The 2026 Clay-Court Swing stats wrap: Longest matches, MP saves and more

Ten tournaments, three continents, two months: the 2026 clay-court swing on the WTA Tour Driven by Mercedes-Benz was a wild one, full of thrills, spills and breakthroughs.

Who had the most dominant title run? Who saved the most match points, and who's hit ranking milestones? Find out the answers to those questions and more below.

Champions by the numbers

Title leaderboard

3 titles: Mirra Andreeva (1 x Grand Slam, 2 x WTA 500), Aryna Sabalenka (2 x WTA 1000, 1 x WTA 500)

2 titles: Marta Kostyuk (1 x WTA 1000, 1 x WTA 250), Jessica Pegula (1 x WTA 1000, 1 x WTA 500), Elena Rybakina (1 x Grand Slam, 1 x WTA 500), Elina Svitolina (1 x WTA 1000, 1 x WTA 250)

1 WTA 1000 title: Karolina Muchova

1 WTA 500 title: Sara Bejlek, Cristina Bucsa, Emma Navarro

1 WTA 250 title: Katie Boulter, Marie Bouzkova, Sorana Cirstea, Elisabetta Cocciaretto, Petra Marcinko, Peyton Stearns

First-time champions: 3 (1 on clay)

Sara Bejlek, Abu Dhabi

Cristina Bucsa, Merida

Petra Marcinko, Rabat

First-time finalists: 7 (5 on clay)

Sara Bejlek, Abu Dhabi

Taylor Townsend, Austin

Yuliia Starodubtseva, Charleston

Panna Udvardy, Bogota

Veronika Podrez, Rouen

Petra Marcinko, Rabat

Maja Chwalinska, Roland Garros

Champions who didn't drop a set en route to title: 3 (0 on clay)

Aryna Sabalenka, Brisbane (dropped 27 games in 5 matches)

Mirra Andreeva, Adelaide (15 games in 4 matches)

Sorana Cirstea, Cluj-Napoca (23 games in 5 matches)

Champions who dropped more than three sets en route to title: 4 (3 on clay)

Peyton Stearns, Austin (dropped 3 sets in 5 matches)

Jessica Pegula, Charleston (4 sets in 5 matches)

Elina Svitolina, Rome (3 sets in 6 matches)

Emma Navarro, Strasbourg (3 sets in 5 matches)

Champions who saved match point en route to title: 2 (1 on clay)

Aryna Sabalenka, Indian Wells (saved 1 vs. Elena Rybakina in F)

Elena Rybakina, Stuttgart (saved 2 vs. Leylah Fernandez in QFs)

Home-soil champions: 3 (1 on clay)

Sorana Cirstea (ROU), Cluj-Napoca

Peyton Stearns (USA), Austin

Jessica Pegula (USA), Charleston

Finals between compatriots: 2 (1 on clay)

USA: Peyton Stearns d. Taylor Townsend 7-6(8), 7-5, Austin

UKR: Marta Kostyuk d. Veronika Podrez 6-3, 6-4, Rouen

Rouen marked the first all-Ukrainian final in WTA history.

Match win and Top 10 win leaderboard

Fourteen players have won 20 or more WTA main-draw matches in 2026 so far. Their full win-loss records are:

Mirra Andreeva, 36-9

Elina Svitolina, 32-8

Aryna Sabalenka, 31-4

Elena Rybakina, 31-8

Sorana Cirstea, 29-9

Jessica Pegula, 28-7

Coco Gauff, 26-10

Karolina Muchova, 24-7

Victoria Mboko, 24-9

Iva Jovic, 23-12

Marta Kostyuk, 22-5

Iga Swiatek, 21-10

Belinda Bencic, 20-8

Anastasia Potapova, 20-10

Fourteen players have scored multiple Top 10 wins so far in 2026. Their full record against Top 10 opposition is as follows:

