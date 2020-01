Defending champion Naomi Osaka kicks off Monday's day session inside Rod Laver Arena while World No.1 Ashleigh Barty takes on Lesia Tsurenko under the lights.

DAY 1 ORDER OF PLAY

All courts begin at 11:00 AM

ROD LAVER ARENA

[3] Naomi OSAKA (JPN) vs Marie BOUZKOVA (CZE)

followed by

Anastasia POTAPOVA (RUS) vs [8] Serena WILLIAMS (USA)

Not before 7:00 PM

[1] Ashleigh BARTY (AUS) vs Lesia TSURENKO (UKR)

MARGARET COURT ARENA

After 1 ATP match

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs [7] Petra KVITOVA (CZE)

Venus WILLIAMS (USA) vs Coco GAUFF (USA)

Not before 7:00 PM

[24] Sloane STEPHENS (USA) vs ZHANG Shuai (CHN)

MELBOURNE ARENA

After 1 ATP match

Kristie AHN (USA) vs Caroline WOZNIACKI (DEN)

After 1 ATP match

Samantha STOSUR (AUS) vs [Q] Catherine MCNALLY (USA)

1573 ARENA

After 2 ATP matches

[10] Madison KEYS (USA) vs Daria KASATKINA (RUS)

[12] Johanna KONTA (GBR) vs Ons JABEUR (TUN)

COURT 3

[Q] Martina TREVISAN (ITA) vs [14] Sofia KENIN

followed by

[Q] Ann LI (USA) vs [WC] Lizette CABRERA (AUS)

COURT 5

Julia GOERGES (GER) vs Viktoria KUZMOVA (SVK)

followed by

Kaia KANEPI (EST) vs [Q] Barbora KREJCIKOVA (CZE)

COURT 7

Christina MCHALE (USA) vs [13] Petra MARTIC (CRO)

followed by - after 1 ATP match

Margarita GASPARYAN (RUS) vs [22] Maria SAKKARI (GRE)

COURT 8

After 1 ATP match

[18] Alison RISKE (USA) vs WANG Yafan (CHN)

After 1 ATP match - not before 4 PM

[Q] Kaja JUVAN (SLO) vs [23] Dayana YASTREMSKA (UKR)

COURT 10

After 1 ATP match

Magda LINETTE (POL) vs Arantxa RUS (NED)

COURT 11

ZHENG Saisai (CHN) vs [Q] Anna KALINSKAYA (RUS)

COURT 12

After 1 ATP match

Tamara ZIDANSEK (SLO) vs [WC] HAN Na-lee (KOR)

Madison BRENGLE (USA) vs Caroline GARCIA (FRA)