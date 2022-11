WTA Finals Día 3: Orden de juego (inicio a las 3:00 PM)

[1] Barbora KREJCIKOVA (CZE) / Katerina SINIAKOVA (CZE) vs [6] XU Yifan (CHN) / YANG Zhaoxuan (CHN)

NB 5:00 PM [2] Ons JABEUR (TUN) vs [3] Jessica PEGULA (USA)

NB 7:00 PM [5] Maria SAKKARI (GRE) vs [7] Aryna SABALENKA

[3] Coco GAUFF (USA) / Jessica PEGULA (USA) vs [8] Desirae KRAWCZYK (USA) / Demi SCHUURS (NED)

El Grupo Nancy Richey alcanza su punto medio en el Día 3 de las Finales de la WTA en Fort Worth cuando la cabeza de serie No. 2 Ons Jabeur se enfrenta a la cabeza de serie No. 3 Jessica Pegula en una revancha de la final de Madrid, y la cabeza de serie No. 5 Maria Sakkari se enfrenta a la cabeza de serie No. La cabeza de serie número 7, Aryna Sabalenka, por segunda vez consecutiva en las Finales de la WTA.

Sakkari, who defeated Pegula in straight sets on Monday, has the opportunity to seal her semifinal place if she wins in straight sets again. Conversely, Pegula will be eliminated if she loses in straight sets again.



If Pegula beats Jabeur and Sakkari beats Sabalenka, Jabeur will be eliminated and Sakkari will advance as group winner. (Pegula and Sabalenka would play for second spot on Friday.)

Informes del Día 1: Sakkari d. Pegula | Sabalenka d. Jabeur



Si Jabeur vence a Pegula y Sabalenka derrota a Sakkari, Pegula quedará eliminada y Sabalenka avanzará como la ganadora del grupo. (Sakkari y Jabeur jugará por el segundo puesto el viernes).



Otras combinaciones de resultados significará que los progresos se determinarán en los partidos finales.

[2] Ons Jabeur (TUN) vs. [3] Jessica Pegula (USA)



Cara a cara: Jabeur lidera 3-2 (2-0 en 2022, 2-2 en pista dura)



1. Jabeur es dueña de su reciente cara a cara. Jabeur perdió sus dos primeros encuentros, pero ha ganado los tres desde septiembre pasado, incluida la victoria en la final de Madrid este mayo para capturar su primer título WTA 1000. Sin embargo, no ha sido un péndulo sencillo: los brutales cambios de impulso caracterizan la mayoría de sus partidos. La última victoria de Pegula en la serie fue en los cuartos de final de Montreal de 2021 con un marcador de 1-6, 7-6 (4), 6-0. La primera victoria de Jabeur sobre la estadounidense fue 1-6, 6-2, 6-3 en los cuartos de final de Chicago 2021, y el marcador final de Madrid fue un revés 7-5, 0-6, 6-2.

También jugaron una vez en pista duras cubiertas, cuando ninguna estaba clasificada en el Top 100, con Pegula ganando 7-6 (3), 6-4 en la segunda ronda de la ciudad de Québec 2018 en camino a su primera final de la WTA.

2. Las condiciones de Fort Worth pueden favorecer a Jabeur. Después del primer día de juego en Fort Worth, el consenso entre las jugadoras fue que la pista es lenta y de rebote bajo. Pegula, en particular, dijo que le costó adaptarse.

"Por lo general, si hay una pista lenta, rebota un poco más alto", dijo después de su derrota ante Sakkari. "Pero creo que también es extraño porque estás en cubierta y esperas que sea más rápido. Y no lo es. Pero no está mal. Es muy lento [...] Creo que definitivamente satisface a las jugadoras que quieren más tiempo [...] Con suerte, puedo resolverlo para el miércoles".

Camino a las Finales de la WTA: Ons Jabeur | Jessica Pegula

Por su parte, Sakkari le dio la ventaja a Jabeur en el grupo, aunque habló antes de la derrota de la tunecina.

"Las condiciones son ideales para su juego", dijo la griega.

3. ¿Cómo se recuperará cada una de la decepción? Tanto Jabeur como Pegula experimentaron debuts decepcionantes en las Finales de la WTA, y cada una perdió como la jugadora mejor clasificada. Por primera vez, se encuentran en una situación en la que la derrota no significa la salida del torneo, por lo que reagruparse rápidamente es primordial.

Pegula se mostró optimista sobre sus posibilidades.

"Creo que me recuperaré bien. Obviamente estoy decepcionada de haber perdido, pero honestamente pensé que jugué bastante bien. Y pensé que era un partido de alto nivel. Así que realmente no creo que sea negativo". ...] Creo que me reiniciaré bastante rápido mentalmente. Sabes, siento que todavía estoy jugando bien. Así que quiero darme una oportunidad el miércoles para hacer eso".

Momentos destacados: Pegula d. Jabeur, CF Montréal 2021 | Jabeur d. Pegula, R3 Chicago 2021 | Jabeur d. Pegula, F Madrid 2022

Por el contrario, Jabeur, quien lideró por un set, luego 5-3 en el desempate del segundo set, luego 4-2 en el tercer set, estaba menos segura.