Elena Rybakina, 7-3

Elina Svitolina, 7-3

Marta Kostyuk, 6-4

Aryna Sabalenka, 5-1

Victoria Mboko, 5-4

Karolina Muchova, 5-4

Jessica Pegula, 4-4

Belinda Bencic, 3-3

Hailey Baptiste, 3-5

Alexandra Eala, 2-2

Jelena Ostapenko, 2-2

Coco Gauff, 2-3

Anastasia Potapova, 2-4

Maria Sakkari, 2-4

Nine players have scored their first career Top 10 win so far in 2026:

Nikola Bartunkova d. Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

Iva Jovic d. Jasmine Paolini 6-2, 7-6(3), Australian Open R3

Antonia Ruzic d. Elena Rybakina 5-7, 6-4, 10 ret., Dubai R3

Cristina Bucsa d. Jasmine Paolini 7-5, 6-4, Merida SF

Talia Gibson d. Jasmine Paolini 7-5, 2-6, 6-1, Indian Wells R4

Zeynep Sonmez d. Jasmine Paolini 6-2, 6-2, Stuttgart R1

Anna Bondar d. Elina Svitolina 6-3, 6-4, Madrid R2

Caty McNally d. Victoria Mboko 6-4, 6-1, Madrid R2

Yuliia Starodubtseva d. Elena Rybakina 3-6, 6-1, 7-6[4], Roland Garros R2

Fifteen players have upset a Top 10 opponent while ranked outside the Top 50 themselves:

No. 418 Karolina Pliskova d. No. 4 Amanda Anisimova 5-7, 7-6(3), 4-1 ret., Doha R2

No. 170 Jil Teichmann d. No. 10 Karolina Muchova 6-1, 7-5, Roland Garros R3

No. 126 Nikola Bartunkova d. No. 10 Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

No. 112 Talia Gibson d. No. 7 Jasmine Paolini 7-5, 2-6, 6-1, Indian Wells R4

No. 92 Diane Parry d. No. 6 Amanda Anisimova 6-3, 4-6, 7-6[3], Roland Garros R3

No. 83 Kimberly Birrell d. No. 5 Jessica Pegula 1-6, 6-3, 6-3, Roland Garros R1

No. 76 Caty McNally d. No. 10 Victoria Mboko 6-4, 6-1, Madrid R2

No. 67 Antonia Ruzic d. No. 3 Elena Rybakina 5-7, 6-4, 1-0 ret., Dubai R3

No. 63 Cristina Bucsa d. No. 7 Jasmine Paolini 7-5, 6-4, Merida SF

No. 63 Anna Bondar d. No. 7 Elina Svitolina 6-3, 6-4, Madrid R2

No. 57 Elisabetta Cocciaretto d. No. 5 Coco Gauff 6-4, 6-2, Doha R2

No. 56 Anastasia Potapova d. No. 2 Elena Rybakina 7-6(8), 6-4, Madrid R4

No. 55 Yuliia Starodubtseva d. No. 2 Elena Rybakina 3-6, 6-1, 7-6[4], Roland Garros R2

No. 52 Maria Sakkari d. No. 2 Iga Swiatek 2-6, 6-4, 7-5, Doha QF

No. 52 Maria Sakkari d. No. 8 Jasmine Paolini 6-4, 6-2, Doha R2

Winning streaks

There have been five double-digit winning streaks in 2026 so far:

17: Marta Kostyuk (Billie Jean King Cup Qualifiers, W Rouen, W Madrid, SF Roland Garros)

15: Aryna Sabalenka (W Indian Wells, W Miami, QF Madrid)

11: Sabalenka (W Brisbane, F Australian Open)

10: Elina Svitolina (W Auckland, SF Australian Open)

10: Svitolina (W Rome, QF Roland Garros)

Match point saves

Fifteen WTA main-draw matches were won from match point down in the Middle East swing, taking the total to 40 in 2026.

Six players have won from match point down more than once. Jaqueline Cristian has pulled it off three times; Magdalena Frech, Victoria Mboko, Yuan Yue, Coco Gauff and Hailey Baptiste have all done it twice.

