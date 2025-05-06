WTAxMB-star_joint-logo_h_MB-version_p_3C_web (1)
WTAxMB-star_joint-logo_h_MB-version_p_3C_web_white (1)
-
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Scores_288x288
Scores
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Rankings_288x288
Rankings
unlocked
Unlocked
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-TourCalendar_288x288
Calendar
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Video_288x288
Highlights
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-H2H_288x288
H2H

Legends

The greatest players to ever grace the court. Relive the rivalries, the storylines and the iconic moments that defined women's tennis.

Icons of the Game
TRACY AUSTIN T. AUSTIN
USA
30 4 1 41 348 / 87
TIMEA BACSINSZKY T. BACSINSZKY
SUI
4 5 9 36 437 / 259
SUE BARKER S. BARKER
GBR
15 16 4 Pre-rankings Era 365 / 208
PEACHES BARTKOWICZ P. BARTKOWICZ
USA
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
MARION BARTOLI M. BARTOLI
FRA
8 3 7 15 490 / 299
ASHLEIGH BARTY A. BARTY
AUS
15 12 1 5 351 / 120
CARLING BASSETT-SEGUSO C. BASSETT-SEGUSO
CAN
2 2 8 51 170 / 112
KIKI BERTENS K. BERTENS
NED
10 10 4 16 489 / 287
CARA BLACK C. BLACK
ZIM
1 60 31 1 312 / 241
ALONA BONDARENKO A. BONDARENKO
UKR
2 4 19 11 363 / 294
LISA BONDER-KREISS L. BONDER-KREISS
USA
5 0 9 158 137 / 136
DELINA ANN BOSHOFF D. BOSHOFF
RSA
- - 7 Pre-rankings Era - / -
BETTINA BUNGE B. BUNGE
GER
4 2 6 17 338 / 190
JENNIFER CAPRIATI J. CAPRIATI
USA
14 1 1 28 430 / 176
ROSIE CASALS R. CASALS
USA
- - 5 47 528 / 309
ANNA CHAKVETADZE A. CHAKVETADZE
RUS
8 0 5 53 296 / 167
LATISHA CHAN L. CHAN
TPE
0 33 50 1 292 / 179
DOMINIKA CIBULKOVA D. CIBULKOVA
SVK
8 1 4 59 478 / 317
KIM CLIJSTERS K. CLIJSTERS
BEL
41 11 1 1 523 / 132
AMANDA COETZER A. COETZER
RSA
9 9 3 15 568 / 337
MARGARET COURT M. COURT
AUS
- - 5 Pre-rankings Era - / -
JUDY DALTON (TEGART) J. DALTON (TEGART)
AUS
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
KIMIKO DATE K. DATE
JPN
8 6 4 28 215 / 171
LINDSAY DAVENPORT L. DAVENPORT
USA
55 38 1 1 753 / 194
NATHALIE DECHY N. DECHY
FRA
1 7 11 8 430 / 340
ELENA DEMENTIEVA E. DEMENTIEVA
RUS
16 6 3 5 576 / 273
JELENA DOKIC J. DOKIC
AUS
6 4 4 10 348 / 221
GISELA DULKO G. DULKO
ARG
4 17 26 1 309 / 242
JO DURIE J. DURIE
GBR
2 5 5 29 320 / 300
FRANCOISE DURR F. DURR
FRA
26 42 9 Pre-rankings Era - / -
