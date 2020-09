Former US Open champions Serena Williams and Sloane Stephens square off in an all-American third-round blockbuster at the US Open on Saturday. Sofia Kenin and Madison Keys are among the other top seeds in action.

ORDER OF PLAY

ARTHUR ASHE STADIUM (starts 12:00 pm)

After 1 ATP match, not before 2:00 pm

[26] Sloane STEPHENS (USA) vs. [3] Serena WILLIAMS (USA)

Not before 7:00 pm

[7] Madison KEYS (USA) vs. Alizé CORNET (FRA)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM (starts 11:00 am)

[15] Maria SAKKARI (GRE) vs. [22] Amanda ANISIMOVA (USA)

After 2 ATP matches

Victoria AZARENKA (BLR) vs. Iga SWIATEK (POL)

[27] Ons JABEUR (TUN) vs. [2] Sofia KENIN (USA)

COURT 5 (starts 11:00 am)

After 2 ATP matches, not before 3:00 pm

[18] Donna VEKIC (CRO) vs. Tsvetana PIRONKOVA (BUL)

COURT 11 (starts 11:00 am)

After 1 ATP match, not before 1:00 pm

[16] Elise MERTENS (BEL) vs. Catherine MCNALLY (USA)

After 1 ATP match

[WC] Jessica PEGULA (USA) / Shelby ROGERS (USA) vs. [2] Elise MERTENS (BEL) / Aryna SABALENKA (BLR)

COURT 7 (starts 11:00 am)

Oksana KALASHNIKOVA (GEO) / Alla KUDRYAVTSEVA (RUS) vs. [4] Kveta PESCHKE (CZE) / Demi SCHUURS (NED)

[20] Karolina MUCHOVA (CZE) vs. Sorana CIRSTEA (ROU)

COURT 12 (starts 11:00 am)

Hayley CARTER (USA) / Luisa STEFANI (BRA) vs. [6] Shuko AOYAMA (JPN) / Ena SHIBAHARA (JPN)