Nine match points saved

Anna Kalinskaya d. Katerina Siniakova 4-6, 7-6(4), 7-5, Rome R2

Six match points saved

Hailey Baptiste d. Aryna Sabalenka 2-6, 6-2, 7-6(6), Madrid QF

Five match points saved

Anastasia Zakharova d. Dayana Yastremska 4-6, 7-5, 7-6(6), Rome R1

Zhang Shuai d. Cristina Bucsa 2-6, 7-6(7), 7-5, Strasbourg R1

Four match points saved

Jaqueline Cristian d. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 2-6, 7-6(6), 7-5, Rouen R1

Daria Snigur d. Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 7-6(13), Madrid R1

Three match points saved

Magdalena Frech d. Marketa Vondrousova 7-5, 6-7(3), 7-6(0), Brisbane R1

Diana Shnaider d. Talia Gibson 3-6, 7-5, 6-3, Australian Open R2

Magdalena Frech d. Liudmila Samsonova 6-3, 4-6, 7-6(7), Doha R1

Coco Gauff d. Elise Mertens 2-6, 7-6(9), 6-3, Dubai R3

Yuan Yue d. Rebecca Sramkova 4-6, 7-5, 6-1, Austin R1

Anastasia Potapova d. Marina Stakusic 4-6, 6-1, 7-5, Indian Wells R1

Camila Osorio d. Iva Jovic 4-6, 7-6(4), 6-3, Indian Wells R2

Jaqueline Cristian d. Maya Joint 0-6, 6-2, 7-5, Indian Wells R2

Dayana Yastremska d. Ashlyn Krueger 2-6, 6-4, 7-5, Miami R1

Jaqueline Cristian d. Yuliia Starodubtseva 3-6, 7-6(5), 6-4, Madrid R2

Karolina Pliskova d. Jaqueline Cristian 6-7(5), 7-6(2), 6-4, Rome R2

Elise Mertens d. Jasmine Paolini 4-6, 7-6(5), 6-3, Rome R3

Jil Teichmann d. Yasmine Kabbaj 6-1, 5-7, 7-6(6), Rabat QF

Two match points saved

Mirra Andreeva d. Linda Noskova 5-7, 6-4, 7-5, Brisbane R3

Victoria Mboko d. Anna Kalinskaya 6-2, 3-6, 7-6(6), Adelaide R2

Laura Siegemund d. Liudmila Samsonova 0-6, 7-5, 6-4, Australian Open R1

Jelena Ostapenko d. Oksana Selekhmeteva 5-7, 7-6(4), 6-2, Abu Dhabi R1

Elena Rybakina d. Leylah Fernandez 6-7(5), 6-4, 7-6(6), Stuttgart QF

Caty McNally d. Katerina Siniakova 6-3, 2-6, 7-6(2), Madrid R3

Hailey Baptiste d. Barbora Krejcikova 6-7(7), 7-6(6), 6-2, Roland Garros R1

One match point saved

Wang Xinyu d. Alexandra Eala 5-7, 7-5, 6-4, Auckland SF

Bai Zhuoxuan d. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 2-6, 7-6[10], Australian Open R1

Elsa Jacquemot d. Marta Kostyuk 6-7(4), 7-6(4), 7-6[7], Australian Open R1

Tereza Martincova d. Dalma Galfi 2-6, 6-3, 7-5, Ostrava R1

Alexandra Eala d. Aliaksandra Sasnovich 2-6, 6-4, 7-6(5), Abu Dhabi R2

Ekaterina Alexandrova d. Hailey Baptiste 3-6, 7-6(5), 6-3, Abu Dhabi SF

Victoria Mboko d. Mirra Andreeva 6-3, 3-6, 7-6(5), Doha R3

Taylor Townsend d. Linda Fruhvirtova 4-6, 7-6(3), 7-5, Austin R1

Sonay Kartal d. Emma Navarro 6-1, 3-6, 7-6(2), Indian Wells R2

Aryna Sabalenka d. Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6), Indian Wells F