CHRIS EVERT C. EVERT
USA
154 8 1 13 1,309 / 146
ROSALYN FAIRBANK-NIDEFFER R. FAIRBANK-NIDEFFER
RSA
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
PATTY FENDICK P. FENDICK
USA
3 25 91 Pre-rankings Era - / -
MARY JOE FERNANDEZ M. FERNANDEZ
USA
7 19 4 4 488 / 233
GIGI FERNANDEZ G. FERNANDEZ
USA
2 69 17 1 270 / 232
DIANNE FROMHOLTZ (BALESTRAT) D. FROMHOLTZ (BALESTRAT)
AUS
16 6 4 56 468 / 271
BONNIE GADUSEK B. GADUSEK
USA
- - 8 59 169 / 94
ZINA GARRISON Z. GARRISON
USA
14 20 4 5 588 / 269
JULIA GOERGES J. GOERGES
GER
7 5 9 12 525 / 360
EVONNE GOOLAGONG CAWLEY E. GOOLAGONG CAWLEY
AUS
68 11 1 Pre-rankings Era 695 / 158
HELEN GOURLAY-CAWLEY H. GOURLAY-CAWLEY
AUS
- - 28 Pre-rankings Era - / -
STEFFI GRAF S. GRAF
GER
107 11 1 3 902 / 115
KARINA HABSUDOVA K. HABSUDOVA
SVK
1 6 10 32 304 / 226
JULIE HALARD-DECUGIS J. HALARD-DECUGIS
FRA
12 15 7 1 389 / 234
SIMONA HALEP S. HALEP
ROU
24 1 1 71 626 / 253
SYLVIA HANIKA S. HANIKA
GER
- - 5 92 423 / 243
DANIELA HANTUCHOVA D. HANTUCHOVA
SVK
7 9 5 5 570 / 415
KERRY HARRIS K. HARRIS
AUS
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
JULIE HELDMAN J. HELDMAN
USA
- - 9 Pre-rankings Era - / -
JUSTINE HENIN J. HENIN
BEL
43 2 1 23 525 / 115
MARTINA HINGIS M. HINGIS
SUI
43 64 1 1 548 / 135
KATHLEEN HORVATH K. HORVATH
USA
- - 10 45 196 / 163
LUCIE HRADECKA L. HRADECKA
CZE
7 26 41 4 515 / 358
LIEZEL HUBER L. HUBER
USA
0 53 131 1 175 / 159
ANKE HUBER A. HUBER
GER
12 1 4 23 447 / 225
ANA IVANOVIC A. IVANOVIC
SRB
15 0 1 50 480 / 224
ANDREA JAEGER A. JAEGER
USA
- - 2 Pre-rankings Era 260 / 85
JELENA JANKOVIC J. JANKOVIC
SRB
15 2 1 19 644 / 370
MIMA JAUSOVEC M. JAUSOVEC
YUG
5 6 6 211 351 / 248
ANN JONES (HAYDON) A. JONES (HAYDON)
GBR
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
KATHY JORDAN K. JORDAN
USA
- - 5 6 205 / 118
BARBARA JORDAN B. JORDAN
USA
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
ANGELIQUE KERBER A. KERBER
GER
14 0 1 103 729 / 396
BILLIE JEAN KING B. KING
USA
67 101 2 Pre-rankings Era 695 / 155
VANIA KING V. KING
USA
1 15 50 3 269 / 250
MARIA KIRILENKO M. KIRILENKO
RUS
6 12 10 5 364 / 257
CLAUDIA KOHDE-KILSCH C. KOHDE-KILSCH
GER
3 26 4 3 404 / 244
JOHANNA KONTA J. KONTA
GBR
4 0 4 88 421 / 265
ANETT KONTAVEIT A. KONTAVEIT
EST
6 0 2 95 423 / 226
ANNA KOURNIKOVA A. KOURNIKOVA
RUS
0 16 8 1 209 / 129
SVETLANA KUZNETSOVA S. KUZNETSOVA
RUS
18 16 2 3 681 / 361
NA LI N. LI
CHN
9 2 2 54 503 / 188
