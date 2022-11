Serena Williams, Venus Williams, Ons Jabeur, Coco Gauff and more all made the highlight reel in the fourth part of our 2022 surface-by-surface best points.

The fourth part of our surface-by-surface breakdown of 2022's best points focuses on the outdoor hard courts of the season's second half, encompassing the summer North American swing as well as autumn tournaments in Asia, Europe and Africa.

Best outdoor hard-court points of 2022 (Jan. to March)

Best clay-court points of 2022

Best grass-court points of 2022

Serena and Venus Williams delivered some vintage, high-octane ball-striking, while Laura Siegemund and Ons Jabeur pulled off some miraculous gets from seemingly impossible positions.

Young guns Zheng Qinwen and Linda Noskova demonstrated how to up the power on big points, while Camila Osorio and Sara Sorribes Tormo showed off their defensive prowess.

Watch Part 4: Noskova closes out a career-best win in style, Andreescu and Fernandez thrill home crowd with shotmaking

58. Karolina Pliskova vs. Venus Williams, Cincinnati R1

57. Aliaksandra Sasnovich vs. Sara Sorribes Tormo, Cleveland R2

56. Claire Liu vs. Sara Sorribes Tormo, Toronto R1

55. Bianca Andreescu vs. Alizé Cornet, Toronto R2

54. Leylah Fernandez vs. Beatriz Haddad Maia, Toronto R2

53. Paula Badosa vs. Coco Gauff, San Jose QF

52. Kaia Kanepi vs. Victoria Azarenka, Cincinnati R1

51. Sara Sorribes Tormo vs. Camila Osorio, Cleveland R1

50. Aliaksandra Sasnovich vs. Caty McNally, Cincinnati R1

49. Caty McNally vs. Ons Jabeur, Cincinnati R2

48. Petra Martic vs. Karolina Pliskova, Tokyo R2

47. Paula Badosa vs. Danielle Collins, San Diego QF

46. Lucrezia Stefanini vs. Magda Linette, Monastir R1

45. Marta Kostyuk vs. Jessica Pegula, Cincinnati R1

44. Alizé Cornet vs. Bianca Andreescu, Toronto R2

43. Jil Teichmann vs. Sloane Stephens, San Diego R1

42. Linda Noskova vs. Alizé Cornet, Prague R2

41. Linda Noskova vs. Alizé Cornet, Prague R2

Watch Part 3: Kudermetova raises the intensity, Stephens pulls off a rocket forehand

40. Anastasia Potapova vs. Tamara Zidansek, Monastir QF

39. Veronika Kudermetova vs. Alizé Cornet, Monastir SF

38. Camila Osorio vs. Sofia Kenin, Washington R1

37. Sloane Stephens vs. Aryna Sabalenka, San Diego R2

36. Tatjana Maria vs. Diane Parry, Granby QF

35. Tatjana Maria vs. Diane Parry, Granby QF

34. Jasmine Paolini vs. Kaja Juvan, Portoroz R2

33. Maria Sakkari vs. Sloane Stephens, Toronto R2

32. Ons Jabeur vs. Evgeniya Rodina, Monastir R2

31. Ana Bogdan vs. Ajla Tomljanovic, Portoroz R1

30. Tereza Martincova vs. Nuria Parrizas Diaz, Cincinnati R1

29. Veronika Kudermetova vs. Ajla Tomljanovic, Toronto R1

28. Zheng Qinwen vs. Bianca Andreescu, Toronto R3

27. Zheng Qinwen vs. Bianca Andreescu, Toronto R3

Watch Part 2: Maria and Parry play every shot in the book

26. Marta Kostyuk vs. Ekaterina Alexandrova, Portoroz R1

25. Coco Gauff vs. Elisabetta Cocciaretto, Guadalajara 2 R2

24. Venus Williams vs. Rebecca Marino, Washington R1

23. Camila Osorio vs. Sara Sorribes Tormo, Cleveland R1

22. Camila Osorio vs. Sara Sorribes Tormo, Cleveland R1

21. Kayla Day vs. Eugenie Bouchard, Guadalajara 2 R1

20. Zhang Shuai vs. Caroline Garcia, Tokyo R2

19. Tatjana Maria vs. Diane Parry, Granby QF

18. Tatjana Maria vs. Diane Parry, Granby QF

17. Diane Parry vs. Tatjana Maria, Granby QF

16. Taylor Townsend vs. Ajla Tomljanovic, Cincinnati R1

15. Magda Linette vs. Kristina Mladenovic, Seoul R2

14. Alizé Cornet vs. Kaja Juvan, Portoroz R1

13. Sara Sorribes Tormo vs. Aliaksandra Sasnovich, Cleveland R2

Watch Part 1: How did Siegemund and Jabeur do that?!

12. Mirra Andreeva vs. Anastasia Potapova, Monastir R1

11. Coco Gauff vs. Elena Rybakina, Toronto R2

10. Lulu Sun vs. Ekaterina Alexandrova, Seoul QF

9. Jessica Pegula vs Emma Raducanu, Cincinnati R3

8. Nadia Podoroska vs. Tatjana Maria, Chennai R2

7. Beatriz Haddad Maia vs. Belinda Bencic, Toronto QF

6. Ons Jabeur vs. Claire Liu, Monastir QF

5. Ons Jabeur vs. Caty McNally, Cincinnati R2

4. Laura Siegemund vs. Elena Rybakina, Portoroz R1

3. Laura Siegemund vs. Elena Rybakina, Portoroz R1

2. Daria Kasatkina vs. Nuria Parrizas Diaz, Granby QF

1. Serena Williams vs. Nuria Parrizas Diaz, Toronto R1