Lilli Tagger d. Ella Seidel 6-7(8), 6-4, 7-5, Miami R1

Anastasia Zakharova d. Anna Kalinskaya 3-6, 6-1, 7-5, Miami R2

Yuan Yue d. Mayar Sherif 2-6, 7-6(4), 7-6(5), Charleston R1

Coco Gauff d. Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2, Rome R4

Longest matches and tiebreaks

Ten WTA main-draw matches lasted three hours or more in the clay-court swing, taking the season total to 23:

Elsa Jacquemot d. Marta Kostyuk 6-7(4), 7-6(4), 7-6[7], Australian Open R1 (3:31)

Camila Osorio d. Yulia Putintseva 7-5, 6-7(6), 7-5, Roland Garros R2 (3:30)

Anna Kalinskaya d. Katerina Siniakova 4-6, 7-6(4), 7-5, Rome R2 (3:29)

Katerina Siniakova d. Leylah Fernandez 5-7, 6-4, 7-6(1), Indian Wells R2 (3:28)

Yuan Yue d. Sara Sorribes Tormo 4-6, 6-2, 7-6(5), Cluj-Napoca R2 (3:24)

Magdalena Frech d. Marketa Vondrousova 7-5, 6-7(3), 7-6(0), Brisbane R1 (3:23)

Maddison Inglis d. Laura Siegemund 6-4, 6-7(3), 7-6[7], Australian Open R2 (3:20)

Victoria Jimenez Kasintseva d. Magda Linette 5-7, 7-6(5), 7-5, Merida R2 (3:20)

Alexandra Eala d. Laura Siegemund 6-7(6), 6-3, 6-3, Miami R2 (3:20)

Elvina Kalieva d. Dalma Galfi 6-3, 6-7(5), 7-6(5), Miami R1 (3:17)

Elsa Jacquemot d. Darja Vidmanova 6-7(5), 7-5, 7-5, Miami R1 (3:15)

Yuan Yue d. Mayar Sherif 2-6, 7-6(4), 7-6(5), Charleston R1 (3:13)

Karolina Pliskova d. Jaqueline Cristian 6-7(5), 7-6(2), 6-4, Rome R2 (3:12)

Jessica Pegula d. Yulia Putintseva 4-6, 6-4, 7-5, Charleston R2 (3:10)

Leylah Fernandez d. Zeynep Sonmez 6-7(2), 6-1, 7-6(5), Stuttgart R2 (3:07)

Jil Teichmann d. Yasmine Kabbaj 6-1, 5-7, 7-6(6), Rabat QF (3:07)

Jaqueline Cristian d. Yuliia Starodubtseva 3-6, 7-6(5), 6-4, Madrid R2 (3:06)

Kimberly Birrell d. Jaqueline Cristian 5-7, 6-1, 7-5, Adelaide QF (3:04)

Elina Svitolina d. Coco Gauff 6-4, 6-7(13), 6-4, Dubai SF (3:03)

Anastasia Zakharova d. Dayana Yastremska 4-6, 7-5, 7-6(6), Rome R1 (3:03)

Paula Badosa d. Marie Bouzkova 6-7(4), 6-4, 6-2, Brisbane R2 (3:01)

Maddison Inglis d. Kimberly Birrell 7-6(6), 6-7(9), 6-4, Australian Open R1 (3:01)

Elena Rybakina d. Leylah Fernandez 6-7(5), 6-4, 7-6(6), Stuttgart QF (3:00)

Two finals have lasted longer than two-and-a-half hours in 2026 so far:

Marie Bouzkova d. Panna Udvardy 6-7(7), 6-2, 6-2, Bogota

Elina Svitolina d. Coco Gauff 6-4, 6-7(3), 6-2, Rome

Fourteen regular (first to seven) tiebreaks went to 7-7 or beyond in the clay-court swing, taking the season total to 31 (winner of tiebreak listed first):

