FORT WORTH, Texas -- El tenis a veces tiene un sentido del humor aleatorio. ¿O es más una sensación de mal momento?

Hace ocho días, Jessica Pegula derrotó a Maria Sakkari en la final del evento Guadalajara 1000 por un marcador de 6-2, 6-3. Pero había un asterisco, ya que Sakkari había terminado antes su partido de semifinales contra Marie Bouzkova después de que la lluvia lo pospusiera el día antes de un set. La final fue 7-5, 6-4, y luego Sakkari dijo: "Simplemente no tenía nada en el depósito".

El lunes, estuvieron nuevamente en lados opuestos de la pista, el primer partido de individuales de todas contra todas en las Finales de la WTA 2022 en Fort Worth. Esta vez, el depósito estaba incuestionablemente lleno.

Foto por Jimmie48/WTA

Sakkari, cabeza de serie número 5, sobrevivió a un par de desempates tensos para derrotar a Pegula, número 3, 7-6 (6), 7-6 (4) en el Dickies Arena.

“Fui muy agresiva”, dijo Sakkari en su conferencia de prensa posterior al partido. “Si eres pasiva, Jess simplemente te hará correr, golpeará la pelota muy fuerte y se acabó.

“Creo que siempre es más fácil para la jugadora que pierde el primer partido que para la jugador que gana. La jugadora que gana tiene toda la presión. No creo que nunca se le haya pasado por la cabeza que va a ser un partido fácil porque me ganó hace una semana. Nunca sentí que me subestimara hoy”.

Y así, un Sakkari energizado sacó su primera victoria en el Grupo Nancy Richey. La griega de 27 años ha tenido problemas para mantener la confianza en esta temporada irregular. En marzo, Sakkari llegó a la final de Indian Wells 1000, y luego la curva se aplanó dramáticamente. A pesar de su ranking Top 10, fue una jugadora de .500 desde ese momento hasta el US Open.

Y luego llegó a las finales en Parma y Guadalajara, lo que fue suficiente para asegurar el último puesto de individuales en Fort Worth. Hace un año, Sakkari llegó a las semifinales de las Finales de la WTA en Guadalajara. El lunes, esa experiencia quedó en evidencia; en el puñado de puntos que finalmente importaban más, ella era mejor.

Sakkari salió fresca con un vigor considerable. Y luego ella y Pegula procedieron a jugar un excelente primer set. Era apropiado que todo se redujera a un desempate. Pegula salvó dos puntos de set antes de que Sakkari lanzara un pase de derecha y saliera de la pista levantando el puño.

El set duró 71 minutos, un minuto más que toda la final en Guadalajara.

Foto por Hawk-Eye Innovations

Sakkari rolled out to a 3-0 lead in the second, but Pegula gradually reeled her in. In the end, the 28-year-old American saved two match points to force a second tiebreak.

There was another prize beyond a leg up in round-robin play: Both players were looking for their first Top 5 win this season. Sakkari is now 2-1 in those matches this year, while Pegula fell to 0-6 and is 2-12 for her career.

Before the match, Pegula seemed to know this match would be more difficult than the score in Guadalajara might have indicated.

“Tal vez el proceso de pensamiento es, 'Oh, debería ser un enfrentamiento fácil'”, dijo Pegula a los periodistas antes del comienzo de las Finales de la WTA. “Pero creo que, al mismo tiempo, es casi más difícil porque, obviamente, va a regresar y tratar de cambiar las cosas. Las pistas son totalmente diferentes. La superficie es diferente. Las bolas son diferentes. No en altura.

“Es extraño jugar tan juntas en tan poco tiempo. Especialmente viniendo aquí en un evento tan grande. Pero creo que siempre pensaremos en ello como si fuera otra semana”.

Sakkari admitió después que no se dio cuenta de que era su primera victoria contra una jugadora Top 5.

“En todos esos torneos lo hice bien, vencí a muy buenas jugadoras, vencí a Coco [Gauff], vencí a Pegula”, dijo Sakkari. “Tantas jugadoras que no estaban en el Top 10, pero al mismo tiempo ahora son jugadoras Top 5. Le gané a [Elena] Rybakina, pero debido a los puntos [de Wimbledon] que no cuentan, ella no tiene el ranking real que se supone que debe tener.

Tal vez, pero este es el campeonato de fin de año. Cuando termine el próximo lunes, habrá casi dos meses para reflexionar sobre la semana en Fort Worth. En este formato, la derrota no dañará demasiado a Pegula si puede reagruparse en sus dos partidos restantes de todas contra todas contra Jabeur y Sabalenka.

“Obviamente, tenía que hacer cosas diferentes a la última vez”, dijo Sakkari en una entrevista con Tennis Channel. “La semana pasada fue agotadora para mí. No fui muy aguda en mis reacciones.

“Tuve que ser muy agresiva y cambiar un poco las tácticas”.