Caty McNally, Barbora Krejcikova, Maria Sakkari and Caroline Garcia all made the highlight reel in the fifth part of our 2022 surface-by-surface best points.

The fifth part of our surface-by-surface breakdown of 2022's best points focuses on indoor hard courts.

Caty McNally and Viktorija Golubic delivered creative shotmaking, and Barbora Krejcikova went toe-to-toe with Iga Swiatek in one of the year's best finals.

Elsewhere, Caroline Garcia showed off swashbuckling net prowess, Dayana Yastremska found her best tennis in extraordinary circumstances and Maria Sakkari returned to her scrambling best.

44. Anastasia Zakharova vs. Anna Blinkova, Cluj-Napoca R1

43. Diane Parry vs. Viktorija Golubic, Cluj-Napoca R1

42. Cristina Bucsa vs. Alizé Cornet, Lyon R1

41. Jessika Ponchet vs. Karolina Muchova, Tallinn R1

40. Caroline Garcia vs. Alison Van Uytvanck, Lyon QF

39. Anna Blinkova vs. Anhelina Kalinina, Cluj-Napoca QF

38. Anna Blinkova vs. Anastasia Potapova, Cluj-Napoca SF

37. Maria Sakkari vs. Aryna Sabalenka, WTA Finals RR

36. Irina Bara vs. Nuria Parrizas Diaz, Cluj-Napoca R1

35. Karolina Muchova vs. Beatriz Haddad Maia, Ostrava R1

34. Dayana Yastremska vs. Ana Bogdan, Lyon R1

33. Dayana Yastremska vs. Ana Bogdan, Lyon R1

32. Alison Van Uytvanck vs. Caroline Garcia, Lyon QF

31. Linda Noskova vs. Diane Parry, Tallinn R1

30. Diane Parry vs. Viktorija Golubic, Cluj-Napoca R1

29. Jessika Ponchet vs. Karolina Muchova, Tallinn R1

28. Anhelina Kalinina vs. Anna Blinkova, Cluj-Napoca QF

27. Caroline Garcia vs. Daria Kasatkina, WTA Finals RR

26. Karolina Muchova vs. Beatriz Haddad Maia, Ostrava R1

25. Jil Teichmann vs. Tereza Martincova, Ostrava R1

24. Petra Martic vs. Kamilla Rakhimova, St. Petersburg R1

23. Jasmine Paolini vs. Anna Blinkova, Cluj-Napoca F

22. Anett Kontaveit vs. Maria Sakkari, St. Petersburg F

21. Victoria Azarenka vs. Ekaterina Alexandrova, Ostrava R1

20. Ons Jabeur vs. Aryna Sabalenka, WTA Finals RR

19. Ons Jabeur vs. Aryna Sabalenka, WTA Finals RR

18. Maria Sakkari vs. Anett Kontaveit, St. Petersburg F

17. Barbora Krejcikova vs. Belinda Bencic, Tallinn SF

16. Jil Teichmann vs. Tereza Martincova, Ostrava R1

15. Alison Van Uytvanck vs. Caroline Garcia, Lyon QF

14. Caroline Garcia vs. Maria Sakkari, WTA Finals SF

13. Petra Kvitova vs. Elena Rybakina, Ostrava QF

12. Aliaksandra Sasnovich vs. Magda Linette, St. Petersburg R1

11. Arantxa Rus vs. Danka Kovinic, Lyon R1

10. Caroline Garcia vs. Daria Kasatkina, WTA Finals RR

9. Iga Swiatek vs. Barbora Krejcikova, Ostrava F

8. Barbora Krejcikova vs. Iga Swiatek, Ostrava F

7. Jil Teichmann vs. Laura Siegemund, Tallinn R1

6. Caty McNally vs. Karolina Muchova, Ostrava R2

5. Elsa Jacquemot vs. Stefanie Voegele, Lyon R1

4. Viktorija Golubic vs. Karolina Muchova, Tallinn R2

3. Viktorija Golubic vs. Karolina Muchova, Tallinn R2

2. Caty McNally vs. Anna Blinkova, Ostrava R1

1. Caty McNally vs. Karolina Muchova, Ostrava R2