Belinda Bencic l. Hailey Baptiste 6-1, 6-7(14), 6-3, Madrid R4

Coco Gauff l. Elina Svitolina 6-4, 6-7(13), 6-4, Dubai SF

Daria Snigur d. Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 7-6(13), Madrid R1

Lilli Tagger d. Liudmila Samsonova 6-2, 7-6(11), Linz R2

Daria Kasatkina d. Susan Bandecchi 7-5, 7-6(11), Roland Garros R2

Solana Sierra d. Dayana Yastremska 7-6(10), 7-6(8), Madrid R1

Kimberly Birrell l. Maddison Inglis 7-6(6), 6-7(9), 6-4, Australian Open R1

Coco Gauff d. Elise Mertens 2-6, 7-6(9), 6-3, Dubai R3

Clara Tauson d. Yulia Putintseva 7-6(9), 6-2, Indian Wells R2

Katie Boulter d. Jessica Bouzas Maneiro 7-6(9), 6-4, Miami R1

Simona Waltert l. Hailey Baptiste 6-7(9), 6-4, 6-4, Rome R2

Sonay Kartal d. Cristina Bucsa 6-3, 7-6(8), Abu Dhabi R1

Peyton Stearns d. Taylor Townsend 7-6(8), 7-5, Austin F

Ella Seidel l. Lilli Tagger 6-7(8), 6-4, 7-5, Miami R1

Peyton Stearns d. Ashlyn Krueger 7-6(8), 7-5, Charleston R2

Anastasia Potapova d. Elena Rybakina 7-6(8), 6-4, Madrid R4

Marta Kostyuk d. Mirra Andreeva 7-6(7), 6-3, Brisbane QF

Anna Bondar d. Tatjana Maria 7-6(7), 7-5, Hobart R2

Karolina Pliskova d. Sloane Stephens 7-6(7), 6-2, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Daria Kasatkina 7-6(7), 0-6, 6-3, Australian Open R1

Aryna Sabalenka d. Anastasia Potapova 7-6(4), 7-6(7), Australian Open R3

Magdalena Frech d. Liudmila Samsonova 6-3, 4-6, 7-6(7), Doha R1

Zeynep Sonmez d. Ann Li 3-6, 7-6(7), 6-4, Merida R2

Zeynep Sonmez d. McCartney Kessler 7-6(7), 6-0, Indian Wells R1

Diana Shnaider d. Tereza Valentova 7-6(7), 7-6(3), Miami R2

Panna Udvardy l. Marie Bouzkova 6-7(7), 6-2, 6-2, Bogota F

Anastasia Potapova d. Lilli Tagger 7-6(7), 6-0, Linz QF

Dalma Galfi d. Ajla Tomljanovic 7-6(7), 6-4, Madrid R1

Zhang Shuai d. Cristina Bucsa 2-6, 7-6(7), 7-5, Strasbourg R1

Barbora Krejcikova l. Hailey Baptiste 6-7(7), 7-6(6), 6-2, Roland Garros R1

Claire Liu l. Maria Sakkari 6-7(7), 6-3, 6-3, Roland Garros R2

Snigur's 15-13 tiebreak was the longest third-set regular (first-to-seven) tiebreak since 2018, when Donna Vekic defeated Fanny Stollar 6-2, 3-6, 7-6(13) in the Washington second round, and the sixth-longest of the century so far. It was also Snigur's first career tour-level clay-court win.

Two super-tiebreaks (first to 10) have gone to 9-9 or beyond in 2026:

Bai Zhuoxuan d. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 2-6, 7-6[10], Australian Open R1

Magda Linette d. Tereza Valentova 5-7, 6-4, 7-6[9], Roland Garros R1

Third-set tiebreak watch

Seventeen players have contested multiple third-set tiebreaks in 2026 so far. Their records are as follows:

