STADIUM (starts 12 noon)

Leylah FERNANDEZ (CAN) vs. [2] Sofia KENIN (USA)

After 1 ATP match, not before 7pm

Margarita GASPARYAN (RUS) vs. [3] Serena WILLIAMS (USA)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

[WC] Katrina SCOTT (USA) vs. [22] Amanda ANISIMOVA (USA)

After 1 ATP match

[26] Sloane STEPHENS (USA) vs. Olga GOVORTSOVA (BLR)

After 1 ATP match, not before 7pm

[5] Aryna SABALENKA (BLR) vs. Victoria AZARENKA (BLR)

COURT 17

Tsvetana PIRONKOVA (BUL) vs. [10] Garbine MUGURUZA (ESP)

After 2 ATP matches

[7] Madison KEYS (USA) vs. Aliona BOLSOVA (ESP)

COURT 5

After 1 ATP match

Sorana CIRSTEA (ROU) vs. [9] Johanna KONTA (GBR)

After 1 ATP match

Catherine MCNALLY (USA) vs. [21] Ekaterina ALEXANDROVA (RUS)

COURT 11

After 2 ATP matches

[WC] Sachia VICKERY (USA) vs. Iga SWIATEK (POL)

[16] Elise MERTENS (BEL) vs. Sara SORRIBES TORMO (ESP)

COURT 4

After 1 ATP match

[20] Karolina MUCHOVA (CZE) vs. Anna KALINSKAYA (RUS)

COURT 6

[18] Donna VEKIC (CRO) vs. Patricia Maria TIG (ROU)

COURT 7

[27] Ons JABEUR (TUN) vs. Kaia KANEPI (EST)

COURT 8

[15] Maria SAKKARI (GRE) vs. Bernarda PERA (USA)

After 1 ATP match

Alizé CORNET (FRA) vs. Ysaline BONAVENTURE (BEL)

COURT 9

After 1 ATP match

Jennifer BRADY (USA) / Caroline DOLEHIDE (USA) vs. Oksana KALASHNIKOVA (GEO) / Alla KUDRYAVTSEVA (RUS)

Gabriela DABROWSKI (CAN) / Alison RISKE (USA) vs. Natela DZALAMIDZE (RUS) / Irina KHROMACHEVA (RUS)



COURT 12

After 2 ATP matches

[1] Timea BABOS (HUN) / Kristina MLADENOVIC (FRA) vs. Kaitlyn CHRISTIAN (USA) / Giuliana OLMOS (MEX)



COURT 14

Sharon FICHMAN (CAN) / Darija JURAK (CRO) vs. [4] Kveta PESCHKE (CZE) / Demi SCHUURS (NED)

[3] Nicole MELICHAR (USA) / XU Yifan (CHN) vs. Kirsten FLIPKENS (BEL) / Alison VAN UYTVANCK (BEL)

Ann LI (USA) / Bernarda PERA (USA) vs. [6] Shuko AOYAMA (JPN) / Ena SHIBAHARA (JPN)

COURT 15

After 1 ATP match

[8] Anna-Lena FRIEDSAM (GER) / Katerina SINIAKOVA (CZE) vs. [WC] Usue Maitane ARCONADA (USA) / Christina MCHALE (USA)

[WC] Jessica PEGULA (USA) / Shelby ROGERS (USA) vs. Viktoria KUZMOVA (SVK) / Aliaksandra SASNOVICH (BLR)