CATARINA LINDQVIST C. LINDQVIST
SWE
6 0 10 29 296 / 206
MIRJANA LUCIC-BARONI M. LUCIC-BARONI
CRO
3 3 20 19 401 / 326
IVA MAJOLI I. MAJOLI
CRO
8 1 4 24 316 / 225
EKATERINA MAKAROVA E. MAKAROVA
RUS
3 15 8 1 452 / 328
KATERINA MALEEVA K. MALEEVA
BUL
11 2 6 24 - / -
MAGDALENA MALEEVA M. MALEEVA
BUL
10 5 4 13 439 / 290
MANUELA MALEEVA-FRAGNIERE M. MALEEVA-FRAGNIERE
SUI
19 4 3 11 477 / 187
HANA MANDLIKOVA H. MANDLIKOVA
AUS
27 6 3 7 567 / 195
CONCHITA MARTÍNEZ C. MARTÍNEZ
ESP
33 13 2 7 739 / 297
AMÉLIE MAURESMO A. MAURESMO
FRA
25 3 1 29 545 / 227
KATHY MAY FRITZ K. MAY FRITZ
USA
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
LORI MCNEIL L. MCNEIL
USA
10 33 9 4 436 / 309
ANABEL MEDINA GARRIGUES A. MEDINA GARRIGUES
ESP
11 28 16 3 478 / 351
KERRY ANN MELVILLE (REID) K. MELVILLE (REID)
AUS
22 - 7 Pre-rankings Era - / -
PEGGY MICHEL P. MICHEL
USA
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
SANIA MIRZA S. MIRZA
IND
1 43 27 1 271 / 161
ALICIA MOLIK A. MOLIK
AUS
5 7 8 6 346 / 248
DOMINIQUE MONAMI D. MONAMI
BEL
4 4 9 21 297 / 182
CORINA MORARIU C. MORARIU
USA
1 13 29 1 160 / 134
OLGA MOROZOVA O. MOROZOVA
RUS
- - 7 Pre-rankings Era - / -
GARBIÑE MUGURUZA G. MUGURUZA
ESP
10 5 1 10 482 / 257
ANASTASIA MYSKINA A. MYSKINA
RUS
10 5 2 15 355 / 191
MARTINA NAVRATILOVA M. NAVRATILOVA
USA
167 177 1 1 1,442 / 219
LARISA NEILAND L. NEILAND
LAT
2 66 13 1 - / -
JANA NOVOTNA J. NOVOTNA
CZE
24 76 2 1 569 / 221
CHRIS O'NEIL C. O'NEIL
AUS
- - 66 Pre-rankings Era - / -
BARBARA PAULUS B. PAULUS
AUT
6 1 10 83 280 / 166
SHUAI PENG S. PENG
CHN
2 23 14 1 497 / 323
FLAVIA PENNETTA F. PENNETTA
ITA
11 17 6 1 582 / 365
KVETA PESCHKE K. PESCHKE
CZE
1 36 26 1 322 / 213
ANDREA PETKOVIC A. PETKOVIC
GER
7 1 9 46 546 / 389
NADIA PETROVA N. PETROVA
RUS
13 24 3 3 533 / 303
MARY PIERCE M. PIERCE
FRA
18 10 3 3 511 / 237
KRISTY PIGEON K. PIGEON
USA
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
BARBARA POTTER B. POTTER
USA
6 8 7 15 319 / 191
MONICA PUIG M. PUIG
PUR
2 0 27 210 303 / 215
AGNIESZKA RADWANSKA A. RADWANSKA
POL
20 2 2 16 594 / 267
LISA RAYMOND L. RAYMOND
USA
4 79 15 1 390 / 299
STEPHANIE REHE S. REHE
USA
5 2 10 10 150 / 100
CANDY REYNOLDS C. REYNOLDS
USA
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
NANCY RICHEY N. RICHEY
USA
- - 8 Pre-rankings Era - / -
KATHY RINALDI STUNKEL K. RINALDI STUNKEL
USA
3 2 7 13 276 / 217
VIRGINIA RUANO PASCUAL V. RUANO PASCUAL
ESP
3 43 28 1 395 / 353