Jaqueline Cristian 2-0

Magdalena Frech, 2-0

Petra Marcinko, 2-0

Victoria Mboko, 2-0

Elina Svitolina, 2-0

Yuan Yue, 2-0

Amanda Anisimova, 1-1

Anna Bondar, 1-1

Leylah Fernandez, 1-1

Anna Kalinskaya, 1-1

Sonay Kartal, 1-1

Aryna Sabalenka, 1-1

Dayana Yastremska, 1-1

Mirra Andreeva, 1-2

Elena Rybakina, 1-2

Elise Mertens, 0-2

Diana Shnaider, 0-2

Ranking milestones

One player has made her Top 10 debut so far this year:

Victoria Mboko, Feb. 16

Two players have made their Top 20 debuts so far this year:

Iva Jovic, Feb. 2

Sorana Cirstea, May 18

Cirstea, 36, became the oldest player to reach the Top 20 for the first time in rankings history.

Six players have made their Top 50 debuts so far this year:

Cristina Bucsa, Jan. 5

Tereza Valentova, Feb. 2

Janice Tjen, Feb. 2

Sara Bejlek, Feb. 9

Maja Chwalinska, Jun. 8

Petra Marcinko, Jun. 8

Both Bejlek and Chwalinska made their Top 50 debuts via a jump from outside the Top 100.

Ten players have made their Top 100 debuts so far this year:

Sinja Kraus, Feb. 23

Victoria Jimenez Kasintseva, Mar. 2

Talia Gibson, Mar. 16

Daria Snigur, Mar. 30

Nikola Bartunkova, Mar. 30

Hanne Vandewinkel, Mar. 30

Lilli Tagger, Apr. 13

Lanlana Tararudee, May 4

Maja Chwalinska, Jun. 8

Alina Korneeva, Jun. 8

During the clay-court swing, Tagger became the first 2008-born player and Tararudee became the fourth Thai player in rankings history to break the Top 100.

Fifteen minutes of genius: The best of Maja Chwalinska

WTA milestones

Nine players made their WTA main-draw debuts in the clay-court swing, taking the season total to 16:

Sofia Costoulas (BEL), Auckland (qualifier, made quarterfinals)

Kaitlin Quevedo (ESP), Auckland (qualifier, made R2)

Oleksandra Oliynykova (UKR), Australian Open (direct entrant, lost R1)

Linda Klimovicova (POL), Australian Open (qualifier, made R2)

Elena Ruxandra Bertea (ROU), Cluj-Napoca (wild card, lost R1)

Vendula Valdmannova (CZE), Ostrava (qualifier, lost R1)

Mary Stoiana (USA), Austin (wild card, lost R1)

Hanne Vandewinkel (BEL), Bogota (direct entry, made R2)

Lia Karatancheva (BUL), Bogota (qualifier, lost R1)

Veronika Podrez (UKR), Rouen (qualifier, made final)

Noemi Basiletti (ITA), Rome (qualifier, made R2)

Jennifer Ruggeri (ITA), Rome (wild card, lost R1)

Caijsa Hennemann (SWE), Rabat (qualifier, lost R1)

Lisa Zaar (SWE), Rabat (qualifier, lost R1)

Ksenia Efremova (FRA), Roland Garros (wild card, lost R1)

Alice Tubello (FRA), Roland Garros (wild card, lost R1)

Podrez, 19, was the first player to reach the final on her tour-level debut since Lilli Tagger at Jiujiang 2025.

Nine players won their first WTA main-draw matches in the clay-court swing, taking the season total to 14:

Sofia Costoulas (BEL), Auckland (QF)

Kaitlin Quevedo (ESP), Auckland (R2)

Linda Klimovicova (POL), Australian Open (R2)

Oleksandra Oliynykova (UKR), Cluj-Napoca (SF)

Elvina Kalieva (USA), Miami (R2)

Akasha Urhobo (USA), Charleston (R2)

Jazmin Ortenzi (ARG), Bogota (SF)

Guiomar Maristany Zuleta De Reales (ESP), Bogota (R2)

Hanne Vandewinkel (BEL), Bogota (R2)

Veronika Podrez (UKR), Rouen (F)

Tyra Caterina Grant (ITA), Madrid (R2)

Noemi Basiletti (ITA), Rome (R2)

Yasmine Kabbaj (MAR), Rabat (QF)

Yelyzaveta Kotliar (UKR), Rabat (R2)

Defending champion watch

How have the season's title defenses panned out so far?