"Usualmente tengo más tiempo, obviamente. Esta vez realmente tengo que poner mis pensamientos en la dirección correcta. Definitivamente poner la ira que tengo dentro en la dirección correcta. Y sí, ambas estamos en la misma situación con Jess. Así que solo voy a desafiarme a mí misma y ver cómo voy a reaccionar en este. Definitivamente hay mucha presión para las dos. Voy a hacer todo lo posible para concentrarme realmente ahora y concentrarme en la victoria".

label.moreHeadToHead 3 - Matches Played 2

[5] Maria Sakkari (GRE) vs. [7] Aryna Sabalenka



Cara a cara: Sabalenka gana 4-2, todos en pistas duras



1. Este es su segundo encuentro consecutivo en el round robin de las Finales de la WTA. El año pasado, con una semifinal en juego para la ganadora, Sakkari ganó 7-6 (1), 6-7 (6), 6-3. Con 2 horas y 47 minutos, fue el partido más largo de las WTA Finals Guadalajara, y también rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas de la griega contra Sabalenka. ¿Será capaz de aprovechar esa experiencia para repetir el resultado?

2. Ambas jugadoras han recibido un impulso de confianza después de temporadas irregulares. Ni Sakkari ni Sabalenka habían obtenido una victoria sobre una jugadora Top 10 desde la primera mitad del año antes de sus victorias del lunes. Sakkari se refirió a su racha de mitad de temporada como "mi fase oscura", mientras que Sabalenka bromeó: "Soy la número 1 en dobles faltas esta temporada, ¿sabes? Esta, la sé al 100%".

Pero ambas jugadoras también le dieron a la prensa una idea de la mentalidad que significaba que no solo lograron clasificarse para las Finales de la WTA, sino que están ganando nuevamente ahora que están aquí.

No puedo rendirme fácilmente", dijo Sabalenka, quien solo cometió seis dobles faltas contra Jabeur. "Así es como me crió mi familia".

Mientras tanto, Sakkari se inspiró en la calidad de la oposición.

"Es emocionante jugar contra jugadoras que están jugando bien en este momento, solo para obligarme a jugar un poco mejor y ver qué puedo hacer contra ellas nuevamente".

3. Sabalenka pondrá a prueba la capacidad de cierre de Sakkari. A pesar de la victoria en dos sets, Sakkari admitió estar nerviosa al tratar de cerrar a Pegula. Lideró 3-0 en el segundo set y mantuvo sus primeros dos puntos de partido en 6-5, pero finalmente necesitó un tercero en el desempate del segundo set para sellar la victoria. Habrá aún más en juego el miércoles, ya que Sakkari necesitará específicamente ganar en dos sets para garantizar un lugar en la semifinal.

Momentos destacados: Sabalenka d. Sakkari, RR Zhuhai 2019 | Sabalenka d. Sakkari, R2 Dubai 2020 | Sabalenka d. Sakkari, R2 Doha 2020 | Sabalenka d. Sakkari, SF Abu Dhabi 2021 | Sakkari d. Sabalenka, RR WTA Finals Guadalajara 2021

Sabalenka, que ha disputado más partidos de la gira de tres sets que cualquier otra jugadora este año (27), estará lista para contraatacar ante cualquier señal de inestabilidad.

label.moreHeadToHead 2 - Matches Played 4

En dobles, continúa el Grupo Rosie Casals. Las ganadores del lunes se enfrentarán, con las cabezas de serie número 1, Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova, que se enfrentarán a las cabezas de serie número 6, Xu Yifan y Yang Zhaoxuan. Será un primer encuentro entre los equipos, aunque Xu y Yang tienen dos victorias sobre Krejcikova en 2022 (cuando la checa se asoció con Zhang Shuai en Sídney y Ena Shibahara en Eastbourne).

Las perdedoras del lunes también se enfrentarán. Las cabezas de serie No.3 Coco Gauff y Pegula se enfrentarán a las cabezas de serie No.8 Desirae Krawczyk y Demi Schuurs por cuarta vez este año. Gauff y Pegula lideran la serie 2-1, incluidos sus dos encuentros en pista dura en los cuartos de final de Toronto y las semifinales de San Diego.

Krejcikova/Siniakova avanzarán si ganan en dos sets; Krawczyk/Schuurs serán eliminadas si pierden en dos sets.

Si Krejcikova/Siniakova y Krawczyk/Schuurs ganan, Krejcikova/Siniakova avanzan como ganadoras del grupo y Gauff/Pegula quedan eliminadas. (Krawczyk/Schuurs y Xu/Yang jugarían por el segundo puesto el viernes).

Si Xu/Yang y Gauff/Pegula ganan, Xu/Yang avanzan como ganadoras de grupo y Krawczyk/Schuurs quedan eliminadas. (Krejcikova/Siniakova y Gauff/Pegula jugarían por el segundo puesto el viernes).