CHANDA RUBIN C. RUBIN
USA
7 10 6 9 399 / 254
VIRGINIA RUZICI V. RUZICI
ROM
11 - 8 70 490 / 279
GABRIELA SABATINI G. SABATINI
ARG
27 14 3 3 753 / 189
DINARA SAFINA D. SAFINA
RUS
12 9 1 8 360 / 173
ARANTXA SANCHEZ-VICARIO A. SANCHEZ-VICARIO
ESP
29 69 1 1 759 / 295
MARA SANTANGELO M. SANTANGELO
ITA
1 9 27 5 286 / 238
BARBARA SCHETT B. SCHETT
AUT
3 10 7 8 349 / 279
FRANCESCA SCHIAVONE F. SCHIAVONE
ITA
8 7 4 8 614 / 479
PATTY SCHNYDER P. SCHNYDER
SUI
11 5 7 15 686 / 446
BRENDA SCHULTZ-MCCARTHY B. SCHULTZ-MCCARTHY
NED
7 9 9 7 403 / 290
MONICA SELES M. SELES
USA
53 6 1 16 595 / 122
ANDREA SESTINI HLAVACKOVA A. SESTINI HLAVACKOVA
CZE
0 27 58 3 359 / 317
MARIA SHARAPOVA M. SHARAPOVA
RUS
36 3 1 41 665 / 182
PAM SHRIVER P. SHRIVER
USA
21 111 3 1 623 / 271
YAROSLAVA SHVEDOVA Y. SHVEDOVA
KAZ
1 13 25 3 357 / 278
ANNE SMITH A. SMITH
USA
2 38 Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
ELIZABETH SMYLIE E. SMYLIE
AUS
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
IRINA SPIRLEA I. SPIRLEA
ROU
4 6 7 16 291 / 189
KATARINA SREBOTNIK K. SREBOTNIK
SLO
4 39 20 1 377 / 281
GREER STEVENS G. STEVENS
RSA
- - 7 Pre-rankings Era - / -
SAMANTHA STOSUR S. STOSUR
AUS
9 28 4 1 629 / 485
BETTY STÖVE B. STÖVE
NED
2 11 5 Pre-rankings Era - / -
BARBORA STRYCOVA B. STRYCOVA
CZE
2 32 16 1 567 / 420
RENNAE STUBBS R. STUBBS
AUS
0 60 64 1 186 / 176
PAOLA SUÁREZ P. SUÁREZ
ARG
4 44 9 1 371 / 239
CARLA SUÁREZ NAVARRO C. SUÁREZ NAVARRO
ESP
2 3 6 11 545 / 367
AI SUGIYAMA A. SUGIYAMA
JPN
6 38 8 1 492 / 419
HELENA SUKOVA H. SUKOVA
CZE
10 69 4 1 618 / 308
NATHALIE TAUZIAT N. TAUZIAT
FRA
8 25 3 3 606 / 365
ANDREA TEMESVARI A. TEMESVARI
HUN
5 6 7 13 240 / 209
SANDRINE TESTUD S. TESTUD
FRA
3 4 9 8 398 / 279
WENDY TURNBULL W. TURNBULL
AUS
13 55 3 5 577 / 318
NICOLE VAIDISOVA N. VAIDISOVA
CZE
6 0 7 128 225 / 116
COCO VANDEWEGHE C. VANDEWEGHE
USA
2 4 9 14 351 / 304
ELENA VESNINA E. VESNINA
RUS
3 19 13 1 419 / 341
ROBERTA VINCI R. VINCI
ITA
10 25 7 1 565 / 412
KATERYNA VOLODKO K. VOLODKO
UKR
2 4 29 9 532 / 419
VIRGINIA WADE V. WADE
GBR
55 - 2 111 839 / 329
ROBIN WHITE R. WHITE
USA
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
SERENA WILLIAMS S. WILLIAMS
USA
73 23 1 1 876 / 162
ZI YAN Z. YAN
HKG
1 17 40 4 199 / 160
JIE ZHENG J. ZHENG
CHN
4 15 15 3 384 / 266
VALERIE ZIEGENFUSS V. ZIEGENFUSS
USA
- - Pre-rankings Era Pre-rankings Era - / -
NATASHA ZVEREVA N. ZVEREVA
BLR
4 80 5 1 434 / 252