Brisbane: Aryna Sabalenka defended her title

Auckland: Clara Tauson competed in Brisbane instead

Adelaide: Madison Keys lost QF to Victoria Mboko

Hobart: McCartney Kessler lost R1 to Olga Danilovic

Australian Open: Madison Keys lost R4 to Jessica Pegula

Abu Dhabi: Belinda Bencic did not play

Cluj-Napoca: Anastasia Potapova lost QF to Sorana Cirstea

Ostrava: was held for the first time since 2022; the most recent champion, Barbora Krejcikova, did not play

Doha: Amanda Anisimova lost R2 to Karolina Pliskova (via retirement)

Dubai: Mirra Andreeva lost QF to Amanda Anisimova

Merida: Emma Navarro lost R2 to Zhang Shuai

Austin: Jessica Pegula did not play

Indian Wells: Mirra Andreeva lost R3 to Katerina Siniakova

Miami: Aryna Sabalenka defended her title

Charleston: Jessica Pegula defended her title

Bogota: Camila Osorio lost R2 to Jazmin Ortenzi

Linz: Ekaterina Alexandrova lost R2 to Karolina Pliskova

Stuttgart: Jelena Ostapenko lost R1 to Mirra Andreeva

Rouen: Elina Svitolina competed in Stuttgart instead

Madrid: Aryna Sabalenka lost QF to Hailey Baptiste

Rome: Jasmine Paolini lost R3 to Elise Mertens

Strasbourg: Elena Rybakina did not play

Rabat: Maya Joint competed in Strasbourg instead

Roland Garros: Coco Gauff lost R3 to Anastasia Potapova

Whitewash watch

There have been three 6-0, 6-0 scorelines in 2026 so far:

Mirra Andreeva d. Solana Sierra 6-0, 6-0, Indian Wells R2

Jessica Pegula d. Rebeka Masarova 6-0, 6-0, Rome R3

Sorana Cirstea d. Solana Sierra 6-0, 6-0, Roland Garros R3

There have been 14 matches in 2026 so far in which the winning player lost a 6-0 set:

Petra Marcinko d. Camila Osorio 6-4, 0-6, 7-6(2), Auckland R1

Alycia Parks d. Alexandra Eala 0-6, 6-3, 6-2, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Daria Kasatkina 7-6(7), 0-6, 6-3, Australian Open R1

Laura Siegemund d. Liudmila Samsonova 0-6, 7-5, 6-4, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

Hailey Baptiste d. Emma Navarro 7-6(6), 0-6, 6-3, Abu Dhabi R2

Kimberly Birrell d. Petra Marcinko 0-6, 6-3, 6-4, Austin R1

Jasmine Paolini d. Katie Boulter 0-6, 6-3, 6-3, Merida QF

Jaqueline Cristian d. Maya Joint 0-6, 6-2, 7-5, Indian Wells R2

Julia Riera d. Anna Blinkova 0-6, 6-2, 6-1, Bogota R2

Solana Sierra d. Zeynep Sonmez 0-6, 6-2, 6-3, Madrid R3

Talia Gibson d. Martina Trevisan 6-4, 0-6, 6-3, Rome R1

Oleksandra Oliynykova d. Kimberly Birrell 6-3, 0-6, 7-6[5], Roland Garros R2

Anna Kalinskaya d. Camila Osorio 6-3, 0-6, 6-2, Roland Garros R3

Ten players have won four or more 6-0 sets at tour level so far this year:

8: Mirra Andreeva

7: Anna Bondar, Sorana Cirstea

6: Coco Gauff, Marta Kostyuk

5: Iva Jovic, Camila Osorio, Jessica Pegula, Iga Swiatek

4: Belinda Bencic