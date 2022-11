Ons Jabeur, Iga Swiatek, Angelique Kerber and Yulia Putintseva all made the highlight reel in the second part of our 2022 surface-by-surface best points -- but who came out at No.1?

The second part of our surface-by-surface breakdown of 2022's best points focuses on clay.

Best outdoor hard-court points of 2022 (Jan. to March)

Ons Jabeur's crowd-pleasing shotmaking came to the fore a number of times, while World No.1 Iga Swiatek came up with her best points under pressure and Paula Badosa pulled off a pair of absolute steals.

Elsewhere, Yulia Putintseva's gritty resilience highlighted yet another clay season, Maja Chwalinska's creativity heralded the emergence of a new hot shot queen, and Tatjana Maria and Sara Sorribes Tormo delivered two of the most audacious winners of the year.

58. Magdalena Frech vs. Sloane Stephens, Parma R1

57. Aryna Sabalenka vs. Alison Riske-Amritraj, Charleston R2

56. Cristina Bucsa vs. Kristina Mladenovic, Lausanne R1

55. Pemra Ozgen vs. Julia Grabher, Istanbul R1

54. Yulia Putintseva vs. Garbiñe Muguruza, Rome R2

53. Despina Papamichail vs. Dalma Galfi, Budapest R1

52. Caroline Garcia vs. Elisabetta Cocciaretto, Palermo R2

51. Tessah Andrianjafitrimo vs. Kristina Mladenovic, Rabat R1

50. Alizé Cornet vs. Varvara Gracheva, Madrid R1

49. Rebecca Peterson vs. Petra Marcinko, Rabat R1

48. Maria Lourdes Carle vs. Eva Lys, Hamburg R1

47. Anna Karolina Schmiedlova vs. Clara Burel, Warsaw R1

46. Simona Waltert vs. Danielle Collins, Lausanne R1

45. Shelby Rogers vs. Kaia Kanepi, Charleston R1

44. Kamilla Rakhimova vs. Lesia Tsurenko, Budapest R2

43. Petra Marcinko vs. Astra Sharma, Rabat R2

42. Irina Bara vs. Anett Kontaveit, Hamburg R1

41. Viktorija Golubic vs. Eva Lys, Stuttgart R1

40. Viktoriya Tomova vs. Maryna Zanevska, Hamburg R1

39. Viktoriya Tomova vs. Maryna Zanevska, Hamburg R1

38. Petra Kvitova vs. Karolina Pliskova, Stuttgart R1

37. Anastasia Potapova vs. Petra Martic, Istanbul R2

36. Lesia Tsurenko vs. Anna Karolina Schmiedlova, Istanbul R1

35. Julia Grabher vs. Jil Teichmann, Istanbul R2

34. Maja Chwalinska vs. Petra Martic, Warsaw R2

33. Jasmine Paolini vs. Lucia Bronzetti, Palermo SF

32. Daria Kasatkina vs. Katerina Siniakova, Hamburg R1

31. Sloane Stephens vs. Magdalena Frech, Parma R1

30. Irina-Camelia Begu vs. Ana Bogdan, Parma QF

29. Mayar Sherif vs. Ana Bogdan, Parma SF

28. Maria Sakkari vs. Daria Kasatkina, Madrid R2

27. Paula Badosa vs. Claire Liu, Charleston R3

26. Paula Badosa vs. Belinda Bencic, Charleston QF

25. Yulia Putintseva vs. Kaja Juvan, Rome R1

24. Yulia Putintseva vs. Rebecca Peterson, Istanbul R2

23. Maja Chwalinska vs. Petra Martic, Warsaw R2

22. Maja Chwalinska vs. Petra Martic, Warsaw R2

21. Angelique Kerber vs. Kaja Juvan, Strasbourg F

20. Alizé Cornet vs. Simona Halep, Rome R1

19. Lucrezia Stefanini vs. Panna Udvardy, Palermo R1

18. Irina-Camelia Begu vs. Océane Dodin, Palermo R2

17. Zheng Qinwen vs. Karolina Muchova, Madrid R1

16. Tessah Andrianjafitrimo vs. Kristina Mladenovic, Rabat R1

15. Anhelina Kalinina vs. Alizé Cornet, Charleston R3

14. Ons Jabeur vs. Daria Kasatkina, Stuttgart R2

13. Tamara Zidansek vs. Victoria Azarenka, Madrid R2

12. Petra Martic vs. Caroline Garcia, Lausanne SF

11. Marie Bouzkova vs. Ekaterina Alexandrova, Madrid R3

10. Yulia Putintseva vs. Diane Parry, Palermo R2

9. Sara Errani vs. Lauren Davis, Parma R1

8. Amanda Anisimova vs. Ons Jabeur, Charleston SF

7. Iga Swiatek vs. Ons Jabeur, Rome F

6. Iga Swiatek vs. Ons Jabeur, Rome F

5. Ons Jabeur vs. Anhelina Kalinina, Charleston QF

4. Ons Jabeur vs. Belinda Bencic, Charleston F

3. Tatjana Maria vs. Rebecca Peterson, Bogota R2

2. Angelique Kerber vs. Kaja Juvan, Strasbourg F

1. Sara Sorribes Tormo vs. Irina-Camelia Begu, Palermo SF