Las campeonas defensoras Dabrowski y Routliffe consiguen su primera victoria sobre Andreeva y Shnaider.

Las campeonas defensoras de las Finales WTA, Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe, consiguieron una victoria por 6-3, 7-6(2) en el partido inaugural del Grupo Liezel Huber, derrotando a Mirra Andreeva y Diana Shnaider por primera vez este año.

Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe tenían motivos para estar nerviosas al comenzar el primer partido de la defensa de su título en las Finales WTA de Riad presentadas por PIF.

Después de todo, en los dos partidos anteriores contra Mirra Andreeva y Diana Shnaider esta temporada, no habían conseguido la victoria.

Pero no estaban dispuestas a permitir que esa tendencia continuara en su lugar favorito.

En su regreso a Riad, Dabrowski y Routliffe debutaron en el Grupo Liezel Huber con una victoria por 6-3, 7-6(2) en 1 hora y 23 minutos, ampliando su récord en Riad a un perfecto 6-0.

Tras dominar de principio a fin el primer set, las terceras cabezas de serie remontaron una desventaja de un break en el segundo set, cuando Andreeva y Shnaider se asentaron en su debut en las Finales WTA. Con un marcador de 5-3 en contra, Dabrowski y Routliffe ganaron tres juegos consecutivos y dominaron el tiebreak final.

"Son un rival muy dura para nosotras: sus globos son increíbles, su defensa es increíble, hay que rematar muchísimas bolas; parece que el punto no termina nunca", dijo Routliffe después del partido. "Creo que hicimos un buen trabajo en los momentos clave, rematando las bolas y manteniendo la agresividad".

Dabrowski también atribuyó la remontada de la pareja a su juego decisivo. Después de que ninguna de las dos llegara a un punto de deuce decisivo en el primer set, Dabrowski y Routliffe ganaron tres de los cuatro juegos que lo tuvieron en el segundo set.

"Creo que nos mantuvimos firmes en el segundo set, lo cual fue fantástico", dijo. "Creo que nuestra energía fue buena y nos ayudó a superar algunos puntos ajustados, algunos puntos de deuce —nunca son fáciles con este sistema de puntuación— así que estoy muy orgullosa de nosotras".

